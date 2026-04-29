Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί. Στο επίκεντρο της συνάντησης κυριάρχησαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως μετέδωσε ο πολιτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος, η συνάντηση των δυο αντρών έγινε σε πολύ θερμό κλίμα.Ο Πρωθυπουργός και ο Εμίρης συμφώνησαν να αναβαθμιστεί η συνεργασία των δύο χωρών στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, την άμυνα, το εμπόριο, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Συζητήθηκαν οι επενδυτικές προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα, σε data centers, ενέργεια και φιλοξενία και υπεγράφη Μνημόνιο συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας.

Ο Εμίρης ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη της, ενώ ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να βρεθεί διπλωματική λύση ειρήνευσης και να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου και υποστήριξε τη χώρα σας απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση από το Ιράν» τόνισε συγκεκριμένα κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Εκτιμώ τη δέσμευση του Κατάρ να επενδύσει στην Ελλάδα. Η οικονομία μας έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Από την πλευρά του ο Εμίρης του Κατάρ δήλωσε: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρωθυπουργέ εσάς και τη χώρα σας που σταθήκατε δίπλα στους φίλους σας σε αυτή τη σύγκρουση. Η οικονομία σας θα πηγαίνει καλά υπό την ηγεσία σας και ανυπομονούμε για άλλες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα σας».