Νέα Σμύρνη Βίντεο - ντοκουμέντο με άντρα που σημαδεύει διαμερίσματα

Πώς δρούσαν οι δήθεν «λογιστές» που εξαπατούσαν ηλικιωμένους

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Βίντεο - ντοκουμέντο με άντρα που σημαδεύει διαμερίσματα (Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Σμύρνη για απάτες, προσποιούμενοι τους λογιστές και αποσπώντας χρήματα από ηλικιωμένους.
  • Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε άνδρα με κράνος να σημαδεύει πόρτες διαμερισμάτων, πιθανώς προετοιμάζοντας εισβολή.
  • Ο άνδρας, που εμφανίστηκε ως διανομέας, απομακρύνθηκε γρήγορα μόλις αντιλήφθηκε την κάμερα.
  • Η μέθοδος των απατεώνων περιλάμβανε τηλεφωνικές κλήσεις και προσωπικές προσεγγίσεις για επιστροφές φόρου.
  • Ένας κάτοικος αντέτεινε την απάτη με ψυχραιμία και κατέγραψε τη συνομιλία με τον απατεώνα.

Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Σμύρνη, καθώς εμφανίζονταν ως λογιστές για να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένους, με το πρόσχημα επιστροφών από την εφορία. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star o Βαγγέλης Γκούμας, στην ίδια περιοχή, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε άνδρα με κράνος να προσεγγίζει είσοδο διαμερίσματος και να σημαδεύει την πόρτα, σε περιστατικό που οι κάτοικοι συνδέουν με προετοιμασία για μεταγενέστερη εισβολή από συνεργούς του. 

Νέα Σμύρνη: «Διανομέας» σημαδεύει πόρτα διαμερίσματος

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από τη Νέα Σμύρνη, ένας άνδρας με κράνος εμφανίζεται σαν διανομέας. Φτάνει έξω από διαμέρισμα και με το χέρι του σημαδεύει την πόρτα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντιλαμβάνεται ότι στο απέναντι διαμέρισμα υπάρχει κάμερα ασφαλείας, την κοιτάζει αιφνιδιασμένος και απομακρύνεται γρήγορα.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τον τρόπο δράσης. Όπως εξηγεί «μπήκε αργά το βράδυ για να μην τον υποπτευθεί κάποιος και μετά γύρισε όλες τις πόρτες,  πήρε ένα στυλό και τις σημάδεψε για να δει σε επόμενη φάση ποιες πόρτες δεν είχαν ανοίξει οπότε δεν λείπανε οι άνθρωποι».

Η δήλωση ενοίκου στον Β. Γκούμα για τον τρόπο που δρούσε ο επίδοξος διαρρήκτης

Η δήλωση ενοίκου στον Β. Γκούμα για τον τρόπο που δρούσε ο επίδοξος διαρρήκτης  

Στο σημείο, όπως φαίνεται στο ρεπορτάζ, είχε μείνει ένα είδος κόλλας ανάμεσα στην κάσα και την πόρτα.

Συλλήψεις στη Νέα Σμύρνη για απάτες με «λογιστές»

Στην ίδια περιοχή, δύο άτομα εξαπατούσαν ηλικιωμένους παριστάνοντας τους λογιστές, μέχρι που συνελήφθησαν από την αστυνομία. Η μέθοδος ήταν συγκεκριμένη: προσέγγιζαν τα θύματα τηλεφωνικά ή ακόμη και στον δρόμο και ζητούσαν χρήματα, επικαλούμενοι επιστροφή φόρου από την εφορία.

Σε μία περίπτωση, πλησίασαν ηλικιωμένη γυναίκα και της είπαν ότι υπάρχει επιστροφή χρημάτων. 

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε, ακούγεται να της λέει: «Είμαι ο λογιστής και η κόρη σου έχει επιστροφή 12. 000 ευρώ από την εφορία. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Και βέβαια θέλω για μένα 1.400 ευρώ από την κόρη και 1.400 από τον σύντροφό της».

Η ηλικιωμένη γυναίκα κατάφερε να οδηγήσει τον έναν από τους δράστες μέχρι το σπίτι της, ενώ στο μεταξύ ειδοποίησε την κόρη της αλλά και γειτόνισσα. Όπως περιγράφεται από θύμα των απατεώνων «έφυγε με ελαφρά πηδηματάκια».

Σε άλλο περιστατικό, ο κ. Μανώλης Βερβεράκης βρέθηκε αντιμέτωπος με άγνωστο που τηλεφώνησε προσποιούμενος τον λογιστή, επιχειρώντας να του αποσπάσει χρήματα και κωδικούς. Το υποψήφιο θύμα κατέγραψε τη συνομιλία με το κινητό του και δεν έδωσε στοιχεία.

Η μαρτυρία πολίτη που δεν έπεσε στην παγίδα των απατεώνων

Η μαρτυρία πολίτη που δεν έπεσε στην παγίδα των απατεώνων

Ο Μανώλης Βερβεράκης, περιέγραψε πώς αντιμετώπισε την κλήση: «Λίγο να έχεις την ψυχραιμία σου είναι εύκολο να ξεκαθαρίσεις πόσο απατεώνες είναι».

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