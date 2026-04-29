Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Ευχαρίστησε για τη στήριξη απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Ιράν και η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κατάρ.
  • Συμφωνήθηκε αναβάθμιση συνεργασίας στους τομείς ενέργειας, άμυνας, εμπορίου και γεωργίας, με υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας.
  • Ο Εμίρης ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξή της και ο Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για διπλωματική λύση στην περιοχή.
  • Ο Εμίρης εξέφρασε την επιθυμία για επενδύσεις στην Ελλάδα, επισημαίνοντας την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί. Στο επίκεντρο της συνάντησης κυριάρχησαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. 

Ιράν: Νέα επίθεση στο μεγαλύτερο κοίτασμα LNG στο Κατάρ

Όπως μετέδωσε ο πολιτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος, η συνάντηση των δυο αντρών έγινε σε πολύ θερμό κλίμα.Ο Πρωθυπουργός και ο Εμίρης συμφώνησαν να αναβαθμιστεί η συνεργασία των δύο χωρών στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, την άμυνα, το εμπόριο, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Συζητήθηκαν οι επενδυτικές προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα, σε  data centers, ενέργεια και φιλοξενία και υπεγράφη  Μνημόνιο συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας.

Ντελίριο στα τουρκικά ΜΜΕ για Μητσοτάκη - Μακρόν και τη συμφωνία με Γαλλία

Ο Εμίρης ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη της, ενώ ο Πρωθυπουργός τόνισε την  ανάγκη να βρεθεί διπλωματική λύση ειρήνευσης και να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας  στα Στενά του Ορμούζ.

«Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου και υποστήριξε τη χώρα σας απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση από το Ιράν» τόνισε συγκεκριμένα  κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Εκτιμώ τη δέσμευση του Κατάρ να επενδύσει στην Ελλάδα. Η οικονομία μας έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Τραμπ για επίθεση σε Κατάρ: «Αδύναμη απάντηση του Ιράν»

Από την πλευρά του ο Εμίρης του Κατάρ δήλωσε: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρωθυπουργέ εσάς και τη χώρα σας που σταθήκατε δίπλα στους φίλους σας σε αυτή τη σύγκρουση. Η οικονομία σας θα πηγαίνει καλά υπό την ηγεσία σας και ανυπομονούμε για άλλες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα σας».

