Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Διμηνιού στην Κορινθία.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, πέντε πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και ενός ελικοπτέρου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Διμηνιό Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σικυωνιών προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθ'όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.