Η Ζενεβιέβ Μαζαρί φιλοξενήθηκε στο πλατό της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», όπου μίλησε για την πρεμιέρα του First Dates αποψε στις 21:00 στο Star.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη χαρά της για όσους ανθρώπους έχουν περάσει μέχρι στιγμής το κατώφλι του τηλεοπτικού εστιατορίου για να βρουν τον έρωτα της ζωής τους. «Μάλλον θα έχουμε φέτος και γάμο», αποκάλυψε με ενθουσιασμό, προσθέτοντας: «Το First Dates είναι φτιαγμένο για την ελληνική πραγματικότητα. Μας υπενθυμίζει ότι όλοι ζούμε για τον έρωτα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, έκανε μια τρυφερή αναφορά στον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, λέγοντας πως είναι ο άνθρωπος που τη στηρίζει στις δύσκολες στιγμές της: «Εγώ παντρεύτηκα κεραυνοβόλα τον άνθρωπο που είδα να μπαίνει μέσα στο στούντιο και είμαι 20 χρόνια μαζί του. Πιστεύω πάρα πολύ στον έρωτα. Ο άντρας μου είναι κούκλος, είναι ο πιο ωραίος άντρας στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλός μπαμπάς και σύντροφος. Δουλεύουμε για την αγάπη. Με αγαπάει για τα σκοτάδια μου, δεν με αγαπάει μόνο στις επιτυχίες μου».

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Τέλος, η Ζήνα Κουτσελίνη εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητα της Ζενεβιέβ ως κριτή του GNTM, ζητώντας της να κάνει κριτική στους συνεργάτες της εκπομπής. Η παρουσιάστρια σχολίασε πως η Μελίνα Κάππη και ο Χρήστος Μοίρας μπορούν, αν το θελήσουν, να κάνουν στροφή στην καριέρα τους ως μοντέλα, ενώ απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στον Αλέξανδρο Ζωίτσα να συμμετάσχει στο First Dates.

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