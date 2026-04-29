Marseaux για Eurovision: «Ήξερα ότι δεν το αντέχω»

«Μου ήταν λίγο δύσκολο το να ανταπεξέλθω σε καταστάσεις διαγωνισμού»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Marseaux για Eurovision: «Ήξερα ότι δεν το αντέχω»
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Marseaux στο star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Marseaux μίλησε για την εμπειρία της στη Eurovision, χαρακτηρίζοντάς την αγχωτική αλλά όμορφη.
  • Ανέφερε ότι δεν είναι συνηθισμένη σε διαγωνισμούς και ότι θα ξαναδοκίμαζε αν είχε ένα κομμάτι που πιστεύει πολύ.
  • Ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Akyla, τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision.
  • Μίλησε με ενθουσιασμό για την εμπειρία της στο μιούζικαλ "Οικογένεια Άνταμς".
  • Ετοιμάζει νέο τραγούδι με τίτλο "Γρανίτα Λεμόνι" και σχεδιάζει περιοδεία, ενώ θέλει να βρει χρόνο για διακοπές.

Στην παρουσίαση του δίσκου του Stavento με τον τίτλο «10 Λέξεις», έδωσε το «παρών» και η Marseaux και μίλησε στην Κατερίνα Καραγιάννη για το Star.gr. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εμπειρία της από τη Eurovision, που όπως παραδέχτηκε δεν ήταν εύκολη.

Marseaux: «Με τον Akyla ήρθαμε κοντά - Πιστεύω ότι θα το φέρει»

Η νεαρή τραγουδίστρια εξήγησε πως, παρότι κρατά θετική εικόνα, ο διαγωνιστικός χαρακτήρας τη δυσκόλεψε: «Ήταν μια όμορφη εμπειρία, πολύ αγχωτική και μου ήταν λίγο δύσκολο το να ανταπεξέλθω σε καταστάσεις διαγωνισμού, γιατί εγώ δεν έχω συνηθίσει έτσι. Εγώ έκανα μουσική με τους φίλους μου και με την παρέα μου και δεν έχω πάει ποτέ σε talent show, γιατί ήξερα ότι δεν το αντέχω. Παρόλα αυτά, επειδή είχαμε ένα πολύ όμορφο κλίμα, νομίζω ότι η συνθήκη δεν κατάφερε να το χαλάσει, οπότε ήταν μια όμορφη εμπειρία».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής της στον θεσμό σε επόμενο χρόνο, η Marseaux άφησε ανοιχτό παράθυρο: «Θα το ξαναδοκίμαζα σίγουρα, όχι σύντομα, αλλά άμα είχα ένα κομμάτι που το πιστεύω πολύ και νιώθω ότι θέλω να το παρουσιάσω, ναι».

Στον Akyla o oποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό, η Marseaux έστειλε τις πιο θερμές της ευχές. «Εύχομαι την καλύτερη επιτυχία του κόσμου. Εύχομαι να λάμψει όπως εκείνος μόνο ξέρει και πιστεύω πως θα τα πάει τέλεια και κυρίως να το απολαύσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύω θα το φέρει!»

Πέρα από τη μουσική, η Marseaux μίλησε με ενθουσιασμό και για την πρόσφατη θεατρική της εμπειρία με το μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς», η οποία –όπως είπε– ήταν από τις πιο ξεχωριστές στη μέχρι τώρα πορεία της: «Ήτανε από τα πιο ωραία πράγματα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πέρασα υπέροχα! Είχα περισσότερο άγχος στο θέατρο, γιατί ήταν κάτι που δεν είχα δοκιμάσει ως ενήλικη».

Αυτή την περίοδο, η ίδια εμφανίζεται στο Κέντρο Αθηνών στο πλευρό του Κωνσταντίνος Αργυρός και της Δέσποινας Βανδή, ενώ ετοιμάζει και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Όπως αποκάλυψε, σύντομα θα κυκλοφορήσει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Γρανίτα Λεμόνι», ένα κομμάτι άκρως καλοκαιρινό και ανεβαστικό, ενώ σχεδιάζει και περιοδεία τους επόμενους μήνες. Παρά το φορτωμένο της πρόγραμμα, δηλώνει αποφασισμένη να βρει χρόνο και για ξεκούραση: «Ανυπομονώ να κάνω και το τουράκι μου και να κάνω και διακοπές… έχω πει όλο τον Αύγουστο off».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MARSEAUX
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
AKYLAS
 |
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STAR.GR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top