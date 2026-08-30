Πετράκη: «Ο Δημήτρης, ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έκανα στην αδερφή μου»

Έγινε η αφορμή να γνωριστεί ο τραγουδιστής με την αδερφή της

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πριν πέντε μέρες έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας/ βίντεο από Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εμμανουέλα Πετράκη αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα πέντε μέρες μετά τον θάνατό του.
  • Η αδερφή της, Κατερίνα, ήταν θαυμάστρια του Κόκοτα τη δεκαετία του '90 και τον γνώρισε μέσω ενός αυτόγραφου.
  • Ο Δημήτρης και η Κατερίνα παντρεύτηκαν το 2011 και απέκτησαν κόρη, τη Ριάνα.
  • Η Πετράκη τον περιγράφει ως αδελφό και σημαντικό μέλος της οικογένειας, με ιδιαίτερη σύνδεση μαζί της.
  • Ο Κόκοτας νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς» τα τελευταία δύομιση χρόνια.

Πέντε μέρες μετά τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, η κουνιάδα του, Eμμανουέλα Πετράκη τον αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο.

Δημήτρης Κόκοτας/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Δημήτρης Κόκοτας/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η αδερφή της συζύγου του, Κατερίνας Πετράκη, ήταν θαυμάστρια του Δημήτρη τη δεκαετία του ‘90 και ήξερε όλες του τις επιτυχίες. Ανάμεσα σ’ αυτές  «Αχαριστία», «Διαδόσεις», «Πορσελάνη», «Γιατί με τυραννάς», «Παλιοχαρακτήρας» και άλλες πολλές.

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Τότε, όπως η ίδια είπε, έστειλε την αδερφή της να του ζητήσει αυτόγραφο και ήρθαν πιο κοντά με αποτέλεσμα   το 2011 να παντρευτούν και την ίδια χρονιά να έρθει στον κόσμο και η κόρη τους, Ριάνα.

Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO
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«Ήμουν 10 χρόνων όταν ένα βράδυ που έφευγε η αδερφή μου για τη βραδινή της έξοδο την παρακαλούσα να μου φέρει ένα αυτόγραφο από το νυχτερινό κέντρο που θα πήγαινε, από το Δημήτρη Κοκοτα. Αυτο το αυτόγραφο έμελλε να είναι και το μεγαλύτερο δώρο που έκανα ή θα κάνω ποτέ στην αγαπημένη μου αδερφή.

Την έφερα κοντά με τον Δημήτρη της που στη συνέχεια έγινε ο Δημήτρης «μας». Για εμένα ο Δημήτρης δεν ήταν απλά ο άντρας της αδερφής μου. Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, ο “γαμπρουλης” μου όπως τον φώναζα και εκείνος με έλεγε “κουνιαδουλα” του και με έκανε μια σφιχτή αγκαλιά. Εκείνος που θα έτρεχα με κάθε μου πρόβλημα για να μου πει τη γνώμη του, εκείνος που κάθε Κυριακή και σε κάθε γιορτή δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι δεν θα φάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια.

Η πιο παιδική ψυχή που έχω γνωρίσει ποτέ. Ενα αστέρι λαμπερό που δεν πρόλαβε να λάμψει όσο του άξιζε. Σε αποχαιρετώ με το αγαπημένο μου τραγούδι σου που το εννοώ πιο πολύ από ποτέ. Σε αγαπώ απεριόριστα, θα μου λείψεις πολύ, κι αυτό πονάει. Να τις προσέχεις» έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η κουνιάδα του τραγουδιστή δημοσιεύοντας μία φωτογραφία με τους δυο τους.

Ο τραγουδιστής έδωσε μία σπουδαία μάχη και τα δύομιση τελευταία χρόνια νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς», ύστερα από έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
 

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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΤΑΣ
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΡΑΚΗ
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