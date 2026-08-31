Τον μονάκριβό γιο τους βάπτισαν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής, το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026.
Το ενός έτους αγοράκι τους πήρε το όνομα Ορφέας και οι γονείς του διοργάνωσαν ένα λαμπερό πάρτι για τους συγγενείς και τους φίλους τους.
Το ζευγάρι ηθοποιών δημοσίευσε στα social media στιγμιότυπα από τη δεξίωση που έγινε σε κτήμα στο Κορωπί.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής και της ελληνικής showbiz όπως η Ταμίλα Κουλίεβα, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Τόνια Σωτηροπούλου, η Νάντια Κοντογεώργη, ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη.
O στολισμός της βάπτισης
Ο στολισμός της βάπτισης κινήθηκε σε ζεστές αποχρώσεις και ειδικότερα, στα χρώματα του κίτρινου, του πορτοκαλί και του κεραμιδί. Είχε θέμα τον ήλιο και την αισθητική της ερήμου, με χαρακτηριστικούς πράσινους κάκτους.
Ανάμεσα στο candy bar και τη μεγάλη γιρλάντα από μπαλόνια, υπήρχε και μια πολυεπίπεδη τούρτα με εντυπωσιακό 3D σχεδιασμό, που περιλάμβανε έναν μεγάλο χαμογελαστό ήλιο στην κορυφή, κάκτους, παχύφυτα (succulents) και μικρές κολοκύθες/λουλούδια στη βάση. Στο κάτω μέρος αναγραφόταν «Πρώτη βόλτα στον ήλιο».
Η βάπτιση του μικρού Ορφέα φαίνεται να συμπίπτει με τα πρώτα γενέθλια του μικρούλη. Ήταν στις 6/9/2025 όταν η ηθοποιός ανακοίνωσε στα social τη γέννηση του γιου της, σημειώνοντας πως «Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στα τέλη Μαΐου 2025 και την είδηση είχε κάνει γνωστή με μια φωτογραφία της νύφης στο instagram, η καλή τους φίλη, Μελία Κράιλινγκ.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.