Tα ζώδια που ύστερα από μία νύχτα πάθους, αλλάζουν εύκολα συμπεριφορά!

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Τα ζώδια που θα δεις πιο κάτω, είναι ξεκάθαρα, άλλο σχέση και άλλο σεξ. Κάνουν one night stand, αλλά δεν σημαίνει ότι θα βγάλουν συναισθήματα. Αν έχεις μπλέξει με κάποιο από αυτά, πέρασε κι εσύ και μην περιμένεις κάτι περισσότερο κυρίως αν είδες τη συμπεριφορά του να αλλάζει.

Τα τέσσερα ζώδια που συνηθίζουν να εξαφανίζονται χωρίς προειδοποίηση

ΚΡΙΟΣ

Tα ζώδια που ύστερα από μία νύχτα πάθους, αλλάζουν εύκολα συμπεριφορά!

Ο Κριός δεν υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί μια βραδιά πάθους. Ωστόσο το θέμα με τον Κριό είναι ότι το ενδιαφέρον του κατά πάσα πιθανότητα κρατά μόνο για εκείνη τη βραδιά. Μετά βαριέται, ξενερώνει, θέλει κάτι άλλο. Αν υπάρχει κάτι καλό στην όλη υπόθεση με τον Κριό, είναι ότι τουλάχιστον δεν δίνει ελπίδες στον/ην άλλο/η και δεν τάζει πράγματα που δεν θα κάνει. Είναι ξεκάθαρος και ας φαίνεται ωμός και σκληρός.

ΤΑΥΡΟΣ

Tα ζώδια που ύστερα από μία νύχτα πάθους, αλλάζουν εύκολα συμπεριφορά!

Σαφώς και θα περάσει καλά μαζί σου για μια βραδιά, ωστόσο να ξέρεις ότι για εκείνον δεν αρκεί μόνο το σεξ για να θελήσει να σε ξαναδεί ή να προσπαθήσει να κάνει κάτι παραπάνω μαζί σου. Θέλει πολλά περισσότερα και αν δεν πληροίς τις προδιαγραφές του, τότε απλά δεν θα τον ξαναδείς. Ο Ταύρος θέλει πέρα από το σεξουαλικό κομμάτι, να ταιριάζετε και σε άλλα πράγματα. Να νιώθει μαζί σου ασφαλής και να έχει μια σταθερότητα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Tα ζώδια που ύστερα από μία νύχτα πάθους, αλλάζουν εύκολα συμπεριφορά!

Αν ο Σκορπιός κάνει σεξ της μιας βραδιάς, μπορεί να δείξει κατά την διάρκεια της πράξης κάποιες αδυναμίες του ή και απωθημένα που έχει στο κρεβάτι. Μόλις τελειώσει το σεξ, θα του βγουν όλες του οι ανασφάλειες και οι φοβίες και θα το βάλει στα πόδια. Και αυτό γιατί θα σκεφτεί ότι υπήρξε αρκετά ευάλωτος, έδειξε αδύναμα σημεία του και τώρα πρέπει να προστατευτεί και να φύγει μακριά σου για να μην σου δείξει τίποτα περισσότερο και θεωρήσεις πως «τον έχεις» ή ότι τον κρατάς στο χέρι και μπορείς να τον κάνεις πιόνι σου.

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ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο Τοξότης μπορεί να διαχωρίζει την καλοπέραση από την μονιμότητα. Δεν θα σου δώσει γενικά ελπίδες για κάτι περισσότερο αν κι εκείνου δεν του βγαίνει το κάτι παραπάνω. Μπορεί να σου φανεί σκληρός, αλλά θα στο ξεκόψει. Επίσης ο Τοξότης μετά από ένα one night stand μπορεί να σκεφτεί ότι ήδη έδωσε περισσότερα από όσα θα ήθελε να δώσει και έτσι απλά να σε χαιρετήσει και να μην σε ξαναδεί. Είναι που είναι γενικά στον κόσμο του, μην περιμένεις έρωτα, ρομαντισμό και καψούρα από έναν Τοξότη.  

Πηγή άρθρου: mylife.com.cy

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