Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρόνος κατηγορούμενος για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 43χρονο μετά από καβγά στον οποίο φέρεται να πρωταγωνίστησε στα κρατητήρια κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια μετά τη σύλληψη του.

Η δίκη, ωστόσο, αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο για τις 5 Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος του δικηγόρου του.

Ο 43χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη

Εν τω μεταξύ, ο 43χρονος η 38χρονη Γερμανίδα και ο νεαρός Αφγανός, πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες.

Συγκεκριμένο ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ.

Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης, και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος. Συγκεκριμένα ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών.

Κυψέλη: Τα τρία παιδιά γνώριζαν ότι το βρέφος ήταν στην κατάψυξη

Παράλληλα, χθες, Τετάρτη, τα τρία παιδιά, ηλικίας 15, 12 και 9 ετών, εξετάστηκαν από παιδοψυχολόγους και όπως αποδείχθηκε γνώριζαν ότι το βρέφος είχε πεθάνει και οι γονείς τους το είχαν καταψύξει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τρία ανήλικα παιδιά φέρονται να ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του το μωρό. Φέρονται, ωστόσο, να γνώριζαν ότι το μωρό είχε πεθάνει και στη συνέχεια είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη.

Τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι στην Κυψέλη κατέθεσαν ότι γνώριζαν ότι το βρέφος έχει πεθάνει και ότι το είχαν βάλει στην κατάψυξη

Οι καταθέσεις των παιδιών πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου. Οι περιγραφές των παιδιών φέρεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που παρουσιάζουν ομοιότητες με όσα είχαν υποστηρίξει οι γονείς κατά την προανάκριση. Οι καταθέσεις αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές μαζί με το σύνολο των υπόλοιπων στοιχείων της δικογραφίας.

Παράλληλα, έχει γίνει γνωστό ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και δεύτερη εξέταση των τριών ανηλίκων, ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω όσα γνωρίζουν για την υπόθεση και για όσα φέρονται να συνέβαιναν μέσα στην οικογένεια.

Κυψέλη: Έρευνα για την ταυτότητα των παιδιών

Ένα ακόμη σημαντικό σκέλος της υπόθεσης αφορά τη συγγενική σχέση των τριών παιδιών με τους δύο κατηγορούμενους. Για να διαπιστωθεί με βεβαιότητα εάν τα παιδιά είναι βιολογικά τέκνα του 43χρονου και της 38χρονης, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εξέταση DNA.

Όσον αφορά στα στοιχεία γέννησης, για την 15χρονη αναφέρεται ότι έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ενώ για τον 12χρονο υπάρχουν στοιχεία γέννησης στην Ελλάδα. Αντίθετα, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα απαιτούμενα έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς των γονέων σχετικά με τον τόπο γέννησης του 9χρονου και του βρέφους.

Ερευνάται αν τα τρία παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι στην Κυψέλη είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης

Κυψέλη: Στο «Σπίτι του Παιδιού» τα δύο μικρότερα παιδιά

Τα δύο μικρότερα παιδιά, ηλικίας 9 και 12 ετών, έχουν απομακρυνθεί από το Νοσοκομείο Παίδων και φιλοξενούνται πλέον στο «Σπίτι του Παιδιού».

Παράλληλα, η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, παραμένει υπό ιατρική φροντίδα, καθώς αντιμετωπίζει συμπτώματα που αποδίδονται σε στέρηση ναρκωτικών ουσιών. Η κατάστασή της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Κυψέλη: Το διαμέρισμα όπου εξετάζεται ότι έγινε το έγκλημα

Οι έρευνες στρέφονται πλέον και σε διαφορετικό χώρο από εκείνον στον οποίο εντοπίστηκε το βρέφος. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να έγινε σε άλλο διαμέρισμα στην Κυψέλη, το οποίο φέρεται να ήταν μισθωμένο για βραχυχρόνια διαμονή.

Στο συγκεκριμένο ακίνητο φέρεται να έμενε το ζευγάρι τον τελευταίο μήνα μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά. Οι Αρχές εξετάζουν αν ο χώρος αυτός συνδέεται με τον θάνατο του βρέφους ή με γεγονότα που ακολούθησαν.

Οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφους πηγαίνοντας στο γραφείο του ανακριτή

Οι τρεις συλληφθέντες προφυλακίστηκαν για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους για ναρκωτικά. Η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει βαρύτατα αδικήματα, όπως αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία για το βρέφος και αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου από τον ανακριτή.

Το ζευγάρι έχει υποστηρίξει ότι το βρέφος πέθανε το 2022, σε ηλικία οκτώ μηνών, από παθολογικά αίτια, καθώς φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα με κήλη στο έντερο. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, καθώς δεν εντοπίστηκαν παθολογικά ευρήματα στο σώμα του βρέφους.

Αντίθετα ο ιατροδικαστής εντόπισε 20 τραύματα στη σορό από αιχμηρό αντικείμενο, τα 4 με 5 από τα οποία προθανάτια.