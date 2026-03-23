«Ευτυχία»: Δείτε τη βιογραφική ταινία on demand έως τις 29/3

Μη χάσετε τη βιογραφική ταινία για τη σπουδαία Ελληνίδα ποιήτρια και στιχουργό Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και την Κάτια Γκουλιώνη στον ομώνυμο ρόλο.

Παρακολουθήστε την ταινία έως την Κυριακή 29 Μαρτίου

Εμπνευσμένο από τη ζωή της πιο παραγωγικής Ελληνίδας ποιήτριας και στιχουργού, μιας εξαιρετικής γυναίκας και καλλιτέχνιδας, που δημιούργησε έναν τεράστιο όγκο διαχρονικών και δημοφιλών τραγουδιών.

Ένα κορίτσι, μικροπαντρεμένο, ταξιδεύει από το Αϊδίνι στην Ελλάδα με τη μητέρα και τις δύο της κόρες. Στο πλοίο του ξενιτεμού παίρνει απόφαση να μην αφήσει τη ζωή να την προσπεράσει, αλλά να τη ζήσει, όπως θέλει.

Και τη ζει!

Γράφει ακατάπαυστα σε ό,τι πιάνει το μελάνι, από χαρτοπετσέτες και κουτιά από τσιγάρα μέχρι υπόλοιπα λογαριασμών. Καπνίζει, ερωτεύεται με πάθος, χαρτοπαίζει με θράσος σε πολυτελή σαλόνια, αλλά και σε παράνομα υπόγεια.

Μία δασκάλα που γίνεται ηθοποιός στα μπουλούκια και στο θέατρο, μία ποιήτρια που γίνεται η μεγαλύτερη Ελληνίδα στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού.

Συνεργάζεται με όλες τις διάσημες μουσικές προσωπικότητες της χώρας, από τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Απόστολο Καλδάρα, ως τον Μανώλη Χιώτη, τον Αντώνη Ρεπάνη και τον Μάνο Χατζιδάκι, υψώνοντας θαρραλέα ανάστημα, σε έναν σκληρό και τυπικά ανδροκρατούμενο κόσμο…

Η ταινία «Ευτυχία» (2019) του Άγγελου Φραντζή σάρωσε στα Βραβεία Ίρις 2020 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, κερδίζοντας 8 βραβεία. Μεταξύ άλλων, απέσπασε το Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας, Α' Ανδρικού Ρόλου (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης), Β' Γυναικείου Ρόλου (Κάτια Γκουλιώνη) και Β' Ανδρικού Ρόλου (Θάνος Τοκάκης), ενώ διακρίθηκε και για σκηνογραφία, ενδυματολογία και ήχο.



ΜΟΥΣΙΚΗ: Μίνως Μάτσας

ΣΕΝΑΡΙΟ: Κατερίνα Μπέη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άγγελος Φραντζής

ΠΑΙΖΟΥΝ: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Ντίνα Μιχαηλίδου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Παύλος Ορκόπουλος, Ευαγγελία Συριοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Θάνος Τοκάκης, Λίλα Μπακλέση, Ευγενία Σαμαρά, Φοίβος Δεληβοριάς, Αντρέας Κωνσταντίνου, Κρατερός Κατσούλης, Κατερίνα Διδασκάλου, Χρύσα Ρώπα, Ματθίλδη Μαγγίρα, Αντώνης Λουδάρος, Χάρης Μαυρουδής