Tη συμπάθειά της για τον Γιάννη Κολοκυθά εξέφρασε η Ανθή Βούλγαρη με αφορμή τις πρεμιέρες που κάνουν σήμερα 31 Αυγούστου οι πρωϊνές ενημερωτικές εκπομπές.

Η Ανθή Βούλγαρη/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Θέλω να σου πω κάτι. Τον Νιφλή τον βλέπω εκεί που παίρνει καφέ κοντά στην Παιανία, σε μένα. Τον έχω δει. Τον Κολοκυθά, που μου είναι πολύ συμπαθητικός, τον συμπαθώ πολύ, δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Θα του στήσω καρτέρι να δω πού πίνει καφέ. Δεν μπορεί, δεν πάει πουθενά να πιει αυτός καφέ εκεί πέρα; Μου αρέσει εμένα ο Κολοκυθάς» δήλωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του MEGA.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη/ φωτογραφία από NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η παρουσιάστρια του MEGA έστειλε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στους άλλους συναδέλφους των αντίπαλων ζωνών.

Γιάννης Κολοκυθάς

Μάλιστα η Ανθή Βούλγαρη ευχήθηκε και «καλή επιτυχία» στον συνάδελφό τους Νίκο Μηνά που μέχρι πέρσυ δούλευε μαζί τους και φέτος είναι on κάμερα στον ΣΚΑΙ μαζί με την Μάρω Καρούση.

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκαναν πρεμιέρα σήμερα το πρωί, ως σούπερ ήρωες με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης έχοντας ως στόχο όπως είπαν να «σώσουν την ενημέρωση»

