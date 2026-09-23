Το First Dates επιστρέφει στην οθόνη του Star, με νέα απεισόδια και απρόβλεπτα ραντεβού! Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;

Η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» εξασφάλισε αποκλειστικά στιγμιότυπα από το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του πιο αγαπημένου τηλεοπτικού εστιατορίου, με οικοδεσπότρια τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Όπως είδαμε στα αποκλειστικά πλάνα του πρώτου επεισοδίου του νέου κύκλου του First Dates, νέα ζευγάρια έρχονται να βρουν τον έρωτα στο πιο «in» εστιατόριο της πόλης.

«Eδώ έχει παιχτεί love letter. Love letter!», βλέπουμε τη Ζεν να λέει στο πρώτο νεαρό ζευγάρι του First Dates. «Μου λέει ο κολλητός μου: "Αν αυτή που βγεις, τη συμπαθήσεις πολύ και είναι ωραία", μου λέει, "να 'ρθω Αθήνα, να κανονίσουμε κανένα 2 Man;"», ακούμε το νεαρό να λέει.

Ενώ το δεύτερο ζευγάρι, βλέπουμε να λέει στην οικοδέσποινα της εκπομπής: «Είμαι δίδυμος και είναι δίδυμος. Με πέντε μέρες διαφορά έχουμε γενέθλια», με τη Ζενεβιέβ να απαντά: «Αγάπες μου. Θα κάνετε πάρτι μαζί».

«Η αλήθεια είναι ότι έχω και πάρα πολλά χρόνια να κάνω σχέση. Και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να βρω κάτι σταθερό, να μην είμαι όπου πηγαίνει ο άνεμος όπως είναι το ζώδιό μας», σχολιάζει ο παίκτης.

Το τρίτο ζευγάρι στα αποκλειστικά πλάνα του First Dates ξέχασε να... συστηθεί! Η φωτογραφία του Μανώλη με στολή γοητεύει τη Μαίρη, η οποία του προτείνει να την κρατήσει, λίγο πριν ξεχάσει για ακόμη μία φορά το όνομά του και του ζητήσει να της το... ξαναθυμίσει!

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επιστρέφει πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με χιούμορ, ζεστή φιλοξενία και απολαυστικό φαγητό το First Dates υπόσχεται μία αξέχαστη βραδιά στα ζευγάρια της εκπομπής και γιατί όχι, ίσως εκεί να γνωρίσετε το άλλο σας μισό!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».