Τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού επέλεξε να περάσει στην Αυστρία ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος μοιράστηκε στο instagram στιγμιότυπα από την εξόρμησή του, αποτυπώνοντας τις στιγμές χαλάρωσης σε λίμνη και τον ίδιο να απολαμβάνει τη βόλτα με σκάφος, αλλά και θαλάσσια σπορ.
«Sunday, done properly. That’s enough exercise for a year. #summer2026 #lake #austria», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε.
Η ανάρτηση έγινε χθες Κυριακή, που ήταν και η τελευταία του Αυγούστου.
Ο δημιουργός του Maestro σπάνια κάνει δημοσιεύσεις που αφορούν στην προσωπική του ζωή, ωστόσο αυτή τη φορά κάπου ανάμεσα σε γυρίσματα και νέα σεζόν, θέλησε να μοιραστεί στιγμιότυπα από το καλοκαίρι του.
Τα γυρίσματα για τον 4ο κύκλο ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, ενώ το καλοκαίρι του θα ήταν αφιερωμένο σε «μοντάζ, post production, εικόνα, ήχο, μουσικές», πριν ξεκινήσει η προβολή της τελευταίας σεζόν της σειράς.
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