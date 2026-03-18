Λυσσαλέα πυραυλική αντεπίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Λυσσαλέα πυραυλική αντεπίθεση εξαπέλυσαν οι Ιρανοί στο Ισραήλ, μετά το χτύπημα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. αλλά και τον θάνατο ακόμη ενός αξιωματούχου τους, του Υπουργού Πληροφοριών της χώρας, από χτύπημα το οποίο είχε προφανώς την καθοδήγηση της μυστικής υπηρεσίας Μοσάντ.

Όπως μετέδωσε από το Τελ Αβίβ ο συνεργάτης του Star και δημοσιογράφος του Πρώτου Θέματος Γιάννης Χαραμίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, το Ισραήλ βίωσε μια δύσκολη κατάσταση από την επίθεση του Ιράν με βόμβες διασποράς που μπορούν να σκορπίσουν τον θάνατο σε μεγάλη ακτίνα. Μάλιστα σήμερα δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους καθώς είχαν κινητικά προβλήματα και δεν πρόλαβαν να πάνε στο καταφύγιο.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ερευνά αν το Ιράν έχει βρει κάποιο ρήγμα στον «Θόλο» του Ισραήλ με τον οποίο καταφέρνει να υπερκεράσει τα συστήματα εντοπισμού και αναχαίτισης πυραύλων και επιτυγχάνει θανατηφόρα χτυπήματα στην «καρδιά» του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα προσπαθούν να ενημερώσουν ακόμα και με ενημερωτικά φυλλάδια τους πολίτες του Ισραήλ για τον κίνδυνο που συνιστούν οι ιρανικές επιθέσεις.,



