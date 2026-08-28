Περιοδεία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στην Καστοριά

H τουριστική ανάπτυξη και η ανάδειξη της περιοχής σε 12μηνο προορισμό

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Περιοδεία Της Όλγας Κεφαλογιάννη Στην Καστοριά
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη επισκέφθηκε την Καστοριά για να προωθήσει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
  • Συμμετείχε σε σύσκεψη με τοπικούς φορείς για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
  • Τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Καστοριάς ως προορισμού τεσσάρων εποχών.
  • Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του ορεινού και θρησκευτικού τουρισμού και στη σημασία της αεροπορικής συνδεσιμότητας.
  • Η Καστοριά επιλέχθηκε ως αναπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός στο πλαίσιο της «Λευκής Βίβλου Τουριστικού Μετασχηματισμού 2025–2030».

Την Καστοριά επισκέφθηκε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο της κυβερνητικής περιοδείας στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και των αναπτυξιακών προοπτικών της. Η Υπουργός συνοδευόταν από την Υφυπουργό Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή και την Βουλευτή ΝΔ Καστοριάς κα Μαρία Αντωνίου.

Περιοδεία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στην Καστοριά

Στο πλαίσιο της περιοδείας η Υπουργός συμμετείχε σε διευρυμένη σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Δημήτρη Σαββόπουλου και της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κας Πολύτιμης Φαρμάκη. Ακόμη, συμμετείχαν τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της περιοχής, με αντικείμενο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Καστοριάς.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και η διαμόρφωσή της σε προορισμό τεσσάρων εποχών.

Περιοδεία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στην Καστοριά

Η Υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι ο Τουρισμός είναι μοχλός μετάβασης της Καστοριάς σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Όπως σημείωσε, η Καστοριά είναι ένας προορισμός με σημαντικά περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης, όπως αποτυπώνεται και στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, στο οποίο δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και στην αξιοποίηση κτηρίων και οικισμών αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.

Περιοδεία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στην Καστοριά

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης του ορεινού, πολιτιστικού, θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, καθώς και του αγροτουρισμού, με στόχο τη χωρική και χρονική επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού υλοποίησε οργανωμένη καμπάνια για την ανάδειξη του ορεινού τουρισμού. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου, το οποίο, μετά και τη σχετική αδειοδότησή του από το Υπουργείο Τουρισμού, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο. 

Περιοδεία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στην Καστοριά

Η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στη σημασία της συστηματικής προβολής της Καστοριάς, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και μέσω του VisitGreece.gr, καθώς και στη διοργάνωση fam trips και press trips, με στόχο την προβολή του προορισμού στις αγορές του εξωτερικού. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια, θα προσδιοριστούν οι αγορές-στόχοι και θα οργανωθούν στοχευμένες δράσεις προβολής.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ανάπτυξης του αεροδρομίου Καστοριάς και της ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας, μεταξύ άλλων και με απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό, ως σημαντικού παράγοντα για την προσέλκυση επισκεπτών και την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Περιοδεία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στην Καστοριά

Σημαντικό εργαλείο στον σχεδιασμό για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αποτελεί ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO). Το Υπουργείο Τουρισμού, μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδοτεί τις αναγκαίες μελέτες για τη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη. 

Η Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στη «Λευκή Βίβλο Τουριστικού Μετασχηματισμού και Ανάπτυξης 2025–2030», στο πλαίσιο της οποίας η Καστοριά έχει επιλεγεί μεταξύ των πέντε τουριστικά αναπτυσσόμενων προορισμών της χώρας. 

«Το στοίχημά μας είναι ξεκάθαρο: να μετατρέψουμε το μοναδικό σε πολιτισμό, ιστορία και φυσική ομορφιά οικοσύστημα της Καστοριάς, σε έναν δυναμικό προορισμό πρότυπων ποιοτικών χαρακτηριστικών», τόνισε η Όλγα Κεφαλογιάννη, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει να προχωρήσει με σχέδιο και με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σημασία της ολοκλήρωσης του Ε65, που αποτέλεσε προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα της Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Στη συνέχεια, η Υπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο Καστοριάς, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Κορεντσίδη. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα σημαντικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Καστοριάς, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της επισκεψιμότητας. Η αυξημένη τουριστική κίνηση αποτυπώνεται και στην υψηλή πληρότητα των καταλυμάτων, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, η οποία σε περιόδους αιχμής αγγίζει το 100%.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η Υπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, όπου συναντήθηκε με τον Πατέρα Ελευθέριο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, καθώς και η ανάδειξη του ιδιαίτερου πολιτιστικού και εκκλησιαστικού πλούτου της περιοχής.

Η επίσκεψη στην Καστοριά ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο Σπήλαιο του Δράκου και γνωριμία με ένα από τα ξεχωριστά φυσικά τοπία της περιοχής.

 

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