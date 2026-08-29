Νεπάλ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την κατάρρευση του παγετώνα

Οι καταστροφικές πλημμύρες και οι λασποροές διέλυσαν βασικές υποδομές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Νεπάλ, οι σωστικές επιχειρήσεις συνεχίζονται μετά την κατάρρευση του παγετώνα, με πάνω από 600 νεκρούς και 2.500 αγνοούμενους.
  • Ένα νέο βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα, προκαλώντας καταστροφική κατολίσθηση.
  • Η περιοχή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, με υδροηλεκτρικό εργοστάσιο να έχει καλυφθεί από λάσπη.
  • Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι 70.000 νοικοκυριά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια.
  • Συγκινητική είναι η ιστορία του 8χρονου Ζόγιαλ, που σώθηκε σκαρφαλώνοντας σε δέντρα και επανενώθηκε με τη μητέρα του.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ, αναζητώντας επιζώντες μετά τη βιβλική καταστροφή που έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές.

Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 600, ενώ περίπου 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Την ίδια στιγμή, ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα, που προκάλεσε την καταστροφική κατολίσθηση.

Νεπάλ: 616 νεκροί και 2.478 αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες

Νέο βίντεο από την κατάρρευση του παγετώνα

Όπως μετέδωσε στο δελτίο του STAR ο δημοσιογράφος Άρης Λάμπος, πρόκειται για εικόνες που δείχνουν τη στιγμή που μια τεράστια μάζα πάγου αποκολλάται από την πλαγιά και προκαλεί την κατολίσθηση.

Το βίντεο εξασφάλισαν οι New York Times από ξεναγό, ο οποίος κατέγραψε τη στιγμή που ο παγετώνας καταρρέει, οδηγώντας στην καταστροφή.

Η τεράστια δύναμη του φαινομένου αποτυπώνεται και σε δορυφορικές εικόνες, οι οποίες δείχνουν την ίδια περιοχή πριν και μετά την καταστροφή. Μία εγκατάσταση υδροηλεκτρικού εργοστασίου έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί, καθώς καλύφθηκε από τόνους λάσπης και φερτών υλικών.

Μέσα από τρισδιάστατη απεικόνιση παρουσιάζεται ο μηχανισμός του φαινομένου. Το μεγάλο υψόμετρο στο οποίο βρισκόταν ο παγετώνας που κατέρρευσε προκάλεσε μια τεράστια πλημμύρα λάσπης, η οποία παρέσυρε μεγάλους βράχους και φερτά υλικά, σαρώνοντας ολόκληρες περιοχές στο πέρασμά της.

ΝΕΠΑΛ

Επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους

Την ώρα που τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες, αρκετοί από τους επιζώντες έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στα διαλυμένα σπίτια τους, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις τεράστιες καταστροφές.

Πολλές οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με δραματικές συνθήκες, καθώς μεταξύ των πληγέντων υπάρχουν και μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδόθηκαν, ο ΟΗΕ εκτιμά ότι σχεδόν 70.000 νοικοκυριά έχουν άμεση ανάγκη από νερό και τρόφιμα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια.

Το συγκινητικό θαύμα του 8χρονου

Μέσα στην απόγνωση, συγκινεί η ιστορία του 8χρονου Ζόγιαλ, ο οποίος κατάφερε να σωθεί σκαρφαλώνοντας σε δέντρα, προκειμένου να ξεφύγει από την καταστροφική πλημμύρα λάσπης.

Η μητέρα του τον αναζητούσε, φοβούμενη ότι είχε χαθεί μέσα στην καταστροφή. Ωστόσο, το παιδί είχε καταφέρει να επιβιώσει και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Κατμαντού.

Ο 8χρονος υπέστη κάταγμα στο πόδι και εκδορές στο πρόσωπο, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Το σημαντικότερο για την οικογένειά του είναι ότι, μετά την αγωνιώδη αναζήτηση, κατάφερε τελικά να επανενωθεί με τη μητέρα του.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές και τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και την παροχή βοήθειας στις χιλιάδες οικογένειες που έχουν πληγεί.

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