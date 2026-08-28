Ισραήλ: Το χτύπημα στη Συρία είχε στόχο την Τουρκία - Νέο πλήγμα σήμερα

Νετανιάχου:  Δε θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική οχύρωση στη Συρία

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Πηγή: AP Photo Sebastian Scheiner
Νέα ισραηλινή επίθεση στη Συρία (βίντεο OPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι οι πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία είχαν στόχο την αποτροπή τουρκικής στρατιωτικής οχύρωσης.
  • Επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν θα αποδεχθεί τουρκική στρατιωτική παρουσία νότια της περιοχής που ήδη καταλαμβάνει η Τουρκία.
  • Αποκλείει την πιθανότητα ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ είναι το έθνος-κράτος του εβραϊκού λαού.
  • Δηλώνει ότι η ασφάλεια του Ισραήλ είναι προτεραιότητα και ότι η χώρα θα συνεχίσει να ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.
  • Σχεδιάζει να αναδείξει το Ισραήλ σε παγκόσμια δύναμη στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στη βιομηχανία όπλων.

Τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία σχολίασε σε συνέντευξή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνδέοντας ανοιχτά την ενέργεια με την αποτροπή τουρκικής στρατιωτικής οχύρωσης νοτιότερα από την περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα η Τουρκία. Παράλληλα, επανέλαβε τις θέσεις του για τη Λωρίδα της Γάζας, απέρριψε το ενδεχόμενο παλαιστινιακού κράτους και προανήγγειλε ενίσχυση της ισραηλινής στρατιωτικής και τεχνολογικής ισχύος, την ίδια ώρα που το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Αμπού αλ-Ντουχούρ .

Ο χάρτης με την περιοχή της Συρίας με στρατιωτική βάση της Τουρκίας που έπληξε εκ νέου το Ισραήλ

Ο χάρτης με την περιοχή της Συρίας με στρατιωτική βάση της Τουρκίας που έπληξε εκ νέου το Ισραήλ (πηγή liveumap) 

 

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ με το βλέμμα στη Συρία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός περιέγραψε το σκεπτικό του ως ζήτημα ασφάλειας απέναντι στον κίνδυνο, όπως είπε, μιας τζιχαντιστικής εισβολής από τη συριακή περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.

«Αποφάσισα ότι θα δημιουργήσουμε μια ζώνη ασφαλείας στη Συρία ενάντια στην πιθανότητα μιας τζιχαντιστικής εισβολής από την συριακή περιοχή. Και στη βόρεια Συρία υπάρχει η Τουρκία. Έχει μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί. Δεν θέλω να δω την Τουρκία να έρχεται νότια».

Πρόσθεσε ότι το μήνυμα αυτό μεταφέρθηκε τόσο στη συριακή πλευρά όσο και στην Άγκυρα.

«Το είπα αυτό, και το μετέφερα και στο συριακό καθεστώς: μην κατεβείτε, "μην τους αφήσετε να έρθουν νότια". Το μετέφερα και στους Τούρκους. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο status quo, αλλά έσπασαν το status quo, ή σκόπευαν να το σπάσουν».

Το μήνυμα Νετανιάχου για τη Συρία και την Τουρκία

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έστειλε προειδοποίηση μέσω διαύλων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και απευθείας προς τη Συρία, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα αποδεχθεί στρατιωτική εγκατάσταση της Τουρκίας σε αεροδρόμιο νοτιότερα από τη ζώνη όπου ήδη αναπτύσσεται.

«Έστειλα ένα μήνυμα — μέσω των Αμερικανών, με άλλα μέσα, και επίσης απευθείας στη Συρία — ότι δεν θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική οχύρωση σε ένα αεροδρόμιο νότια της περιοχής όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία» διεμήνυσε ο Νετανιάχου.

Αμέσως μετά συνέδεσε την προειδοποίηση αυτή με την ισραηλινή στρατιωτική δράση, χρησιμοποιώντας τον όρο «κινητικούς τρόπους».

«Προφανώς αυτό το μήνυμα δεν ελήφθη, και έπρεπε να το δείξουμε με αυτό που ονομάζουμε, στην ορολογία μας, ’’κινητικούς τρόπους’’. Έτσι το μεταφέραμε με κινητικούς τρόπους» σχολίασε σκωπτικά.

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Στη στρατιωτική ορολογία, ο όρος κινητική βία ή κινητική δράση χρησιμοποιείται ως ευφημισμός για πραγματικά στρατιωτικά πλήγματα, δηλαδή για χρήση βομβών, πυραύλων ή πυρών, σε αντιδιαστολή με τη διπλωματία, τις κυρώσεις ή τον ηλεκτρονικό και κυβερνοπόλεμο.
 «Δεν επιδιώκω αντιπαράθεση»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η χώρα του πρέπει να ενισχύει διαρκώς τις δυνατότητές της, ώστε να μην εξαρτάται από τις προθέσεις των αντιπάλων της.

«Δεν επιδιώκω αντιπαράθεση, αλλά ξέρω ένα πράγμα: δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στις προθέσεις του εχθρού. Αν θέλεις να υπερασπιστείς το Κράτος του Ισραήλ, πρέπει συνεχώς να χτίζεις δυνατότητες που είναι ισχυρότερες από τις δυνατότητες του εχθρού — και των εχθρών σου» διεμήνυσε ο Νετανιάχου.

Στη συνέχεια επέμεινε ότι η ισχύς καθορίζει τόσο την αποτροπή όσο και τις διεθνείς ισορροπίες.

«Επειδή οι προθέσεις αλλάζουν. Και ξέρεις πότε αλλάζουν; Όταν είσαι αδύναμος. Σου επιτίθενται όταν είσαι αδύναμος και σε σέβονται όταν είσαι δυνατός. Κάνουν επίσης ειρήνη με τους ισχυρούς».

«Δεν κάνεις ειρηνευτικές συμμαχίες με τους αδύναμους. Επομένως, πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τη δύναμή μας».

 

Η θέση του Νετανιάχου για τη Γάζα

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας και επανέλαβε ότι δεν βλέπει ανοικοδόμηση χωρίς διάλυση της Χαμάς και πλήρη αποστρατιωτικοποίηση.

«Δεν εγκαταλείπουμε τη Λωρίδα της Γάζας» ξεκαθάρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα υπάρξει ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας μέχρι να διαλυθεί η Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιηθεί ολόκληρη η Γάζα» επέμεινε, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ελευθερία στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ και στη λογική που, όπως είπε, διέπει τις αποφάσεις ασφαλείας.

«Διατηρούμε την ελευθερία δράσης μας να χτυπήσουμε όποιον χρειάζεται. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Αυτή είναι η ύπαρξή μας. Η ασφάλεια είναι πάνω από όλα» υπογράμμισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Για το ζήτημα των ομήρων, υποστήριξε ότι είχε δεχθεί πίεση να αποχωρήσει από τη Γάζα, απορρίπτοντας αυτή την επιλογή.

Μάς είπαν κατά τη διάρκεια του πολέμου: «Φύγετε από τη Λωρίδα της Γάζας και θα πάρετε τους ομήρους». Τούς είπα: «Θα πάρω όλους τους ομήρους με τον αντίθετο τρόπο — μέσω της βίας».

«Όχι» σε παλαιστινιακό κράτος

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέκλεισε και πολιτικά τη συνεργασία με δυνάμεις που υποστηρίζουν τη λύση παλαιστινιακού κράτους.

«Δεν μπορώ να φέρω στην κυβέρνηση εκείνους που θέλουν ένα παλαιστινιακό κράτος» ξεκαθάρισε.

Στη συνέχεια συνέδεσε τη θέση αυτή με τον χαρακτήρα του κράτους του Ισραήλ και με μια ιστορική, όπως τη χαρακτήρισε, ευκαιρία.

«Όποιος καταλαβαίνει ότι το Κράτος του Ισραήλ είναι το έθνος-κράτος του εβραϊκού λαού — δε θα μάς δοθεί άλλη ευκαιρία. Η ιστορία δε θα μάς δώσει άλλη ευκαιρία. Ο Θεός δε θα μάς δώσει άλλη ευκαιρία. Κανείς δεν θα μάς τη δώσει. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η ευκαιρία μας».

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«Εάν ιδρύσεις ένα παλαιστινιακό κράτος — τελείωσες» δήλωσε εμφατικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε και το στίγμα του για την επόμενη δεκαετία, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ επιδιώκει να αναδειχθεί σε παγκόσμια δύναμη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και σε βιομηχανικό κέντρο παραγωγής πυρομαχικών και όπλων.
 

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