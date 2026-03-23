«Ευτυχία»: Δείτε τη βιογραφική ταινία on demand έως τις 29/3

Με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και την Κάτια Γκουλιώνη στον ομώνυμο ρόλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η βιογραφική ταινία "Ευτυχία" για την ποιήτρια Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου προβάλλεται on demand έως τις 29 Μαρτίου.
  • Πρωταγωνιστούν οι Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Κάτια Γκουλιώνη.
  • Η ταινία απεικονίζει τη ζωή και την καριέρα της Ευτυχίας, που έγινε η μεγαλύτερη στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού στην Ελλάδα.
  • Κέρδισε 8 βραβεία στα Βραβεία Ίρις 2020, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας.
  • Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής, σενάριο: Κατερίνα Μπέη, μουσική: Μίνως Μάτσας.

Μη χάσετε τη βιογραφική ταινία για τη σπουδαία Ελληνίδα ποιήτρια και στιχουργό Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και την Κάτια Γκουλιώνη στον ομώνυμο ρόλο. Μπορείτε να τη δείτε on demand στο star.gr/tv ή την υβριδική του Star, πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ της τηλεόρασής σας. 

Παρακολουθήστε την ταινία έως την Κυριακή 29 Μαρτίου

Εμπνευσμένο από τη ζωή της πιο παραγωγικής Ελληνίδας ποιήτριας και στιχουργού, μιας εξαιρετικής γυναίκας και καλλιτέχνιδας, που δημιούργησε έναν τεράστιο όγκο διαχρονικών και δημοφιλών τραγουδιών.

Ένα κορίτσι, μικροπαντρεμένο, ταξιδεύει από το Αϊδίνι στην Ελλάδα με τη μητέρα και τις δύο της κόρες. Στο πλοίο του ξενιτεμού παίρνει απόφαση να μην αφήσει τη ζωή να την προσπεράσει, αλλά να τη ζήσει, όπως θέλει.

Και τη ζει!

Γράφει ακατάπαυστα σε ό,τι πιάνει το μελάνι, από χαρτοπετσέτες και κουτιά από τσιγάρα μέχρι υπόλοιπα λογαριασμών. Καπνίζει, ερωτεύεται με πάθος, χαρτοπαίζει με θράσος σε πολυτελή σαλόνια, αλλά και σε παράνομα υπόγεια.

Μία δασκάλα που γίνεται ηθοποιός στα μπουλούκια και στο θέατρο, μία ποιήτρια που γίνεται η μεγαλύτερη Ελληνίδα στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού.

Συνεργάζεται με όλες τις διάσημες μουσικές προσωπικότητες της χώρας, από τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Απόστολο Καλδάρα, ως τον Μανώλη Χιώτη, τον Αντώνη Ρεπάνη και τον Μάνο Χατζιδάκι, υψώνοντας θαρραλέα ανάστημα, σε έναν σκληρό και τυπικά ανδροκρατούμενο κόσμο…

  • Η ταινία «Ευτυχία» (2019) του Άγγελου Φραντζή σάρωσε στα Βραβεία Ίρις 2020 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, κερδίζοντας 8 βραβεία. Μεταξύ άλλων, απέσπασε το Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Α' Ανδρικού Ρόλου (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης), Β' Γυναικείου Ρόλου (Κάτια Γκουλιώνη) και Β' Ανδρικού Ρόλου (Θάνος Τοκάκης), ενώ διακρίθηκε και για σκηνογραφία, ενδυματολογία και ήχο.

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μίνως Μάτσας
ΣΕΝΑΡΙΟ: Κατερίνα Μπέη 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άγγελος Φραντζής
ΠΑΙΖΟΥΝ: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Ντίνα Μιχαηλίδου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Παύλος Ορκόπουλος, Ευαγγελία Συριοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Θάνος Τοκάκης, Λίλα Μπακλέση, Ευγενία Σαμαρά, Φοίβος Δεληβοριάς, Αντρέας Κωνσταντίνου, Κρατερός Κατσούλης, Κατερίνα Διδασκάλου, Χρύσα Ρώπα, Ματθίλδη Μαγγίρα, Αντώνης Λουδάρος, Χάρης Μαυρουδής

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΤΥΧΙΑ
 |
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ
 |
ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ
 |
ON DEMAND ΠΡΟΒΟΛΕΣ
 |
ON DEMAND
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top