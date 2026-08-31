Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός

Ανάμεσα στους καλεσμένους πολλοί γνωστοί ηθοποιοί

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Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Τα β ίντεο που αναδημοσίευσε στο instagram από τη βάπτιση του γιου της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής βάπτισαν τον γιο τους Ορφέα το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026.
  • Η βάπτιση πραγματοποιήθηκε σε κτήμα στο Κορωπί με καλεσμένους γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz.
  • Ο στολισμός είχε θέμα τον ήλιο και την έρημο, με ζεστές αποχρώσεις και χαρακτηριστικούς κάκτους.
  • Η τούρτα είχε 3D σχεδιασμό με χαμογελαστό ήλιο και αναγραφόταν «Πρώτη βόλτα στον ήλιο».
  • Η βάπτιση συμπίπτει με τα πρώτα γενέθλια του Ορφέα, ο οποίος γεννήθηκε στις 6/9/2025.

Τον μονάκριβό γιο τους βάπτισαν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής, το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στη βάπτιση του γιου της/ instagram

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στη βάπτιση του γιου της/ instagram

Το ενός έτους αγοράκι τους πήρε το όνομα Ορφέας και οι γονείς του διοργάνωσαν ένα λαμπερό πάρτι για τους συγγενείς και τους φίλους τους. 

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Kίμων Κουρής : H βάπτιση του γιου τoυς/ instagram

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Kίμων Κουρής : H βάπτιση του γιου τoυς/ instagram

H Νάντια Κοντογεώργη κρατώντας τον μικρό Ορφέα/ instagram

H Νάντια Κοντογεώργη κρατώντας τον μικρό Ορφέα/ instagram

Το ζευγάρι ηθοποιών δημοσίευσε στα social media στιγμιότυπα από τη δεξίωση που έγινε σε κτήμα στο Κορωπί. 

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Kίμων Κουρής : Στιγμιότυπο από τη βάπτιση του γιου τoυς/ instagram

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Kίμων Κουρής : Στιγμιότυπο από τη βάπτιση του γιου τoυς/ instagram

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Kίμων Κουρής : Στιγμιότυπο από τη βάπτιση του γιου τoυς/ instagram

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Kίμων Κουρής : Στιγμιότυπο από τη βάπτιση του γιου τoυς/ instagram

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της υποκριτικής και της ελληνικής showbiz όπως η Ταμίλα Κουλίεβα, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Τόνια Σωτηροπούλου, η Νάντια Κοντογεώργη, ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Kίμων Κουρής- Ευγενία Δημητροπούλου/ instagram

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Kίμων Κουρής- Ευγενία Δημητροπούλου/ instagram

O στολισμός της βάπτισης 

Ο στολισμός της βάπτισης κινήθηκε σε ζεστές αποχρώσεις και ειδικότερα, στα χρώματα του κίτρινου, του πορτοκαλί και του κεραμιδί. Είχε θέμα τον ήλιο και την αισθητική της ερήμου,  με χαρακτηριστικούς πράσινους κάκτους. 

 

Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός

Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός

Ανάμεσα στο candy bar και τη μεγάλη γιρλάντα από μπαλόνια, υπήρχε και μια πολυεπίπεδη τούρτα με εντυπωσιακό 3D σχεδιασμό, που περιλάμβανε έναν μεγάλο χαμογελαστό ήλιο στην κορυφή, κάκτους, παχύφυτα (succulents) και μικρές κολοκύθες/λουλούδια στη βάση. Στο κάτω μέρος αναγραφόταν «Πρώτη βόλτα στον ήλιο».

Η βάπτιση του μικρού Ορφέα φαίνεται να συμπίπτει με τα πρώτα γενέθλια του μικρούλη. Ήταν στις 6/9/2025 όταν η ηθοποιός ανακοίνωσε στα social τη γέννηση του γιου της, σημειώνοντας πως «Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στα τέλη Μαΐου 2025 και την είδηση είχε κάνει γνωστή με μια φωτογραφία της νύφης στο instagram, η καλή τους φίλη, Μελία Κράιλινγκ.

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ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
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