Η ώρα των υπογραφών έφτασε και για τον ελληνικό αντι-αεροπορικό θόλο, τη λεγόμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», που θα προστατεύει τη χώρα μας από εναέριες απειλές.

Όπως μετέδωσε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη, ο ελληνικός αντιπυραυλικός, αντιαεροπορικός και αντιντρόουν θόλος, αξίας άνω των τριών δισ. ευρώ, υπογράφεται τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ελληνικού υπουργείου Άμυνας και της αντίστοιχης Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είχε εγκριθεί στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στις 23/7/2026 μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Τι περιλαμβάνει η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αναμένεται να ολοκληρωθεί σχεδόν μετά από τρία χρόνια. Περιλαμβάνει κυρίως ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα, παρόμοια με του IRON DOME του Ισραήλ.

Πρόκειται για το David’s Sling, «ασπίδα» για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, το Barak MX για μικρότερους πυραύλους και τέλος το Spyder, το οποίο θα καλύπτει ακόμα μικρότερες απειλές και drones. Αυτά τα υπερσύγχρονα συστήματα θα «κουμπώσουν» φυσικά με τα μαχητικά αεροσκάφη και τα προηγμένα πολεμικά πλοία μας, θωρακίζοντας όλη την ελληνική επικράτεια.

