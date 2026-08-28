Aλέκος Σακελλάριος:Η επιτυχημένη του πορεία και ο γάμος με τη Νίκη Λινάρδου

Στις 28 Αυγούστου του 1991 έφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Σακελλάριος, ο οποίος υπήρξε κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας, στιχουργός, ηθοποιός και σκηνοθέτης του ελληνικού κινηματογράφου.
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Ο Αλέκος Σακελλάριος γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 1913 και σπούδασε νομική. Έγραψε, μόνος ή συνεργαζόμενος, περίπου 200 θεατρικά έργα και 60 κινηματογραφικά σενάρια. Ανάμεσα σ’ αυτά «Λατέρνα φτώχια και φιλότιμο», «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», «Η θεία απ’ το Σικάγο», «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Η καφεντζού», «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Τα κίτρινα γάντια», «Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης», «Το δόλωμα», «Χτυποκάρδια στο θρανίο» και άλλες πολλές.
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Ο Αλέκος Σακελλάριος τιμήθηκε για όλες τις δημιουργικές πλευρές του με πολλά ελληνικά και ξένα βραβεία.
Ο Αλέκος Σακκελάριος είχε παντρευτεί τρεις φορές: Δεύτερη σύζυγός του ήταν η Νίκη Λινάρδου και τρίτη η Τίνα. Απέκτησε δύο κόρες.
Στις 28 Αυγούστου του 1991 πέθανε από έμφραγμα του μυοκαρδίου.