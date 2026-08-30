Αποκαταστάθηκε η τηλεματική του ΟΑΣΑ - Κυβερνοεπίθεση προκάλεσε το blackout

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
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Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

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Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει αποκατασταθεί και μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας αύριο, Δευτέρα 31/8/2026, θα έχει αποκατασταθεί το σύνολο της λειτουργικότητας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την πρώτη στιγμή ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή. Το περιστατικό περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής, χωρίς επιπτώσεις σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ομίλου ΟΑΣΑ ή των θυγατρικών του.

«Ο ΟΑΣΑ ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους» καταλήγει η ανακοίνωση του Οργανισμού.

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ΟΑΣΑ
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