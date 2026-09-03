Νέα κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση και οι αντικρουόμενες εκδοχές των γονιών του παιδιού βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Κυψέλη: Γιατί μπήκε το βρέφος στην κατάψυξη

Ο 43χρονος ρωτήθηκε για τον λόγο που το νεκρό παιδί τοποθετήθηκε στην κατάψυξη και παρέμεινε εκεί, ενώ η οικογένεια φέρεται να είχε αλλάξει περισσότερες από μία κατοικίες.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, ο φόβος του ήταν ότι η αποκάλυψη του θανάτου θα οδηγούσε τις Αρχές στην απομάκρυνση των υπόλοιπων παιδιών από την οικογένεια.

«Φοβηθήκαμε ότι θα πάρουν τα παιδιά μας, γιατί τα είχαμε αδήλωτα. Και φοβήθηκα μόνο ότι θα έρθει η Πρόνοια και θα πάρει τα παιδιά μας και θα διαλυθεί όλη η οικογένειά μας», ανέφερε.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε τουλάχιστον 4 έως πέντε μαχαιριές στο κορμάκι του μωρού που έγιναν προθανάτια

Ο ίδιος επιβεβαίωσε, παράλληλα, ότι η οικογένεια είχε αλλάξει κατοικία αρκετές φορές. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πόσα σπίτια είχαν αλλάξει, απάντησε χαρακτηριστικά:

«Τρία, τέσσερα σπίτια, ναι».

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η οικογένεια φέρεται να άλλαζε κατοικία σχεδόν κάθε μήνα, ιδιαίτερα όταν προέκυπτε κάποιο περιστατικό που μπορούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των Αρχών ή των γειτόνων.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε περίπου έναν μήνα πριν από τη μετακόμιση της οικογένειας στην Κυψέλη. Τότε, το ζευγάρι φέρεται να διέμενε σε διαμέρισμα στην οδό Φυλής, όπου εκδηλώθηκε φωτιά και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροσβέστες αντίκρισαν ασυνήθιστες συνθήκες στο διαμέρισμα και ο 43χρονος φέρεται να δήλωσε ότι ήταν Τούρκος επισκέπτης, προκειμένου να μην κινήσει υποψίες για την πραγματική του ταυτότητα και την οικογενειακή κατάσταση.

Η φωτιά, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, φέρεται να ξεκίνησε όταν ένα από τα ανήλικα παιδιά πέταξε τσιγάρο σε σακούλα σκουπιδιών. Παράλληλα, ο 43χρονος φέρεται να έδωσε διαφορετική εξήγηση στους γείτονες, υποστηρίζοντας ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από κάτι που μαγείρευε ή έψηνε.

«Το παιδί είναι προθανάτιες μαχαιριές»

Χθες το μεσημέρι, κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση ο ιατροδικαστής, προκειμένου να φωτίσει τα ευρήματα από την εξέταση του νεκρού βρέφους και να απαντήσει στους ισχυρισμούς του 43χρονου σχετικά με τις συνθήκες θανάτου και την προέλευση των τραυμάτων.

O 43χρονος επέμεινε ότι το μωρό που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη πέθανε από παθολογικά αίτια

Ο 43χρονος έχει ισχυριστεί ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι τα τραύματα στο σώμα του προκλήθηκαν αργότερα, όταν, αφού το είχαν ήδη τοποθετήσει στην κατάψυξη, προσπάθησαν να αφαιρέσουν τον πάγο.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ο ιατροδικαστής και μετέδωσε το MEGA, η συγκεκριμένη εκδοχή δε συνάδει με τα ευρήματα. Όπως εξήγησε, εάν ο θάνατος είχε προκληθεί από παθολογικά αίτια, το βρέφος δε θα είχε αίμα, ενώ το σώμα του βρέθηκε ματωμένο.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε συνολικά 20 μαχαιριές στην πλάτη του παιδιού, με 4 έως 5 από αυτές να εκτιμάται ότι ήταν προθανάτιες. Παράλληλα, δεν επιβεβαιώνεται το σενάριο που επικαλέστηκε ο 43χρονος για χρήση παγοκόφτη ή άλλου αιχμηρού αντικειμένου προκειμένου να σπάσει ο πάγος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αναμένονταν τραύματα και σε άλλα σημεία του σώματος του βρέφους και όχι αποκλειστικά στην πλάτη.

Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι έβαλαν το μωρό στην κατάψυξη γιατί φοβήθηκαν ότι θα τους πάρουν και τα άλλα παιδιά

«Άκουσα ένα “παπ” και είδα την κοιλιά του μωρού πρησμένη»

Ο 43χρονος, σε συνέντευξή του στο MEGA μέσα από το κρατητήριο, υποστήριξε ότι το βρέφος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πέθανε αιφνιδίως.

«Αυτό το βρέφος ήταν άρρωστο. Είχε κάτι με το έντερο και κήλη είχε και μας έμεινε στα χέρια», ανέφερε.

Περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, είπε ότι το παιδί τη μέρα που πέθανε βρισκόταν στην κούνια και είχε παρουσιάσει πυρετό. Υποστήριξε ακόμη ότι είχε προηγηθεί επίσκεψη σε γιατρό και χορήγηση υπόθετου.

«Άκουσα ένα “παπ”, έναν ήχο και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη. Είχε πρηστεί, είχε γίνει σαν μπαλόνι», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το παιδί κατέληξε εκείνη τη στιγμή.

Η οικογένεια φέρεται να άλλαζε σπίτια σχεδόν κάθε μήνα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η δολοφονία του βρέφους φέρεται να σημειώθηκε σε διαφορετικό διαμέρισμα και όχι στον χώρο όπου τελικά εντοπίστηκε η σορός του στην Κυψέλη.

Το διαμέρισμα όπου βρέθηκε το παιδί ήταν βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι διέμενε τον τελευταίο μήνα μαζί με τα τρία παιδιά που υποστηρίζει ότι είναι δικά του.

Τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί τρεις φορές στο Παίδων

Σημαντικό μέρος της υπόθεσης αφορά και στα τρία παιδιά της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται και πάλι στο νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, μόνο μέσα στο 2025 τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί τρεις φορές στο Παίδων, λόγω ζητημάτων που αφορούσαν τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Ο 43χρονος παραδέχθηκε ότι είχε πάει στο νοσοκομείο και είχε πάρει τα παιδιά μαζί του.

Σε ερώτηση γιατί δεν είχαν εκδοθεί τα απαραίτητα έγγραφα για τα παιδιά, ο ίδιος επικαλέστηκε και πάλι τον φόβο για τις συνέπειες και την παρέμβαση των Αρχών.

«Φοβόμασταν ότι θα πάμε κι όταν θα πάμε θα γίνει αυτό που έγινε και θα μας τα πάρουν», ανέφερε.

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο και η ταυτότητα των γονέων

Την ίδια ώρα, οι Αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν πλήρως την οικογενειακή κατάσταση και την ταυτότητα των προσώπων που εμφανίζονται ως γονείς των παιδιών.

Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί δείγματα DNA από τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 43χρονος και η 38χρονη είναι πράγματι οι βιολογικοί γονείς των τριών παιδιών που φιλοξενούνται στο Παίδων.

Κυψέλη: Προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις εμπλεκόμενοι

Στο μεταξύ, ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης που ο 43χρονος και η 38χρονη δηλώνουν ως κόρη τους, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι είναι χρήστες και όχι διακινητές. Οι ισχυρισμοί τους, ωστόσο, δεν έγιναν δεκτοί από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η προσωρινή τους κράτηση.

Η δικαστική εξέλιξη αφορά το συγκεκριμένο σκέλος της δικογραφίας, ενώ η έρευνα για τον θάνατο του βρέφους συνεχίζεται και τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Σήμερα θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.