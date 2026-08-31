Παπακαλιάτης: Η βόλτα με σκάφος σε λίμνη της Αυστρίας & το wakeboard

Το ταξίδι του μετά το τέλος των γυρισμάτων του Maestro

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Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Bίντεο από τις στιγμές χαλάρωσης σε λίμνη της Αυστρίας/ instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης πέρασε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στην Αυστρία, απολαμβάνοντας τη φύση.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βόλτα του με σκάφος και θαλάσσια σπορ στο Instagram.
  • Η ανάρτηση έγινε την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, με λεζάντα που αναφέρει ότι η ημέρα ήταν ιδανική.
  • Ο Παπακαλιάτης ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για τον 4ο κύκλο του Maestro τον Ιούνιο και τώρα εργάζεται στο μοντάζ και την προετοιμασία της τελευταίας σεζόν.

Τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού επέλεξε να περάσει στην Αυστρία ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος μοιράστηκε στο instagram στιγμιότυπα από την εξόρμησή του, αποτυπώνοντας τις στιγμές  χαλάρωσης σε λίμνη και τον ίδιο να απολαμβάνει τη βόλτα με σκάφος, αλλά και θαλάσσια σπορ.

«Sunday, done properly. That’s enough exercise for a year. #summer2026 #lake #austria», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε. 

Παπακαλιάτης: Η βόλτα με σκάφος σε λίμνη της Αυστρίας & το wakeboard

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κάνει wakeboard σε λίμνη της Αυστρίας/ instagram

Η ανάρτηση έγινε χθες Κυριακή, που ήταν και η τελευταία του Αυγούστου. 

Ο δημιουργός του Maestro σπάνια κάνει δημοσιεύσεις που αφορούν στην προσωπική του ζωή, ωστόσο αυτή τη φορά κάπου ανάμεσα σε γυρίσματα και νέα σεζόν, θέλησε να μοιραστεί στιγμιότυπα από το καλοκαίρι του. 

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε λίμνη της Αυστρίας/ instagram

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε λίμνη της Αυστρίας/ instagram

 Τα γυρίσματα για τον 4ο κύκλο ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, ενώ το καλοκαίρι του θα ήταν αφιερωμένο σε «μοντάζ, post production, εικόνα, ήχο, μουσικές», πριν ξεκινήσει η προβολή της τελευταίας σεζόν της σειράς. 

 

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