Ελληνική στρατιωτική βοήθεια στον Λίβανο

Το αρματαγωγό «Ρόδος» μετέφερε στη Βηρυτό τεθωρακισμένα Μ113 και STEYR

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Πηγή: Ρεπορτάζ Κ. Συμεωνίδης, μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτική βοήθεια στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου στις 29 Αυγούστου 2026.
  • Η δωρεά περιλαμβάνει 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680 M.
  • Η βοήθεια μεταφέρθηκε με το Αρματαγωγό «ΡΟΔΟΣ» και παραδόθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού.
  • Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στην αμυντική διπλωματία της Ελλάδας και στηρίζει τη σταθερότητα του Λιβάνου.
  • Η Ελλάδα έχει παραδώσει συνολικά 26 ΤΟΜΠ Μ113 και 20 οχήματα STEYR από τον Ιανουάριο του 2026.

Σημαντική στρατιωτική βοήθεια παρέδωσε το ελληνικό υπουργείο Άμυνας στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έμπρακτης υποστήριξης της Ελλάδας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (Lebanese Armed Forces - LAF), παραδόθηκε χθες, Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στο λιμάνι της Βηρυτού, το δεύτερο μέρος δωρεάς στρατιωτικού υλικού εκ μέρους της χώρας μας.

Ελληνική στρατιωτική βοήθεια στον Λίβανο

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η εν λόγω δωρεά περιλαμβάνει 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680 M, τα οποία μεταφέρθηκαν με το Αρματαγωγό (Α/Γ) «ΡΟΔΟΣ».

Ελληνική στρατιωτική βοήθεια στον Λίβανο

Κατά την παράδοση παρέστησαν από ελληνικής πλευράς, ο πρόξενος της Ελλάδας στη Βηρυτό Ιγνάτιος Παπαδημητρίου, ως εκπρόσωπος της πρέσβεως Δέσποινας Κουκουλοπούλου, ο ακόλουθος Άμυνας της Ελλάδας στη Βηρυτό, συνταγματάρχης Νικόλαος Σαλπιγγίδης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού Πάνος Ανδριώτης.

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Σημειώνεται ότι το πρώτο μέρος της συγκεκριμένης ελληνικής δωρεάς είχε παραδοθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026 και περιλάμβανε επίσης 13 ΤΟΜΠ Μ113, 10 οχήματα STEYR 680 καθώς και ανταλλακτικά.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η παροχή της βοήθειας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της Ελλάδας και της σταθερής στήριξής της προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους.

Την ίδια στιγμή, επιβεβαιώνει τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και τη δέσμευση της Ελλάδας να στηρίζει την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Λιβάνου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 


 

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