Η συνέντευξη με τον... θρυλικό Γιάννη Γιοκαρίνη δεν είνει τίποτε άλλο από μια βαθιά εξομολόγηση ψυχής, γεμάτη αυθεντικότητα, ροκ νοσταλγία κι αγάπη για τη μουσική. Με αφορμή τη μουσική συνάντηση Star Ovation - Το Rock που δεν ξεχάσαμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Θανάσης Βέγγος στον Κορυδαλλό, ξεδιπλώνεται η συγκινητική επιστροφή του Δημήτρη Σταρόβα στη σκηνή μετά την περιπέτεια της υγείας του, πλαισιωμένη από αληθινούς φίλους και συνοδοιπόρους.

Ο καλλιτέχνης μιλάει στο Star.gr για τη δύναμη της θέλησης, τη βαθιά σημασία της φιλίας και το ροκ ως στάση ζωής που ενώνει τις γενιές. Την ίδια στγιμή τονίζει την αξία του χιούμορ ως μέσο επιβίωσης, σχολιάζει τις αλλαγές στη μουσική βιομηχανία και μοιράζεται το μυστικό για να παραμένει κανείς δημιουργικός: να κρατάει ζωντανό το παιδί μέσα του.

Μια αφοπλιστική συζήτηση για τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν, τη μαγεία της σκηνής και τα επόμενα βήματα. Απολαύστε τη!

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης στη σκηνή με τον Δημήτρη Σταρόβα

Πώς προέκυψε το Star Ovation - Το Rock που δεν ξεχάσαμε; Ποιος είχε την ιδέα για τη μουσική σας συνάντηση με τον Δημήτρη Σταρόβα;

Το Star Ovation είναι ουσιαστικά η επιστροφή του «νικητή» Σταρόβα μετά την περιπέτεια της υγείας του, και η θελησή του, το πείσμα του για ζωή! Και η ζωή του Δημήτρη έχει μέσα μουσική... πολλή μουσική! Όπως και η δική μου! Κι εδώ, έρχεται το όμορφο σταυροδρόμι.

Όλοι όσοι έχουμε συνεργαστεί με τον Δημήτρη, όλοι όσοι τον ξέρουμε και τον αγαπάμε, δεν ήταν δυνατόν να μη σταθούμε δίπλα του σε μια τόσο σημαντική στιγμή. Στη «δεύτερη» ζωή του!

Ποιο είναι τελικά αυτό το ροκ που «δεν ξεχάσαμε»; Είναι τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε, η στάση ζωής, ή η ανάγκη για αυθεντική επικοινωνία με το κοινό;

Το ροκ που δεν ξεχάσαμε, κυλάει στις φλέβες μας! Είναι ο χαρακτήρας μας, η συντροφιά μας, το «είναι» μας. Είναι ο τρόπος που βλέπουμε τη ζωή, που αντιστεκόμαστε, που υπάρχουμε. Είναι ο συνδετικός κρίκος της μνήμης του «τότε» με το «σήμερα». Είναι αυτό το: «Πιάσε μιά κιθάρα να τραγουδήσουμε μαζί!», όπως παλιά, όπως παιδιά!

Πώς χωράνε σε μία παράσταση δεκαετίες επιτυχιών, προσωπικών επιλογών και διασκευών; Με ποιο κριτήριο επιλέγετε ή απορρίπτετε;

Εγώ συνήθως δεν είμαι του προγράμματος. Θέλω έναν μπούσουλα -πιο πολύ για τους μουσικούς- και μετά, ο παλμός του κόσμου είναι που ανοίγει τον σάκο των τραγουδιών!

Τι είναι αυτό που κάνει αυτό το πρόγραμμα να αγγίζει και τα παιδιά που δεν έζησαν τα 80s και τα 90s;

Πιστεύω πως είναι η αυθεντικότητα και ο αυθορμητισμός με τον οποίο φλερτάρουμε την μουσική. Όσο πιο πολύ αγαπάς αυτό που κάνεις και το μοιράζεσαι, τόσο πιο πολλή αγάπη παίρνεις πίσω!

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το Τσικαμπούμ του Γιάννη Γιοκαρίνη;

Πείτε μου για την μπάντα που σας συνοδεύει. Πώς δένει ο ήχος τους με το δικό σας ξεχωριστό στιλ;

Με τους περισσότερους μουσικούς της μπάντας έχω συνυπάρξει από αρχαιοτάτων χρόνων! Είναι μουσικαράδες και γαμώ τα παιδιά. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και συνοδοιπόροι, σε ίδιους αλλά και παράλληλους δρόμους. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο χαίρομαι που βρισκόμαστε ξανά πάνω στο ίδιο πάλκο!

Πότε και πώς διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά οι δρόμοι σας; Τι ήταν αυτό που σας έκανε να «κολλήσετε»;

Το «προξενιό» , το έστειλε ο Δημήτρης με τον Τάκη τον Μουζάκη, αλλά κι εγώ, δεν ήθελα και πολύ να πω το «ναι»! Η αλήθεια είναι ότι κουβαλάμε όλοι μας την ίδια τρέλα.

Έχετε ταυτίσει την πορεία σας με το ροκ πνεύμα, αλλά και με μια αίσθηση του χιούμορ. Πόσο σημαντικό είναι το χιούμορ για να επιβιώσει ένας καλλιτέχνης στην Ελλάδα;

Μπλούζ, ροκ, ρεμπέτικο έχουν την ίδια στόφα, την ίδια δύναμη. Κατά βάθος είμαι ένας λαϊκός ροκάς! Το χιούμορ απ' την άλλη, είναι καταλύτης, ειδικά όταν θες να μιλήσεις σοβαρά. Το χιούμορ είναι αυτοσαρκασμός, είναι άμυνα και επίθεση μαζί. Χωρίς αυτό, δε θα τη βγάζαμε «καθαρή».

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης ανάμεσα στον Δημήτρη Σταρόβα και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πώς βλέπετε τη σημερινή ελληνική μουσική πραγματικότητα σε σύγκριση με τις δεκαετίες του 80 και του 90;

Υπάρχει μία χαοτική διαφορά. Ο τρόπος που εκμεταλλεύεται η μουσική από τη βιομηχανία παγκόσμια, με τρομάζει. Νιώθω ότι δεν υπάρχει σεβασμός στην ίδια τη μουσική. Εγώ έχω μείνει πίσω, στην πιο αθώα της εκδοχή. Προσπαθώ να πάω με το ρεύμα της εποχής, αλλά πάντα χωρίς να χάσω την ταυτότητά μου.

Τι κρατάει έναν καλλιτέχνη δημιουργικό, φρέσκο και αγαπητό στο κοινό μετά από δεκαετίες διαδρομής;

Το μυστικό είναι, το παιδί που κρύβεται μέσα στην ψυχή μας να μένει ζωντανό. Να παίζει, να γελάει, να χαίρεται, να ονειρεύεται, να ερωτεύεται... δύσκολο, γιατί τα χρόνια και η πραγματικότητα, μας γειώνουν άσχημα. Αλλά, δεν απελπιζόμαστε και δε μασάμε.

Τα τραγούδια έχουν μία ξεχωριστή δύναμη να εισβάλουν στις ζωές μας. Είναι τραγούδια που έχουν αγαπηθεί απ' τον κόσμο κι έχουν ταυτιστεί με την ζωή του. Αυτό, ξαφνικά, σε κάνει μέλος της οικογένειας ανθρώπων που ούτε καν γνωρίζεις. Είναι τα μαγικά που κάνει η μουσική. Ενώνει τους πάντες κι ας μιλάνε διαφορετική γλώσσα!

Ποια στιγμή του Δημήτρη στη σκηνή (μουσική ή κωμική) σας κάνει ακόμα να χαμογελάτε ή να εκπλήσσεστε;

Ο Δημήτρης είναι από τους καλύτερους κιθαρίστες που έχουμε στην Ελλάδα, για αυτό κι όταν αποφάσισε να ξαναπιάσει την κιθάρα του, του έβγαλα το καπέλο! Η θέληση για ζωή υπερτερεί της μιζέριας. Κι ο Δημήτρης, μόνο μίζερος δεν είναι. Για το χιούμορ του τώρα, τι να πούμε; Η ευφυία του «σκοτώνει». Όταν είσαι δίπλα του, είσαι μονίμως κάτω απ' τα γέλια!

Αν δίνατε μια συμβουλή σε ένα νέο παιδί που πιάνει σήμερα μια κιθάρα ή κάθεται σε ένα πιάνο, ποια θα ήταν αυτή;

Κιθαρίστας ή ντράμερ? Μπάσο ή πιάνο? Δεν έχει σημασία. Να κάνει αυτό που νιώθει, να ταΐσει την ψυχούλα του μ' αγάπη, κι όλα θα βρουν τον δρόμο τους! Θέλει δουλειά, υπομονή και ψυχραιμία.

Τι ετοιμάζετε για το άμεσο μέλλον;

Έχω συναυλίες ακόμα με τη γνωστή τετράδα Παπαδόπουλο, Ζιώγαλα και Φάμελλο. Τον χειμώνα θα είμαστε στο Κύτταρο & στον Σταυρό του Νότου. Και γενικά στη γύρα. Δισκογραφικά, ετοιμάζω πολλά και διαφορετικά πράγματα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό! Ας είναι καλά η Aspect for music με τον Χρήστο Κοπελούζο που μου άνοιξε πάλι την πόρτα! Γιατί οι περισσότερες πόρτες... είναι κλειδωμένες.

Μια μεγάλη καλοκαιρινή ροκ γιορτή καταφθάνει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Θανάσης Βέγγος στον Κορυδαλλό. Ο Δημήτρης Σταρόβας κι οι Starovas Band συναντούν τον Γιάννη Γιοκαρίνη στη συναυλιακή παράσταση Star Ovation - Το Rock που δεν ξεχάσαμε Summer Edition.

Η παράσταση ενώνει δύο αυθεντικές μουσικές διαδρομές σε ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικά τραγούδια της ελληνικής και διεθνούς rock σκηνής. Ο Γιοκαρίνης φέρνει την εκρηκτική του ενέργεια και επιτυχίες όπως η «Ευλαμπία» και ο «Νοσταλγός του Rock ’n’ Roll», ενώ ο Σταρόβας χαρίζει το αστείρευτο χιούμορ του.

Μια απρόβλεπτη, ζωντανή βραδιά με εξαιρετικούς μουσικούς, ηλεκτρισμένους ρυθμούς και πρωταγωνιστή το ίδιο το κοινό.

STAROVAS BAND + ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 ώρα έναρξης 20:30

Ανοιχτό Θέατρο Θανάσης Βέγγος

Δήμος Κορυδαλλού

Εισιτήρια από 15€: www.more.com/gr-el/tickets/music/star-ovation-to-rock-pou-den-ksexasame/

Μειωμένο (Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ): 15€

Ταμείο: 18€