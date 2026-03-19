Ιράν: Νέα επίθεση στο μεγαλύτερο κοίτασμα LNG στο Κατάρ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν επιτέθηκε με πυραύλους στη μεγαλύτερη εγκατάσταση LNG στο Κατάρ, προκαλώντας ζημιές.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να καταστρέψει το ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς αν το Ιράν επιτεθεί ξανά στο Κατάρ.
  • Στη Μέση Ανατολή, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη.
  • Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε τέσσερις ιρανικούς πυραύλους που στοχοποίησαν τη Ριάντ.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ζήτησε μορατόριουμ στα πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν έπληξε εκ νέου με πυραύλους τη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ, που είχε ήδη υποστεί ζημιές από προηγούμενη επίθεση. Το χτύπημα ήρθε μετά την επίθεση στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικοί αερίου στο Ιράν και προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με σκληρά αντίποινα. Την ίδια ώρα τέσσερις άνθρωποι έπεσαν νεκροί στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη μετά από πυραυλικά πλήγματα του Ιράν. 

Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην κυριότερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, που είχε χτυπηθεί και χθες.

«Το κράτος του Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, οι οποίοι στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου μέσω X.

«Το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram.

 

 

Το Κατάρ κάνει λόγο για «ζημιές» στις εγκαταστάσεις, ενώ οι φωτιές που εκδηλώθηκαν μετά την επίθεση περιορίστηκαν πλήρως. 

«Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε πηγή του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.

 

 

Το Ιράν ωστόσο απείλησε ξανά ότι θα στοχοποιήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον δικών του υποδομών.

 

 

Η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Ρας Λαφάν προκάλεσαν την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να καταστραφεί ολοσχερώς το πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ.

Μέσω Truth Social επιβεβαίωσε ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα για τον βομβαρδισμό αυτό», ο οποίος πυροδότησε τα αντίποινα του Ιράν εναντίον της εγκατάστασης στη Ρας Λαφάν του Κατάρ.

«Δε θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ σε αυτό το κοίτασμα στη Νότια Παρς, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο, εκτός αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ. Σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ανέφερε:

«Το Ισραήλ, από οργή για όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή, επιτέθηκε με βία σε μια σημαντική εγκατάσταση γνωστή ως το πεδίο φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν. Ένα σχετικά μικρό τμήμα του πεδίου χτυπήθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία γνώση για αυτήν την επίθεση και το Κατάρ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή, ούτε γνώριζε ότι επρόκειτο να συμβεί. Δυστυχώς, το Ιράν δεν γνώριζε αυτό ή οποιαδήποτε από τα σχετικά γεγονότα που αφορούσαν την επίθεση στο South Pars και άδικα και αβάσιμα επιτέθηκε σε μια μέρος της εγκατάστασης LNG του Κατάρ.

Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ στο εξαιρετικά σημαντικό και αξιόλογο πεδίο South Pars, εκτός αν το Ιράν, αφελώς, αποφασίσει να επιτεθεί στο πολύ αθώο Κατάρ – σε αυτήν την περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ή χωρίς τη βοήθεια ή συγκατάθεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με μια δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει. Δεν θέλω να επιτρέψω αυτήν την καταστροφή λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που θα έχει για το μέλλον του Ιράν, ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΟ LNG ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ δεχθεί ξανά επίθεση, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΣΤΑΣΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Μετά τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της South Pars και της Ρας Λαφάν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. Ο κ. Μακρόν εισηγήθηκε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

 

 

«Είναι προς το κοινό συμφέρον μας να εφαρμόσουμε, χωρίς καθυστέρηση, μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, ιδιαίτερα των ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης», τόνισε σε ανάρτησή του στο X.

«Οι άμαχοι πληθυσμοί και οι βασικές ανάγκες τους, όπως και η ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών, πρέπει να προστατευτούν από την στρατιωτική κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε στρατιωτική βάση στην Ουάσιγκτον, μετά από αναφορές για παρουσία drones πάνω από αυτή. 

Στη συγκεκριμένη στρατιωτική βάση διαμένουν οι υπουργοί Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο κατοικία κοντά στην πόλη Τσαάτ, στην ανατολική πλευρά του Λιβάνου, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.  

 

 

Εν τω μεταξύ ομάδες διάσωσης αναζητούν αρκετούς ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα ερείπια.

Παράλληλα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε ξανά βαλλιστικούς πυραύλους προς το βόρειο τμήμα της χώρας, για τρίτη φορά μέσα σε μια ώρα, ενώ ήχησαν και πάλι οι σειρήνες.

Ένας ανδρας έχασε τη ζωή του, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών περίπου.  

 

 

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), διασώστες βρήκαν τον άνδρα στη Μοσάβ Αντανίμ «χωρίς τις αισθήσεις του» και διαπίστωσαν τον θάνατό του

Η Σαουδική Αραβία τέθηκε εκ νέου σε συναγερμό καθώς εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς την πρωτεύουσα Ριάντ. Οι αρχές κατάφεραν να αναχαιτίσουν τέσσερις από αυτούς, ενώ συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης.

 

 

Τις πρώτες πρωινές ώρες επίσης, χτυπήθηκε πλοίο από «άγνωστο βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

 

 

Μετά την επίθεση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σκάφος. Το συμβάν καταγράφηκε 11 ναυτικά μίλια (περίπου είκοσι χιλιόμετρα) ανατολικά της Χορ Φακάν, νότια των Στενών του Ορμούζ.

Θραύσματα ιρανικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα του Αμπού Ντάμπι έπεσαν σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα οι αρχές να αναστείλουν μέχρι νεοτέρας τη λειτουργία της. 

«Οι εγκαταστάσεις αερίου έκλεισαν» ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου των ΗΑΕ μέσω X, εξηγώντας πως αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο στα «συμβάντα» στις «εγκαταστάσεις αερίου στη Χαμπσάν και στο κοίτασμα (πετρελαίου) Μπαμπ», που «οφείλονταν σε συντρίμμια που κατέπεσαν έπειτα από επιτυχείς αναχαιτίσεις πυραύλων».

