Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις

Δημοσίευσε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.26 , 14:40 Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
03.09.26 , 14:28 Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
03.09.26 , 14:24 Συμβουλές για την αποφυγή παιδικών ατυχημάτων τη νέα σχολική χρονιά
03.09.26 , 14:00 Ετοιμάζεσαι να επιστρέψεις στο γυμναστήριο; Μην ξεχνάς ποτέ το stretching!
03.09.26 , 13:32 Φωτογραφίες από την άσκηση της Φινλανδίας για πιθανή επίθεση της Ρωσίας
03.09.26 , 13:30 Όταν η Ζήνα Κουτσελίνη σου χτυπάει την πόρτα για τον πρώτο καφέ!
03.09.26 , 13:09 Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
03.09.26 , 13:05 Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: Πότε κινδυνεύουν με κατάσχεση σύνταξης;
03.09.26 , 12:50 ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο θα φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση τους επόμενους 5 μήνες
03.09.26 , 12:49 Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της
03.09.26 , 12:32 CUPRA RAVAL: Πήρε «παράσημο» 5 αστέρων στην ασφάλεια
03.09.26 , 12:27 Jeep Compass: To αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή 37990 ευρώ
03.09.26 , 12:22 Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Χαλκίδας - Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα
03.09.26 , 12:21 Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις
03.09.26 , 12:13 Πάτρα: Της έκανε βιντεοκλήση ο... Ρονάλντο, ζήτησε λεφτά και του τα έδωσε
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Σταφύλι: Πόσες θερμίδες έχει και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα
Αύξηση στον κατώτατο μισθό και το επίδομα των συνταξιούχων
Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
Market Pass 2026: Έως 1.200 ευρώ αναδρομικά – Ποιοι τα δικαιούνται
Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του, υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Παντούση: Τι είπε για τον Ιωάννη Παπαζήση στην εκπομπή Super Κατερίνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αναστασία Παντούση μοιράστηκε καλοκαιρινές φωτογραφίες στο Instagram, περιλαμβάνοντας και topless πόζα.
  • Μια από τις φωτογραφίες της είναι μέσα σε ναό, με την αρχιτεκτονική να κλέβει την παράσταση.
  • Στη λεζάντα χρησιμοποίησε φράση του Πιέρ Κιουρί για τη ζωή και τα όνειρα.
  • Η ηθοποιός είναι σε σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση τα τελευταία πέντε χρόνια, από τη συνεργασία τους στη σειρά Το Κόκκινο Ποτάμι.
  • Η σχέση τους παραμένει μακριά από τη δημοσιότητα.

Ξεχωριστές στιγμές από το φετινό της καλοκαίρι θέλησε να μοιραστεί η Αναστασία Παντούση με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τα μέρη που επισκέφθηκε.

Αναστασία Παντούση: Η ηλικία, οι σπουδές και η σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και μία ιδιαίτερη φωτογραφία μέσα σε έναν επιβλητικό ναό. Η Αναστασία Παντούση ποζάρει με την πλάτη γυρισμένη στον φακό και κοιτάζει ψηλά, με την αρχιτεκτονική του χώρου να κλέβει την παράσταση.

Στο ίδιο άλμπουμ συμπεριέλαβε εικόνες από τα τοπία που αντίκρισε, αλλά και ένα πιο καλλιτεχνικό στιγμιότυπο, όπου ποζάρει topless έχοντας γυρισμένη την πλάτη στην κάμερα.

Δες την ανάρτηση και τις φωτογραφίες της Αναστασίας Παντούση:

 

Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις

Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις

Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις

Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις

Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις

Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις

Τις φωτογραφίες συνόδευσε με μια φράση του Πιέρ Κιουρί, γράφοντας στη λεζάντα: «Πρέπει να κάνουμε τη ζωή ένα όνειρο και το όνειρο μια πραγματικότητα».

Το love story της Αναστασίας Παντούση με τον Ιωάννη Παπαζήση

παντουση παπαζησης

Αναστασία Παντούση και Ιωάννης Παπαζήσης είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια. Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τη συνεργασία τους στη σειρά Το Κόκκινο Ποτάμι, όπου ήρθαν κοντά. Όπως έχει αναφερθεί, από εκείνη την επαγγελματική συνύπαρξη ξεκίνησε και η σχέση τους, την οποία γνωστοποίησαν αργότερα, επιλέγοντας να τη διατηρούν μακριά από τη δημοσιότητα.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Celebrities & Gossip Νεα
Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Aλέκος Αλεξανδράκης - παιδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της
Φεστιβάλ Βενετίας: Καγιά - Παππά εντυπωσίασαν
Celebrities & Gossip Νεα
Φεστιβάλ Βενετίας: Καγιά - Παππά εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Ματσούκα - Κόκκαλης: Η Σπάνια Κοινή Εμφάνιση Του Ζευγαριού
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
Χανταμπάκης: Η Κόρη Του Ανανέωσε Με Την Ατλέτικο Μαδρίτης
Celebrities & Gossip Νεα
Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του, υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης
Λιόλιου: Τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Λιόλιου: Τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία της
Τριανταφυλλίδου: O γιος της, Ορφέας, έγινε ενός έτους - «12 μήνες Μαμά»
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: O γιος της έγινε ενός έτους - «12 μήνες Μαμά»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top