Μαντόνα: Η νέα ανάρτηση από τις διακοπές της στην Ελλάδα κι οι... αμαρτίες!

Τα αγάλματα, τα μοναστήρια και τα φιλιά με τον Ακίμ Μόρις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας Μετέωρα, Κέρκυρα και Πάτμο.
  • Στην ανάρτησή της, αναφέρει: "Οι διακοπές τελείωσαν. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου".
  • Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν προσωπικές στιγμές και αξιοθέατα, όπως το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στην Πάτμο.
  • Στο άλμπουμ υπάρχουν στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις.
  • Η Μαντόνα συνεχίζει να μοιράζεται τις εμπειρίες της από το ταξίδι της στην Ελλάδα.

Νέες εικόνες από το ταξίδι της στην Ελλάδα δημοσίευσε η Μαντόνα, διατηρώντας το ενδιαφέρον γύρω από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη χώρα. Η τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από στάσεις που έκανε στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο, συνοδεύοντας το υλικό με τη φράση: «Οι διακοπές τελείωσαν. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου».

Μαντόνα: Η νέα ανάρτηση από τις διακοπές της στην Ελλάδα κι οι... αμαρτίες!

Μαντόνα: Η νέα ανάρτηση από τις διακοπές της στην Ελλάδα κι οι... αμαρτίες!

Η ανάρτηση ήρθε μετά την παραμονή της «βασίλισσας της ποπ» στην Ελλάδα, όπου επισκέφθηκε τρεις διαφορετικούς προορισμούς. Το νέο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει προσωπικές στιγμές, εικόνες από αξιοθέατα και πλάνα από τη βραδιά των γενεθλίων της.

Μαντόνα: Το άλμπουμ του συντρόφου της από τις διακοπές τους στην Ελλάδα

Φωτογραφίες από Πάτμο, Κέρκυρα και Μετέωρα

Στις εικόνες που επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της, η Μαντόνα εμφανίζεται μέσα στην εκκλησία στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Νησί της Αποκάλυψης, όπου καταγράφεται να συνομιλεί με μοναχό.

Μαντόνα: Η νέα ανάρτηση από τις διακοπές της στην Ελλάδα κι οι... αμαρτίες!

Στο ίδιο άλμπουμ, η τραγουδίστρια ποζάρει δίπλα σε άγαλμα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα χορεύει κατά τη διάρκεια του εορτασμού των γενεθλίων της. Το υλικό δίνει συνέχεια στις αναρτήσεις που είχε ήδη κάνει από το ταξίδι της στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση της Μαντόνα

Στην Ελλάδα με τον Ακίμ Μόρις

Από τις φωτογραφίες δεν απουσιάζουν και τα κοινά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις. Η παρουσία του καταγράφεται στο νέο post που δημοσίευσε η Μαντόνα από τις ημέρες που πέρασε στη χώρα. 

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Η νέα ανάρτηση εστιάζει σε προσωπικές και ταξιδιωτικές στιγμές από την Κέρκυρα και την Πάτμο, ενώ επιβεβαιώνει ότι το ταξίδι της στην Ελλάδα περιλάμβανε επίσης επίσκεψη στα Μετέωρα.

Μαντόνα: Η νέα ανάρτηση από τις διακοπές της στην Ελλάδα κι οι... αμαρτίες!

Μαντόνα: Η νέα ανάρτηση από τις διακοπές της στην Ελλάδα κι οι... αμαρτίες!

Το μήνυμα της Μαντόνα στο Instagram

Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Μαντόνα έγραψε: «Οι διακοπές τελείωσαν. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου».

Με αυτή τη φράση επέλεξε να κλείσει τον κύκλο των διακοπών της στην Ελλάδα, δημοσιεύοντας ακόμη μία σειρά φωτογραφιών από τους τόπους που επισκέφθηκε και από πρόσωπα που τη συνόδευσαν στο ταξίδι.

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