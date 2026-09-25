Ευγενίδης: Με ποιον πολιτικό θα πήγαινε μπουζούκια & θα έλεγε τα προσωπικά;

Το πολιτικό challenge και οι απρόσμενες απαντήσεις του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Ευγενίδης συμμετείχε σε πολιτικό challenge, επιλέγοντας πολιτικούς για καθημερινές δραστηριότητες.
  • Διακοπές θα έκανε με τον Κουτσούμπα, φανταζόμενος χαλαρές στιγμές με τσίπουρο και τάβλι.
  • Τα προσωπικά του θα τα εμπιστευόταν στον Κυριάκο Μητσοτάκη λόγω της εχεμύθειάς του.
  • Για ποδαρικό δεν θα επέλεγε κανέναν πολιτικό, προτιμώντας δικούς του ανθρώπους.
  • Στο γήπεδο και στα μπουζούκια θα πήγαινε με τον Ανδρέα Λοβέρδο, λόγω της μουσικής του ικανότητας.

Ένα διαφορετικό challenge κλήθηκε να απαντήσει ο Γιώργος Ευγενίδης, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τη δημοσιογραφία και μπαίνοντας σε ένα πιο… πολιτικό και χιουμοριστικό παιχνίδι.

Ο δημοσιογράφος κλήθηκε να επιλέξει με ποιους πολιτικούς θα έκανε διάφορες καθημερινές δραστηριότητες, από διακοπές και προσωπικές εξομολογήσεις μέχρι γήπεδο και μια βραδιά στα μπουζούκια. Οι απαντήσεις του είχαν αρκετές δόσεις χιούμορ, αλλά και μερικές επιλογές που προκάλεσαν έκπληξη.

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Με ποιον πολιτικό θα πήγαινε διακοπές;

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τις καλοκαιρινές διακοπές και ο Γιώργος Ευγενίδης δεν χρειάστηκε πολλή σκέψη για να επιλέξει τον πολιτικό που θα είχε ως συνταξιδιώτη.

«Διακοπές θα πήγαινα με τον Κουτσούμπα», απάντησε.

Ευγενίδης: Με ποιον πολιτικό θα πήγαινε μπουζούκια & θα έλεγε τα προσωπικά;

Μάλιστα, περιέγραψε και το είδος των διακοπών που θα έκανε μαζί του, φανταζόμενος ένα αρκετά χαλαρό σκηνικό, με θάλασσα, τσίπουρο, τάβλι και βραδινές ιστορίες.

«Θα κάναμε χαλαρές διακοπές όμως. Πηγαίναμε κάπου, έχει θάλασσα, ρε παιδί μου, αλλά μπορείς να πιεις ένα τσίπουρο το μεσημέρι, να παίξεις ένα τάβλι πριν κοιμηθείς, ας πούμε, και μετά να πεις ιστορίες για γρύλους το βράδυ. Κάτι τέτοιο», ανέφερε με χιούμορ.

Σε ποιον πολιτικό θα έλεγε τα προσωπικά του;

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος κλήθηκε να απαντήσει σε ποιον πολιτικό θα εμπιστευόταν τα προσωπικά του.

Η επιλογή του ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την απάντηση να συνοδεύεται από μια χιουμοριστική ατάκα: «Τα προσωπικά μου θα τα έλεγα στον Μητσοτάκη, γιατί είναι εχέμυθος», είπε χαρακτηριστικά.

«Δε θέλω ξένους να μου κάνουν ποδαρικό»

Όταν η συζήτηση πέρασε στο ποδαρικό, ο Γιώργος Ευγενίδης ξεκαθάρισε πως δεν θα επέλεγε κανέναν από τους πολιτικούς που συμμετείχαν στο challenge.

«Κανένας», απάντησε αρχικά.

Και εξήγησε πως προτιμά να έχει δίπλα του αποκλειστικά ανθρώπους από το δικό του περιβάλλον: «Δε θέλω, δε θέλω να μου κάνουν ποδαρικό άλλοι άνθρωποι. Δικοί μου άνθρωποι. Δε θέλω ξένους. Μουσαφιρέους».

Ευγενίδης: Με ποιον πολιτικό θα πήγαινε μπουζούκια & θα έλεγε τα προσωπικά;

Με ποιον θα πήγαινε γήπεδο και με ποιον στα μπουζούκια;

Στην ερώτηση για το ποιος θα ήταν η επιλογή του για μια έξοδο στο γήπεδο, η απάντηση ήταν και πάλι πολιτική, με τον Γιώργο Ευγενίδη να επιλέγει τον Ανδρέα Λοβέρδο.

Η ίδια επιλογή επαναλήφθηκε και όταν ρωτήθηκε με ποιον θα πήγαινε ένα βράδυ στα μπουζούκια.

«Με τον Λοβέρδο», απάντησε, για να εξηγήσει αμέσως μετά τον λόγο: «Ναι, γιατί παίζει και ντραμς».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα 

 

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