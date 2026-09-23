First Dates - Ζενεβιέβ: «Εδώ έχει παιχτεί love letter»

Αποκλειστικά στιγμιότυπα από το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή First Dates επιστρέφει στο Star με νέα επεισόδια και απρόβλεπτα ραντεβού.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί είναι η οικοδέσποινα της εκπομπής, που προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21.00.
  • Στο πρώτο επεισόδιο, νέα ζευγάρια προσπαθούν να βρουν τον έρωτα στο δημοφιλές εστιατόριο.
  • Η Ζενεβιέβ ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να ρισκάρουν στον έρωτα και να ερωτευτούν.
  • Η εκπομπή υπόσχεται χιούμορ, ζεστή φιλοξενία και απολαυστικό φαγητό.

Το First Dates επιστρέφει στην οθόνη του Star, με νέα απεισόδια και απρόβλεπτα ραντεβού! Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;

First Dates: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 - Tι θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» εξασφάλισε αποκλειστικά στιγμιότυπα από το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του πιο αγαπημένου τηλεοπτικού εστιατορίου, με οικοδεσπότρια τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Όπως είδαμε στα αποκλειστικά πλάνα του πρώτου επεισοδίου του νέου κύκλου του First Dates, νέα ζευγάρια έρχονται να βρουν τον έρωτα στο πιο «in» εστιατόριο της πόλης.

First Dates - Ζενεβιέβ: «Εδώ έχει παιχτεί love letter»

«Eδώ έχει παιχτεί love letter. Love letter!», βλέπουμε τη Ζεν να λέει στο πρώτο νεαρό ζευγάρι του First Dates. «Μου λέει ο κολλητός μου: "Αν αυτή που βγεις, τη συμπαθήσεις πολύ και είναι ωραία", μου λέει, "να 'ρθω Αθήνα, να κανονίσουμε κανένα 2 Man;"», ακούμε το νεαρό να λέει.

Ενώ το δεύτερο ζευγάρι, βλέπουμε να λέει στην οικοδέσποινα της εκπομπής: «Είμαι δίδυμος και είναι δίδυμος. Με πέντε μέρες διαφορά έχουμε γενέθλια», με τη Ζενεβιέβ να απαντά: «Αγάπες μου. Θα κάνετε πάρτι μαζί».

First Dates: Το «2 Man» και η απόδοσή του στα... ελληνικά!

«Η αλήθεια είναι ότι έχω και πάρα πολλά χρόνια να κάνω σχέση. Και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να βρω κάτι σταθερό, να μην είμαι όπου πηγαίνει ο άνεμος όπως είναι το ζώδιό μας», σχολιάζει ο παίκτης.

First Dates - Ζενεβιέβ: «Εδώ έχει παιχτεί love letter»

Το τρίτο ζευγάρι στα αποκλειστικά πλάνα του First Dates ξέχασε να... συστηθεί! Η φωτογραφία του Μανώλη με στολή γοητεύει τη Μαίρη, η οποία του προτείνει να την κρατήσει, λίγο πριν ξεχάσει για ακόμη μία φορά το όνομά του και του ζητήσει να της το... ξαναθυμίσει!

First Dates - Ζενεβιέβ: «Εδώ έχει παιχτεί love letter»

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επιστρέφει πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με χιούμορ, ζεστή φιλοξενία και απολαυστικό φαγητό το First Dates υπόσχεται μία αξέχαστη βραδιά στα ζευγάρια της εκπομπής και γιατί όχι, ίσως εκεί να γνωρίσετε το άλλο σας μισό! 

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

Δείτε το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21.00

 

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