Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, αλλά και ολόκληρη η τοπική κοινωνία, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του 48χρονου αναισθησιολόγου Ερρίκου Τσιαγκούρη.

Ο γιατρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου, μέσα στο δωμάτιο εφημερίας του νοσοκομείου, από συνάδελφό του που είχε μεταβεί εκεί προκειμένου να τον αντικαταστήσει.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο messolonghinews.gr, ο Ερρίκος Τσιαγκούρης υπηρετούσε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου τα τελευταία περίπου τρία χρόνια και μέσα σε αυτό το διάστημα είχε κερδίσει την εκτίμηση των συναδέλφων του για την επιστημονική του συνέπεια, την ευσυνειδησία και την αφοσίωσή του στους ασθενείς και στο νοσοκομείο.

Ήταν ένας από τους γιατρούς που συνέβαλαν ουσιαστικά στη λειτουργία του νοσοκομείου, υπηρετώντας σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ήταν λίγες οι φορές που παρέμενε διαθέσιμος και πέρα από το προβλεπόμενο ωράριό του, προκειμένου να βοηθήσει σε έκτακτα περιστατικά και να στηρίξει τους συναδέλφους του.

«Ήταν σε εφημερία»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι ο 48χρονος βρισκόταν σε εφημερία και είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου το προηγούμενο βράδυ.

Το πρωί, όταν συνάδελφός του πήγε στο δωμάτιο εφημερίας για να αναλάβει τη θέση του, βρήκε τον γιατρό χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο Ερρίκος Τσιαγκούρης ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν ήταν γνωστό να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας.