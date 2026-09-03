Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του, υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Δείτε στιγμιότυπα μέσα από τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.26 , 14:40 Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
03.09.26 , 14:28 Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
03.09.26 , 14:24 Συμβουλές για την αποφυγή παιδικών ατυχημάτων τη νέα σχολική χρονιά
03.09.26 , 14:00 Ετοιμάζεσαι να επιστρέψεις στο γυμναστήριο; Μην ξεχνάς ποτέ το stretching!
03.09.26 , 13:32 Φωτογραφίες από την άσκηση της Φινλανδίας για πιθανή επίθεση της Ρωσίας
03.09.26 , 13:30 Όταν η Ζήνα Κουτσελίνη σου χτυπάει την πόρτα για τον πρώτο καφέ!
03.09.26 , 13:09 Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
03.09.26 , 13:05 Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: Πότε κινδυνεύουν με κατάσχεση σύνταξης;
03.09.26 , 12:50 ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο θα φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση τους επόμενους 5 μήνες
03.09.26 , 12:49 Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της
03.09.26 , 12:32 CUPRA RAVAL: Πήρε «παράσημο» 5 αστέρων στην ασφάλεια
03.09.26 , 12:27 Jeep Compass: To αμιγώς ηλεκτρικό με τιμή 37990 ευρώ
03.09.26 , 12:22 Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Χαλκίδας - Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα
03.09.26 , 12:21 Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις
03.09.26 , 12:13 Πάτρα: Της έκανε βιντεοκλήση ο... Ρονάλντο, ζήτησε λεφτά και του τα έδωσε
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Σταφύλι: Πόσες θερμίδες έχει και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα
Αύξηση στον κατώτατο μισθό και το επίδομα των συνταξιούχων
Κυψέλη: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος
Market Pass 2026: Έως 1.200 ευρώ αναδρομικά – Ποιοι τα δικαιούνται
Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του, υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Χαρούμενος και συγκινημένος είναι ο Στέλιος Χανταμπάκης καθώς η μόλις 10 ετών κόρη του Μαλένα υπέγραψε συμβόλαιο ανανέωσης με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη: Το φιλί με φόντο το απέραντο γαλάζιο

H 10χρονη κόρη του Χανταμπάκη ανανέωσε το συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης

H 10χρονη κόρη του Χανταμπάκη ανανέωσε το συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο πρώην παίκτης του Survivor δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε βίντεο και φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης.

H κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη Μαλένα υπογράφει συμβόλαιο έχοντας στο πλευρό της τη μαμά της

H κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη Μαλένα υπογράφει συμβόλαιο έχοντας στο πλευρό της τη μαμά της

Σε ένα από αυτά φαίνεται η Μαλένα να κρατά στυλό και χαρτί και να υπογράφει το συμβόλαιο ανανέωσης για τη σεζόν 2026-2027 έχοντας δίπλα της τη μητέρα της Όλγα Πηλιάκη και τον μπαμπά της Στέλιο. 

Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του, υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης


 
Η μονάκριβη κόρη του πρώην παίκτη του Survivor πόζαρε υπερήφανη με τη φανέλα της Ατλέτικο.Το πρώτο συμβόλαιό της με την ισπανική ομάδα το υπέγραψε το 2024, σε ηλικία 8 ετών. 

Η Μαλένα αγωνίζεται στην Ατλέτικο Μαδρίτης/ φωτογραφία από Instagram 

Η Μαλένα αγωνίζεται στην Ατλέτικο Μαδρίτης/ φωτογραφία από Instagram 

Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που η Όλγα Πηλιάκη και ο Στέλιος Χανταμπάκης μετακόμισαν στην Ισπανία. Ο άλλος λόγος ήταν και η επαγγελματική εξέλιξη του γιου τους Μανώλη. Ο 12χρονος  αγωνίζεται στην ακαδημία της ισπανικής Getafe CF από το 2024.

Η Όλγα Πηλιάκη σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει είχε αποκαλύψει πως μετακόμισαν οικογενειακώς στην Ισπανία λόγω των επαγγελματικών προτάσεων που δέχτηκαν τα δύο τους παιδιά. 

«Η ζωή μας, κακά τα ψέματα, είναι τα παιδιά μας. Όπου δίνεται ευκαιρία στα παιδιά μας, θα είμαστε εκεί. Όπου πάνε τα παιδιά μας, εμείς θα ακολουθούμε όσο μπορούμε. Έχουμε προσαρμοστεί στην Ισπανία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ κοινό τρόπο ζωής και κλίμα, απλά ακούμε Ισπανικά. Μαθαίνουμε και μια νέα γλώσσα, είχαμε κάνει κάποια μαθήματα πριν φύγουμε και τώρα συνεχίζουμε. Σκοπός μας είναι να μείνουμε στην Ισπανία αρκετά χρόνια, αλλά το μέλλον θα δείξει» τόνισε στη Super Kατερίνα.

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ
 |
ΜΑΛΕΝΑ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗ
 |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Celebrities & Gossip Νεα
Γεωργία Μεσαρίτη: Η ηλικία, η καταγωγή και το πτυχίο Οικονομικών
Aλέκος Αλεξανδράκης - παιδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Δημητροπούλου: Το party για τα 6α γενέθλια της κόρης της
Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Παντούση: Πόζαρε topless και έκλεψε τις εντυπώσεις
Φεστιβάλ Βενετίας: Καγιά - Παππά εντυπωσίασαν
Celebrities & Gossip Νεα
Φεστιβάλ Βενετίας: Καγιά - Παππά εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Ματσούκα - Κόκκαλης: Η Σπάνια Κοινή Εμφάνιση Του Ζευγαριού
Celebrities & Gossip Νεα
Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
Λιόλιου: Τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Λιόλιου: Τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία της
Τριανταφυλλίδου: O γιος της, Ορφέας, έγινε ενός έτους - «12 μήνες Μαμά»
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: O γιος της έγινε ενός έτους - «12 μήνες Μαμά»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top