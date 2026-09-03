Χαρούμενος και συγκινημένος είναι ο Στέλιος Χανταμπάκης καθώς η μόλις 10 ετών κόρη του Μαλένα υπέγραψε συμβόλαιο ανανέωσης με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

H 10χρονη κόρη του Χανταμπάκη ανανέωσε το συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο πρώην παίκτης του Survivor δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε βίντεο και φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης.

H κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη Μαλένα υπογράφει συμβόλαιο έχοντας στο πλευρό της τη μαμά της

Σε ένα από αυτά φαίνεται η Μαλένα να κρατά στυλό και χαρτί και να υπογράφει το συμβόλαιο ανανέωσης για τη σεζόν 2026-2027 έχοντας δίπλα της τη μητέρα της Όλγα Πηλιάκη και τον μπαμπά της Στέλιο.





Η μονάκριβη κόρη του πρώην παίκτη του Survivor πόζαρε υπερήφανη με τη φανέλα της Ατλέτικο.Το πρώτο συμβόλαιό της με την ισπανική ομάδα το υπέγραψε το 2024, σε ηλικία 8 ετών.

Η Μαλένα αγωνίζεται στην Ατλέτικο Μαδρίτης/ φωτογραφία από Instagram

Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που η Όλγα Πηλιάκη και ο Στέλιος Χανταμπάκης μετακόμισαν στην Ισπανία. Ο άλλος λόγος ήταν και η επαγγελματική εξέλιξη του γιου τους Μανώλη. Ο 12χρονος αγωνίζεται στην ακαδημία της ισπανικής Getafe CF από το 2024.

Η Όλγα Πηλιάκη σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει είχε αποκαλύψει πως μετακόμισαν οικογενειακώς στην Ισπανία λόγω των επαγγελματικών προτάσεων που δέχτηκαν τα δύο τους παιδιά.

«Η ζωή μας, κακά τα ψέματα, είναι τα παιδιά μας. Όπου δίνεται ευκαιρία στα παιδιά μας, θα είμαστε εκεί. Όπου πάνε τα παιδιά μας, εμείς θα ακολουθούμε όσο μπορούμε. Έχουμε προσαρμοστεί στην Ισπανία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ κοινό τρόπο ζωής και κλίμα, απλά ακούμε Ισπανικά. Μαθαίνουμε και μια νέα γλώσσα, είχαμε κάνει κάποια μαθήματα πριν φύγουμε και τώρα συνεχίζουμε. Σκοπός μας είναι να μείνουμε στην Ισπανία αρκετά χρόνια, αλλά το μέλλον θα δείξει» τόνισε στη Super Kατερίνα.