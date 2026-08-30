Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.08.26 , 13:14 «Mια πάπια μα ποια πάπια»: Δείτε την παιδική ταινία on demand έως τις 04/09
30.08.26 , 12:57 Μήλος: Τουρίστρια τραυματίστηκε μετά από αποκόλληση βράχων στο Κλέφτικο
30.08.26 , 12:41 Σχολικά είδη: Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα θρανία
30.08.26 , 12:32 Πετράκη: «Ο Δημήτρης, ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έκανα στην αδερφή μου»
30.08.26 , 12:24 Mέσα στο σκοτάδι, έξω στη σιωπή: Ο Βuzz Kull στο Death Disco
30.08.26 , 12:00 Γιατί, το να μην τσακώνεστε, μπορεί να κάνει τη σχέση σας χειρότερη
30.08.26 , 11:14 Σίσσυ Χρηστίδου: Η εντυπωσιακή τούρτα για το πάρτι του γιου της
30.08.26 , 11:08 Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
30.08.26 , 11:02 Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
30.08.26 , 11:00 Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...
30.08.26 , 10:35 Μητσοτάκης: Διαγωνισμός για τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
30.08.26 , 10:22 Καίτη Γαρμπή: Η συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα στη συναυλία της
30.08.26 , 10:00 Συνταγή για το ένα υγιεινό και light κέικ, ιδανικό για τα παιδιά
30.08.26 , 09:44 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχθηκε επίθεση από σκύλο - «Πονάει ο γοφός μου»
30.08.26 , 09:11 Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave party -Τουλάχιστον ένας νεκρός, 5 τραυματίες
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχθηκε επίθεση από σκύλο - «Πονάει ο γοφός μου»
Πετράκη: «Ο Δημήτρης, ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έκανα στην αδερφή μου»
Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Mέσα στο σκοτάδι, έξω στη σιωπή: Ο Βuzz Kull στο Death Disco
Βέροια: Θρήνος στην κηδεία της 18χρονης που πνίγηκε στους καταρράκτες
Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Φωτογραφίζονται μαζί στην Κεφαλονιά
Μήλος: Τουρίστρια τραυματίστηκε μετά από αποκόλληση βράχων στο Κλέφτικο
Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά την κακοκαιρία στο Κάβο Γκρέκο
Σίσσυ Χρηστίδου: Η εντυπωσιακή τούρτα για το πάρτι του γιου της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της 30ης Αυγούστου στο Διμηνιό Κορινθίας σε χαμηλή βλάστηση.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο.
  • Ο Δήμος Σικυωνιών παρέχει υποστήριξη με υδροφόρες.
  • Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Διμηνιού στην Κορινθία.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, πέντε πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και ενός ελικοπτέρου.

 

 

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σικυωνιών προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθ'όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΔΙΜΗΝΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουρίστρια Τραυματίστηκε Από Αποκόλληση Βράχων Στο Κλέφτικο
Ελλαδα
Μήλος: Τουρίστρια τραυματίστηκε μετά από αποκόλληση βράχων στο Κλέφτικο
Ηλεία 8χρονος
Ελλαδα
Ηλεία: Συγκλονίζει γιατρός για τον 8χρονο - «Του αφαίρεσα ένα λίτρο νερό»
Ασπρόπυργος: Άνδρας Άνοιξε Πυρ Στη Μέση Του Δρόμου
Ελλαδα
Ασπρόπυργος: Άνδρας άνοιξε πυρ στη μέση του δρόμου τραυματίζοντας 14χρονο
Ειδικός Φρουρός
Ελλαδα
Χειροπέδες σε ειδικό φρουρό για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονης
αναισθησιολόγος στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου
Ελλαδα
Μεσολόγγι: Oι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια θανάτου του αναισθησιολόγου
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος Σε Τροχαίο με μηχανή
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Βέροια: Θρήνος στην κηδεία της 18χρονης που πνίγηκε στους καταρράκτες
Ελλαδα
Βέροια: Θρήνος στην κηδεία της 18χρονης που πνίγηκε στους καταρράκτες
Σεισμός 4 Ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης
Ελλαδα
Σεισμός 4 Ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης
Επιστρέφουν Στην Αθήνα Οι Αδειούχοι
Ελλαδα
Επιστρέφουν στην Αθήνα οι αδειούχοι - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top