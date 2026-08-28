Η νέα εποχή του SPF: Όλα όσα αλλάζουν στην προστασία της επιδερμίδας σου

Η αντηλιακή προστασία περνά σε μια νέα εποχή, με την επιστήμη των πεπτιδίων

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Πρώτη Δημοσίευση: 18.08.26, 14:00
Τα patches πεπτιδίων απελευθερώνουν σταδιακά ενεργά συστατικά και στοχεύουν σε περιοχές που συχνά ξεχνάμε να προστατεύσουμε

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Για χρόνια η αντηλιακή προστασία ήταν μια μόνο κίνηση: Ένα προϊόν SPF το πρωί πριν βγούμε από το σπίτι και τέλος. Όμως η σύγχρονη προσέγγιση στο skincare έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον ήλιο.

Η νέα εποχή του SPF: Όλα όσα αλλάζουν στην προστασία της επιδερμίδας σου

Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο ήλιος δεν αφήνει το αποτύπωμά του μόνο στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Η UV ακτινοβολία ενεργοποιεί έναν μηχανισμό φθοράς που επηρεάζει τη δομή της επιδερμίδας, από την παραγωγή κολλαγόνου μέχρι τη διατήρηση της νεανικής της όψης.

Έτσι καταφέρνω να παραμένω ενυδατωμένη μέσα στον καύσωνα

Η νέα γενιά αντηλιακής φροντίδας δεν περιορίζεται πλέον σε μια κρέμα. Μιλάμε για μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας που συνδυάζει UV φίλτρα, αντιοξειδωτικά, συμπληρώματα και καινοτόμες φόρμουλες που βοηθούν την επιδερμίδα να αντιμετωπίσει τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της έκθεσης στον ήλιο.

Το αντηλιακό μόνο αρκεί;

Η νέα εποχή του SPF: Όλα όσα αλλάζουν στην προστασία της επιδερμίδας σου

Το SPF παραμένει το σημαντικότερο βήμα και δεν αντικαθίσταται από κανένα άλλο προϊόν. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προστασία από τον ήλιο λειτουργεί καλύτερα όταν αντιμετωπίζεται σε πολλά επίπεδα: Με αντηλιακό που προστατεύει από τις ακτίνες UVA και UVB, συστατικά που εξουδετερώνουν το οξειδωτικό στρες και ενεργά συστατικά που υποστηρίζουν τη φυσική άμυνα της επιδερμίδας.

Ποιος είναι ο ρόλος των αντιοξειδωτικών;

Η νέα εποχή του SPF: Όλα όσα αλλάζουν στην προστασία της επιδερμίδας σου

Η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε και το φερουλικό οξύ έχουν γίνει πλέον απαραίτητοι σύμμαχοι της πρωινής skincare ρουτίνας. Γιατί; Διότι βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών που δημιουργούνται από την UV ακτινοβολία και συμβάλλουν στη διατήρηση μιας πιο φωτεινής και υγιούς όψης.

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Ένα serum βιταμίνης C πριν από το αντηλιακό μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον προστατευτικό πέπλο, ενισχύοντας τη φροντίδα κατά των περιβαλλοντικών επιθέσεων.

Μπορούν τα συμπληρώματα να λειτουργήσουν;

Η νέα εποχή του SPF: Όλα όσα αλλάζουν στην προστασία της επιδερμίδας σου

Οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι: Κανένα συμπλήρωμα δεν αντικαθιστά το αντηλιακό. Υπάρχουν όμως συστατικά που έχουν μελετηθεί για την ικανότητά τους να μειώνουν την οξειδωτική βλάβη και την αντίδραση της επιδερμίδας στην UV ακτινοβολία τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά, ιδιαίτερα για όσους περνούν πολλές ώρες της ημέρας σε εξωτερικούς χώρους.

Ένα από αυτά είναι το Polypodium Leucotomos, ένα φυσικό εκχύλισμα από τροπική φτέρη, που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της επιστήμης της ομορφιάς για τον πιθανό ρόλο του στην ενίσχυση της φωτοπροστασίας εκ των έσω. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ενώσεις και βοηθά στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία, λειτουργώντας συμπληρωματικά και όχι ως αντικατάσταση της καθημερινής χρήσης SPF.

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