Tι είχε πει ο Πασχάλης για την κόρη του σε συνέντευξη στο Happy Day/ βίντεο από Alpha

Ιδιαίτερα συγκινημένος είναι ο Πασχάλης καθώς η πρωτότοκη κόρη του, Ζήνα, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φρανκ. Ο αγαπημένος της έχει καταγωγή από τη Γαλλία.

Πασχάλης/φωτογραφία από NDP/Παναγιώτης Κουφαλέξης

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Γλυφάδα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος.

Δίπλα στην τραγουδίστρια, η οποία έκανε ντουέτο μαζί με τον μπαμπά της το τραγούδι «Οι καταπληκτικοί», ήταν η μητέρα της, Αλίκη Αρβανιτίδη, ο αδερφός της, Γιάννης, και ο μπαμπάς της Πασχάλης. Φωτογραφίες από το μυστήριο δημοσίευσε η καλή φίλης της Ζήνας και του Πασχάλη, Σοφία Αρβανίτη, δίνοντας τους τις ευχές της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τον γάμο, ακολούθησε γαμήλια δεξίωση και πάρτι σε κτήμα στην Κερατέα. Τις εντυπώσεις έκλεψε ο χορός πατέρα- κόρης.

Ζήνα Αρβανιτίδη

Η Ζήνα Αρβανιτίδη ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της, καθώς είναι και η ίδια μουσικός. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο Μπορντό της Γαλλίας και συνθέτει μουσική για ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

