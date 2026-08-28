Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Τα τελευταία 9 χρόνια ο Αύγουστος με ζορίζει πολύ»

Η ανάρτηση για την αείμνηστη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις για τον Αύγουστο, ο οποίος την ζορίζει λόγω της απώλειας της μητέρας της, Ζωής Λάσκαρη, πριν από 9 χρόνια.
  • Η ανάρτησή της περιγράφει ένα καλοκαίρι γεμάτο ησυχία, φύση και αποφόρτιση, μακριά από κοινωνικές εξόδους.
  • Τόνισε τη σημασία της εσωτερικής ισορροπίας και της προσωπικής αλήθειας, προτρέποντας τους άλλους να αλλάξουν για τον εαυτό τους.
  • Η Ζωής Λάσκαρη πέθανε στις 18 Αυγούστου 2017, γεγονός που επηρεάζει την ψυχολογία της Μαρίας Ελένης κάθε καλοκαίρι.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου επέστρεψε με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στο Instagram, περιγράφοντας πώς βιώνει το καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια και γιατί ο Αύγουστος παραμένει για εκείνη ένας φορτισμένος μήνας. Η κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου αναφέρθηκε ανοιχτά στην εσωτερική της κατάσταση, συνδέοντας τα συναισθήματά της με την απώλεια της μητέρας της πριν από εννέα χρόνια.

Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της

Στη δημοσίευσή της, που συνοδεύτηκε από σειρά φωτογραφιών από το φετινό της καλοκαίρι, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να περνά αυτή την περίοδο, μακριά από έντονους ρυθμούς και κοινωνικές εξόδους. Όπως έγραψε, το καλοκαίρι για την ίδια έχει διαφορετικό περιεχόμενο, με έμφαση στην ησυχία, τη φύση και την αποφόρτιση.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου με την αγαπημένη της μητέρα. Ζωή Λάσκαρη

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου με την αγαπημένη της μητέρα. Ζωή Λάσκαρη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου για το καλοκαίρι και τον Αύγουστο

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έγραψε: «Εμένα το καλοκαίρι μου… τα καλοκαίρια μου πολλά χρόνια τώρα δεν έχουν εξόδους, ξενύχτια, ποτά, κόσμο, πάρτυ….. Έχουν ησυχία. Πρωινό πολύ νωρίς ξύπνημα. Ύπνο νωρίς. Διάβασμα. Αγαπημένους ανθρώπους λίγους και καλούς. Φύση. Θάλασσα. Βουνό. Περπάτημα. Κολύμπι. Υπνοθεραπεία. Ηλιοθεραπεία. Τα καλοκαίρια μου δεν είναι για show off… είναι για shut off…».

Μαρία Ελένη για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: «Δεν ταιριάζω καθόλου μαζί του»

Στην ίδια ανάρτηση συνέχισε: «Είναι για να φύγει η εσωτερική ένταση της πόλης… Να ισορροπήσει το σύστημα. Να αφουγκραστεί την ομορφιά της καλοκαιρινής αύρας. Απλά. Αλλά ουσιαστικά. Το καλοκαίρι μου δεν φωνάζει! Αγκαλιάζει την ψυχή μου. Με διάφορα ανάμεικτα συναισθήματα…… Μιας που ποτέ δεν μου άρεσε ο Αύγουστος…. πόσο μάλλον τώρα τα τελευταία 9 χρόνια… με ζορίζει πιο πολύ λίγο…… Αλλά μετά κάτι μαγικό γίνεται…. Και είναι σαν να με ωθεί κάτι πολύ δυνατό να ξεκινήσω ξανά…».

Στο κλείσιμο του μηνύματός της, έστειλε και μια προσωπική προτροπή για αλλαγή και αυτονομία: «Δημιούργησε τη δικιά σου αλήθεια και πραγματικότητα. Μην κάνεις ό,τι κάνουν όλοι………. Όταν θες να αλλάξεις…… Πολλοί θα προσπαθήσουν να σε σταματήσουν….. Με διάφορους τρόπους…… Δεν αλλάζεις για τους άλλους! Αλλάζεις για εσένα. Έτσι βοηθάς εσένα… και εν τέλει και τους άλλους!».

Η ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου

Τα 9 χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη

Η αναφορά της στον Αύγουστο συνδέεται άμεσα με τη Ζωή Λάσκαρη, η οποία πέθανε στις 18 Αυγούστου 2017, σε ηλικία 72 ετών, στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη. Εννέα χρόνια μετά την απώλειά της, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου τίμησε ξανά τη μνήμη της μητέρας της με ξεχωριστή ανάρτηση στα social media.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου με τον πατέρα της Αλέξανδρο Λυκουρόζο και την αδερφή της Μάρθα Κουτουμάνου, στην κηδεία της Ζωής Λάσκαρη

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου με τον πατέρα της Αλέξανδρο Λυκουρόζο και την αδερφή της Μάρθα Κουτουμάνου, στην κηδεία της Ζωής Λάσκαρη /Φωτογραφία NDP Photo Agency
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
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