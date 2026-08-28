Ιταλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Ιησού κάτω από τον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Η επιστήμη ταυτίζεται με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

2026 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, Ιταλοί αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου της Σαπιέντσα φαίνεται πως βρίσκονται κοντά σε μια κοσμοϊστορική ανακάλυψη. Η επίμονη σκαπάνη αποκάλυψε κάτω από τον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ ένα ταφικό τοπίο, το οποίο πιθανότατα συνδέεται με τον τάφο του Θεανθρώπου.

Σπουδαία ευρήματα οδηγούν στον τόπο της ταφής του Χριστού

Τα σημαντικότατα ευρήματα δεν αλλάζουν όσα γνωρίζαμε, αλλά τα ενισχύουν με έναν συνταρακτικό τρόπο: αποκαλύφθηκε ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λαξευμένοι τάφοι σε βράχο και τα ίχνη ενός αρχαίου κήπου.

Στο κέντρο του Παναγίου Τάφου, ακριβώς δίπλα στο μικρό παρεκκλήσι που χτίστηκε πάνω από αυτό που λέγεται πως είναι ο αληθινός τάφος του Χριστού, αρχαιολόγοι που ερευνούσαν κάτω από το δάπεδο αποκάλυψαν υπολείμματα από αμπέλια και ελαιόδεντρα ηλικίας 2.000 ετών.

Οι αρχαιολογικές ανακαλύψες ταυτίζονται με τα ιερά κείμενα των Ευαγγελίων

Η αρχαιολογική έρευνα επιβεβαιώνεται από τις πηγές και τα βιβλικά κείμενα των Αγίων Πατέρων, όπως είναι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που κάνει εκτενή αναφορά στο ταφικό μνήμα του Ιησού.

Οι ομοιότητες είναι πρωτοφανείς και ενισχύουν την ακλόνητη αλήθεια της πίστης.