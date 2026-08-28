Η Κέιτι Πέρι ήταν μία από τους διεθνείς celebrities που αποφάσισαν να περάσουν χρόνο από τις καλοκαιρινές διακοπές τους στα ελληνικά νησιά. Η διάσημη ποπ σταρ ταξίδεψε στη Μύκονο, με το φακό να την απαθανατίζει σε χαλαρές στιγμές σε γνωστή παραλία του νησιού.

Η 41χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε στις αρχές Αυγούστου στο νησί των Ανέμων και απόλαυσε το ελληνικό καλοκαίρι και τα σμαραγδένια νερά, χαλαρώνοντας στην Ψαρρού, κάνοντας μάλιστα και τη βόλτα της σε ένα από τα πιο γνωστά beach bar της περιοχής.

Δείτε τις φωτογραφίες της Κέιτι Πέρι από τις διακοπές της στη Μύκονο:

Η Κέιτι Πέρι στο ταξίδι της στη Μύκονο / Φωτογραφίες: NDP / Νίκος Ζώτος

Στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Κέιτι Πέρι εμφανίζεται να φτάνει στην κοσμοπολίτικη παραλία με πολυτελές γιοτ, έχοντας στο πλευρό της συνεργάτες και ανθρώπους από το περιβάλλον της.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά εκείνες τις ημέρες, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με τον σύντροφό της, Τζάστιν Τριντό (Justin Trudeau). Οι δυο τους φιλοξενήθηκαν σε πολυτελή σκάφος, επιλέγοντας να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

O Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι είναι ζευγάρι από το 2025 / Φωτογραφία: Ap Images

Η σχέση της ποπ τραγουδίστριας με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ από το καλοκαίρι του 2025, όταν οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί στο Μόντρεαλ.

Αργότερα, οι κοινές αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έβαλαν τέλος στις φήμες, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι βρίσκονται σε σχέση.