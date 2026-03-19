Ιράν: Νέα επίθεση στο μεγαλύτερο κοίτασμα LNG στο Κατάρ

Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν έπληξε εκ νέου με πυραύλους τη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ, που είχε ήδη υποστεί ζημιές από προηγούμενη επίθεση. Το χτύπημα ήρθε μετά την επίθεση στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικοί αερίου στο Ιράν και προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε με σκληρά αντίποινα. Την ίδια ώρα τέσσερις άνθρωποι έπεσαν νεκροί στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη μετά από πυραυλικά πλήγματα του Ιράν.

Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην κυριότερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, που είχε χτυπηθεί και χθες.

BREAKING 🚨

Qatar's energy infrastructure takes a direct hit, massive explosion ripping through facilities as payback for siding with the aggressors. No more neutral games; the Resistance targets enablers head on. Your gas empires won't protect you from justice.



Qatar, rethink… pic.twitter.com/rZnZxzKkcq — HUSSEIN (@PulseOrbit) March 18, 2026

«Το κράτος του Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, οι οποίοι στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου μέσω X.

«Το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram.

Το Κατάρ κάνει λόγο για «ζημιές» στις εγκαταστάσεις, ενώ οι φωτιές που εκδηλώθηκαν μετά την επίθεση περιορίστηκαν πλήρως.

«Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε πηγή του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.

An Iranian missile attack caused damage at Qatar's main gas facility on its north coast, the defence ministry said on Thursday.



The "State of Qatar was attacked (by) ballistic missiles, from Iran, which targeted Ras Laffan Industrial City and caused damages", the Qatari defence… pic.twitter.com/7vvyWxu9DR — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) March 19, 2026

Το Ιράν ωστόσο απείλησε ξανά ότι θα στοχοποιήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον δικών του υποδομών.

QatarEnergy Statement on Missile Attacks on its LNG Facilities



In addition to the previous attack on Ras Laffan Industrial City on Wednesday 18 March 2026 that resulted in extensive damage to the Pearl GTL (Gas-to-Liquids) facility, QatarEnergy confirms that in the early hours… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026

Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να ανατινάξει το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς

Η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Ρας Λαφάν προκάλεσαν την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να καταστραφεί ολοσχερώς το πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ.

Μέσω Truth Social επιβεβαίωσε ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα για τον βομβαρδισμό αυτό», ο οποίος πυροδότησε τα αντίποινα του Ιράν εναντίον της εγκατάστασης στη Ρας Λαφάν του Κατάρ.

«Δε θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ σε αυτό το κοίτασμα στη Νότια Παρς, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο, εκτός αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ. Σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ανέφερε:

«Το Ισραήλ, από οργή για όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή, επιτέθηκε με βία σε μια σημαντική εγκατάσταση γνωστή ως το πεδίο φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν. Ένα σχετικά μικρό τμήμα του πεδίου χτυπήθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία γνώση για αυτήν την επίθεση και το Κατάρ δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή, ούτε γνώριζε ότι επρόκειτο να συμβεί. Δυστυχώς, το Ιράν δεν γνώριζε αυτό ή οποιαδήποτε από τα σχετικά γεγονότα που αφορούσαν την επίθεση στο South Pars και άδικα και αβάσιμα επιτέθηκε σε μια μέρος της εγκατάστασης LNG του Κατάρ.

Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ στο εξαιρετικά σημαντικό και αξιόλογο πεδίο South Pars, εκτός αν το Ιράν, αφελώς, αποφασίσει να επιτεθεί στο πολύ αθώο Κατάρ – σε αυτήν την περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ή χωρίς τη βοήθεια ή συγκατάθεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με μια δύναμη και ισχύ που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει. Δεν θέλω να επιτρέψω αυτήν την καταστροφή λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που θα έχει για το μέλλον του Ιράν, ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΟ LNG ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ δεχθεί ξανά επίθεση, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΣΤΑΣΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Μακρόν: Έκκληση να ανασταλούν τα πλήγματα εναντίον «πολιτικών υποδομών

Μετά τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της South Pars και της Ρας Λαφάν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. Ο κ. Μακρόν εισηγήθηκε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

I have just spoken with the Emir of Qatar and President Trump following the strikes that hit gas production facilities in Iran and Qatar today.



It is in our common interest to implement, without delay, a moratorium on strikes targeting civilian infrastructure,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 18, 2026

«Είναι προς το κοινό συμφέρον μας να εφαρμόσουμε, χωρίς καθυστέρηση, μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, ιδιαίτερα των ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης», τόνισε σε ανάρτησή του στο X.

«Οι άμαχοι πληθυσμοί και οι βασικές ανάγκες τους, όπως και η ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών, πρέπει να προστατευτούν από την στρατιωτική κλιμάκωση», πρόσθεσε.

ΗΠΑ: Συναγερμός στην Ουάσιγκτον για drones

Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε στρατιωτική βάση στην Ουάσιγκτον, μετά από αναφορές για παρουσία drones πάνω από αυτή.

Στη συγκεκριμένη στρατιωτική βάση διαμένουν οι υπουργοί Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Μέση Ανατολή: Τέσσερις νεκροί σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο κατοικία κοντά στην πόλη Τσαάτ, στην ανατολική πλευρά του Λιβάνου, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

⚡️At least 4 Palestinian women dead following an Iranian missile fragment landing on their Arab town within Israeli pic.twitter.com/I9xiaYjyQv — War Monitor (@WarMonitors) March 18, 2026

Εν τω μεταξύ ομάδες διάσωσης αναζητούν αρκετούς ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα ερείπια.

Παράλληλα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε ξανά βαλλιστικούς πυραύλους προς το βόρειο τμήμα της χώρας, για τρίτη φορά μέσα σε μια ώρα, ενώ ήχησαν και πάλι οι σειρήνες.

Ένας ανδρας έχασε τη ζωή του, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών περίπου.

Following the missile fire toward Israel:



At a scene in Moshav Adanim:



MDA EMTs and paramedics have reported about a male in his 30s (foreign worker), with no signs of life, and have pronounced him dead. pic.twitter.com/EF7EX5LA3y — Magen David Adom (@Mdais) March 18, 2026

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), διασώστες βρήκαν τον άνδρα στη Μοσάβ Αντανίμ «χωρίς τις αισθήσεις του» και διαπίστωσαν τον θάνατό του

Μέση Ανατολή: Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε τέσσερις πυραύλους από το Ιράν

Η Σαουδική Αραβία τέθηκε εκ νέου σε συναγερμό καθώς εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς την πρωτεύουσα Ριάντ. Οι αρχές κατάφεραν να αναχαιτίσουν τέσσερις από αυτούς, ενώ συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης.

BREAKING: Iranian missiles have struck multiple points in Riyadh, Saudi Arabia. pic.twitter.com/QniAO2PPDE — Clash Report (@clashreport) March 18, 2026

Μέση Ανατολή: Πλοίο χτυπήθηκε ανοιχτά του Ομάν

Τις πρώτες πρωινές ώρες επίσης, χτυπήθηκε πλοίο από «άγνωστο βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Μετά την επίθεση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σκάφος. Το συμβάν καταγράφηκε 11 ναυτικά μίλια (περίπου είκοσι χιλιόμετρα) ανατολικά της Χορ Φακάν, νότια των Στενών του Ορμούζ.

Μέση Ανατολή: Το Αμπού Ντάμπι κλείνει εγκατάσταση αερίου

Θραύσματα ιρανικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα του Αμπού Ντάμπι έπεσαν σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα οι αρχές να αναστείλουν μέχρι νεοτέρας τη λειτουργία της.

«Οι εγκαταστάσεις αερίου έκλεισαν» ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου των ΗΑΕ μέσω X, εξηγώντας πως αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο στα «συμβάντα» στις «εγκαταστάσεις αερίου στη Χαμπσάν και στο κοίτασμα (πετρελαίου) Μπαμπ», που «οφείλονταν σε συντρίμμια που κατέπεσαν έπειτα από επιτυχείς αναχαιτίσεις πυραύλων».