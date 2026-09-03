Η νέα θεατρική σεζόν 2026-2027 ξεκινά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι σκηνές της Αθήνας ετοιμάζονται να υποδεχτούν νέες παραγωγές, αγαπημένους πρωταγωνιστές, μεγάλες κωμωδίες αλλά και πολυσυζητημένα έργα από το εξωτερικό.

Από τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, που επιστρέφει στον Νέο Ακάδημο μετά τη μεγάλη επιτυχία της «Φάλαινας», μέχρι τον Γιώργο Χρυσοστόμου, τον Αιμίλιο Χειλάκη, την Αθηνά Μαξίμου και τη Δήμητρα Ματσούκα, η νέα σεζόν φέρνει ενδιαφέρουσες θεατρικές συναντήσεις.

Το Star.gr ξεχωρίζει πέντε από τις νέες παραστάσεις που αναμένεται να απασχολήσουν το θεατρόφιλο κοινό της Αθήνας.

«McNEAL» – Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σε ένα πολυσυζητημένο έργο από το Broadway

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης επιστρέφει στο θέατρο Νέος Ακάδημος με το «McNEAL», το έργο του βραβευμένου με Πούλιτζερ Ayad Akhtar, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το έργο έκανε πρεμιέρα στο Broadway το 2024 με πρωταγωνιστή τον Robert Downey Jr. και πραγματεύεται ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα της εποχής: την είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργική διαδικασία.

Στην ελληνική παραγωγή, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης υποδύεται τον Τζέικομπ ΜακΝίλ, έναν καταξιωμένο συγγραφέα που βρίσκεται διαρκώς ανάμεσα στους υποψηφίους για το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Την ώρα που προσπαθεί να διαχειριστεί την καριέραία του, τις προσωπικές του σχέσεις και τους δικούς του «δαίμονες», η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να αποκτά όλο και μεγαλύτερη θέση στη ζωή και το έργο του.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Σουγάρης, ενώ η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου.

«Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» – Ο Γιώργος Χρυσοστόμου στο Θέατρο Ιλίσια

Σε έναν εντελώς διαφορετικό θεατρικό κόσμο συναντάμε τον Γιώργο Χρυσοστόμου, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» του Richard Bean.

Το έργο αποτελεί σύγχρονη διασκευή του κλασικού «Υπηρέτη δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι και έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στη βρετανική και αμερικανική σκηνή.

Ο κεντρικός ήρωας, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου, αποφασίζει να εργάζεται κρυφά για δύο διαφορετικά αφεντικά. Το σχέδιό του φαίνεται απλό, μέχρι τη στιγμή που πρέπει να καταφέρει να κρατήσει τον έναν μακριά από τον άλλον, με τις παρεξηγήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Θάνος Τοκάκης και η πρεμιέρα στο Θέατρο Ιλίσια είναι προγραμματισμένη για τις 3 Οκτωβρίου.

«Η Ιδέα της Χρονιάς!» – Μαρκουλάκης και ένα δυνατό κωμικό καστ στο Βρετάνια

Μία από τις νέες κωμωδίες της σεζόν έρχεται στο Θέατρο Βρετάνια με ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο καστ.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σκηνοθετεί την «Ιδέα της Χρονιάς!» του Sébastien Castro, μια γαλλική φάρσα που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Άκης Σακελλαρίου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη.

Παρεξηγήσεις, ψέματα, ανατροπές και απρόβλεπτες καταστάσεις συνθέτουν μια γρήγορη κωμωδία, η οποία έχει ήδη γνωρίσει επιτυχία στη Γαλλία και έρχεται τώρα να συστηθεί και στο ελληνικό κοινό.

«Ο Θάνατος και η Κόρη» – Χειλάκης, Μαξίμου και Μυριαγκός μαζί στη σκηνή

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Χιλιανού συγγραφέα Ariel Dorfman επιστρέφει στην αθηναϊκή σκηνή με τρεις δυνατούς πρωταγωνιστές.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και ο Αντώνης Μυριαγκός συναντιούνται στο Θέατρο Αθηνών για τον «Θάνατο και την Κόρη», ένα ψυχολογικό και πολιτικό θρίλερ που εξερευνά τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα που έχει υπάρξει θύμα βασανιστηρίων στο παρελθόν. Χρόνια αργότερα, μια απρόσμενη συνάντηση την κάνει να πιστέψει ότι βρίσκεται ξανά απέναντι στον άνθρωπο που τη βασάνισε.

Μνήμη, τραύμα, ενοχή και ανάγκη για δικαιοσύνη συγκρούονται σε ένα έργο που θέτει το ερώτημα αν η αλήθεια μπορεί πραγματικά να αποκαταστήσει όσα έχουν συμβεί.

Η παράσταση ανεβαίνει στο Θέατρο Αθηνών, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλάκη.

«Να ζει κανείς ή να μη ζει;» – Ρέππας και Παπαθανασίου στο Θέατρο Λαμπέτη

Με κωμωδία ολοκληρώνεται η πρώτη πεντάδα των παραστάσεων που ξεχωρίζουν για τη νέα σεζόν.

Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας παρουσιάζουν στο Θέατρο Λαμπέτη το «Να ζει κανείς ή να μη ζει;» του Nick Whitby.

Η ιστορία μάς μεταφέρει στην Πολωνία του 1941, όπου ένας θίασος ηθοποιών βρίσκεται μπλεγμένος στη δίνη της γερμανικής Κατοχής. Το θέατρο, η πραγματικότητα και η πολιτική σάτιρα μπλέκονται σε μια αντιπολεμική κωμωδία.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, η Δήμητρα Ματσούκα, ο Μιχάλης Ρέππας, ο Παντελής Καναράκης, η Άννα Κουρή και η Αλίνα Κωτσοβούλου.

Την απόδοση και τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας, ενώ η παράσταση ξεκινά στο Θέατρο Λαμπέτη στις 14 Οκτωβρίου.

Η θεατρική σεζόν 2026-2027 μόλις αρχίζει!

Αυτές είναι μόνο πέντε από τις νέες παραγωγές που ετοιμάζονται να σηκώσουν αυλαία στην Αθήνα τους επόμενους μήνες.

Η θεατρική σεζόν 2026-2027, ωστόσο, έχει πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες πρεμιέρες, με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες να ετοιμάζουν τις νέες τους δουλειές.

Γι' αυτό και… έρχεται Part 2 με ακόμη πέντε παραστάσεις που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας!