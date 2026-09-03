Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις

Ξεχωριστές στιγμές από το φετινό της καλοκαίρι θέλησε να μοιραστεί η Αναστασία Παντούση με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τα μέρη που επισκέφθηκε.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και μία ιδιαίτερη φωτογραφία μέσα σε έναν επιβλητικό ναό. Η Αναστασία Παντούση ποζάρει με την πλάτη γυρισμένη στον φακό και κοιτάζει ψηλά, με την αρχιτεκτονική του χώρου να κλέβει την παράσταση.

Στο ίδιο άλμπουμ συμπεριέλαβε εικόνες από τα τοπία που αντίκρισε, αλλά και ένα πιο καλλιτεχνικό στιγμιότυπο, όπου ποζάρει topless έχοντας γυρισμένη την πλάτη στην κάμερα.

Δες την ανάρτηση και τις φωτογραφίες της Αναστασίας Παντούση:

Τις φωτογραφίες συνόδευσε με μια φράση του Πιέρ Κιουρί, γράφοντας στη λεζάντα: «Πρέπει να κάνουμε τη ζωή ένα όνειρο και το όνειρο μια πραγματικότητα».

Το love story της Αναστασίας Παντούση με τον Ιωάννη Παπαζήση

Αναστασία Παντούση και Ιωάννης Παπαζήσης είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια. Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τη συνεργασία τους στη σειρά Το Κόκκινο Ποτάμι, όπου ήρθαν κοντά. Όπως έχει αναφερθεί, από εκείνη την επαγγελματική συνύπαρξη ξεκίνησε και η σχέση τους, την οποία γνωστοποίησαν αργότερα, επιλέγοντας να τη διατηρούν μακριά από τη δημοσιότητα.