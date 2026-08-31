Φρίκη στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του νεκρού βρέφους

Δεν αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Φρίκη στην Κυψέλη | Ο διαχειριστής του καταλύματος στον SKAI

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Νέα στοιχεία στη σοκαριστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του και πλέον οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. 

Η υπόθεση πλέον ερευνάται σε βάθος από τις Αρχές, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από εγκληματική ενέργεια. Οι ειδικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς και πότε προκλήθηκαν τα συγκεκριμένα σημάδια και αν συνδέονται με τον θάνατο. Για τον λόγο αυτό αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Κυψέλη: Πώς βρέθηκε το νεκρό βρέφος - Έγκυος η 15χρονη κόρη του ζευγαριού

Ακόμη, στα δύο από τα τρία παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων έχουν εντοπίσει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Νεκρό βρέφος Κυψέλη: Γεννημένη το 1988 η μητέρα του βρέφους 

Νεκρό βρέφος Κυψέλη: Γεννημένη το 1988 η μητέρα του βρέφους 

Dna τεστ θα γίνει στα παιδιά της οικογένειας / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Ψευδή ήταν και τα πρώτα στοιχεία για την ταυτότητα της Γερμανίδας μητέρας του βρέφους. Μπορεί αρχικά να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε γεννηθεί το 1998, ωστόσο από τον έλεγχο των στοιχείων της διαπιστώθηκε ότι είναι γεννημένη το 1988 και άρα 38 ετών. 

Μάλιστα, φαίνεται πως βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. 

Στη βαλίτσα όπου βρέθηκε το νεκρό βρέφος εντοπίστηκαν, επίσης, και ερωτικά βοηθήματα, η χρήση των οποίων εξετάζεται.

Φρίκη στην Κυψέλη: Νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα

Νεκρό βρέφος Κυψέλη: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και το dna τεστ 

Νεκρό βρέφος Κυψέλη: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και το dna τεστ 

38 και όχι 28 ετών η Γερμανίδα μητέρα / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις. Ο 43χρονος πατέρας, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του και η 15χρονη κόρη τους αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες σχετικά με τη μη δήλωση της ανεύρεσης νεκρού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 15χρονη είναι έγκυος, ενώ έγκυος φέρεται να είναι και η μητέρα της.

Παράλληλα, ο 43χρονος και ένας 25χρονος Αφγανός έχουν συλληφθεί και για υπόθεση που αφορά τη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Ο 25χρονος είπε ότι διατηρεί σχέση με την 15χρονη.

Παράλληλα, θα γίνει dna τεστ στα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο airbnb για να διαπιστωθεί αν είναι παιδιά του ζευγαριού. 

Νεκρό βρέφος Κυψέλη: Η περιγραφή του διαχειριστή - «Το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους»

Νεκρό βρέφος Κυψέλη: Η περιγραφή του διαχειριστή - «Το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους»

Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη / Eurokinissi (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Ο διαχειριστής του διαμερίσματος, μιλώντας στον SKAI, τόνισε ότι το ένα από τα παιδιά στο διαμέρισμα έμοιαζε να μην είναι δικό τους: «Αυτοί είχαν κάνει μία κράτηση μέσω Bitcoin, ζήτησαν ανανέωση και υπήρχαν παράπονα από την διαχειρίστρια ότι κάνανε κάποια φασαρία κτλ. Πήγε ένα παιδί από την εταιρεία, έκανε έναν έλεγχο, δεν παρατηρήθηκε κάτι, κάτι σοβαρό.

Φαινόντουσαν ότι ήταν περίεργο, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Και όσο πλησίαζε η αναχώρησή τους υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα. Tην ημέρα της αναχώρησής τους έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα όπου και είδε αυτή την κατάσταση μέσα στο σπίτι. Από κει και πέρα δεν είδε κάτι παραπάνω. Υπήρχε μια υποψία για ναρκωτικά γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα και μετά δεν έβγαζε λογική γιατί το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους.

Τον κλειδώσαμε μέσα μέχρι να έρθει η αστυνομία. [...]

Μέσα βρέθηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου, κάτι ταινίες, κάμερες και ένα λάπτοπ. Έμεναν εκεί περίπου λίγο λιγότερο από ένα μήνα. Είχαν έρθει για διακοπές»

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