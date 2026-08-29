Μεσολόγγι: Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος αναισθησιολόγος

Σοκ και θλίψη επικρατούν στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου ένας 48χρονος αναισθησιολόγος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου 29/8, ενώ βρισκόταν σε εφημερία.

Συγκλονισμένοι είναι οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου από τον αιφνίδιο θάνατο του 48χρονου γιατρού, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο δωμάτιο εφημερίας.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο αναισθησιολόγος είχε αναλάβει εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε εργαστεί κανονικά, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Το πρωί, συνάδελφός του πήγε στο δωμάτιο εφημερίας προκειμένου να τον αντικαταστήσει. Ωστόσο, τον εντόπισε πεσμένο κάτω από το κρεβάτι και χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος γιατρός ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού μόλις 8 ετών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Σημειώνεται ότι στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν συνολικά δύο αναισθησιολόγοι.