First Dates: Όχι μόνο δεύτερο… αλλά και τρίτο ραντεβού!

Με θετικές εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το πρώτο ραντεβού της Μαίρης, 46 ετών από την Αθήνα, και του Μανώλη, 52 ετών από τη Λάρισα, στο First Dates.

Μετά το τέλος της συνάντησής τους, οι δυο τους μίλησαν στο booth για την εμπειρία τους και αποκάλυψαν αν θα ήθελαν να συνεχίσουν τη γνωριμία τους. Η Μαίρη έδειξε από την αρχή πόσο θετικά είδε τον Μανώλη, χαρακτηρίζοντάς τον «έξω καρδιά». Όπως είπε, αυτό ακριβώς το στοιχείο αναζητούσε σε έναν άνθρωπο και ένιωσε πως τελικά βρήκε αυτό που ήθελε.

«Εγώ τι να πω για τον Μανώλη. Έξω καρδιά. Αυτό που ήθελα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, η ίδια χαρακτήρισε τη γνωριμία τους «μια ευχάριστη έκπληξη», ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συνέχεια.

Δες το First Dates

Ο Μανώλης θέλει δεύτερο και… τρίτο ραντεβού

Από την πλευρά του, ο Μανώλης ήταν ξεκάθαρος όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να ξαναβγεί με τη Μαίρη. «Θέλω να το ξαναπώ. Δεύτερο και τρίτο», είπε με ενθουσιασμό. Η Μαίρη, ωστόσο, τον πείραξε αμέσως, λέγοντάς του: «Μη λες μεγάλες κουβέντες».

Ο Μανώλης συνέχισε, πάντως, να εκφράζει το ενδιαφέρον του για εκείνη, εξηγώντας πως θα ήθελε να τη γνωρίσει καλύτερα. «Εγώ από μεριά μου ναι. Θέλω να τη γνωρίσω παραπάνω», ανέφερε.

Και η Μαίρη, όμως, είχε την ίδια διάθεση. Όταν ρωτήθηκε αν θα έδινε μια δεύτερη ευκαιρία στη γνωριμία τους, απάντησε θετικά.

«Κι εγώ θα ξαναπήγαινα. Δεύτερο ραντεβού με τον Μανώλη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρων και θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω», είπε.