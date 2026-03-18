Λυσσαλέα πυραυλική αντεπίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Δύο νεκροί στην καρδιά του Τελ Αβίβ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Λυσσαλέα πυραυλική αντεπίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ μετά τον θάνατο Υπουργού Πληροφοριών τους.
  • Το Ισραήλ δέχθηκε επιθέσεις με βόμβες διασποράς, προκαλώντας θανάτους, συμπεριλαμβανομένων δύο ηλικιωμένων.
  • Η κυβέρνηση του Ισραήλ ερευνά πιθανές αδυναμίες στο σύστημα «Θόλος» για την ανίχνευση και αναχαίτιση πυραύλων.
  • Οι αρχές ενημερώνουν τους πολίτες για τους κινδύνους από τις ιρανικές επιθέσεις.

Λυσσαλέα πυραυλική αντεπίθεση εξαπέλυσαν οι Ιρανοί στο Ισραήλ, μετά το χτύπημα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. αλλά και τον θάνατο ακόμη ενός αξιωματούχου τους, του Υπουργού Πληροφοριών της χώρας, από χτύπημα το οποίο είχε προφανώς την καθοδήγηση της μυστικής υπηρεσίας Μοσάντ.   

Όπως μετέδωσε από το Τελ Αβίβ ο συνεργάτης του Star και δημοσιογράφος του Πρώτου Θέματος Γιάννης Χαραμίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, το Ισραήλ βίωσε μια δύσκολη κατάσταση από την επίθεση του Ιράν με βόμβες διασποράς που μπορούν να σκορπίσουν τον θάνατο σε μεγάλη ακτίνα. Μάλιστα σήμερα δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους καθώς είχαν κινητικά προβλήματα και δεν πρόλαβαν να πάνε στο καταφύγιο. 

Τρόμος στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις του Ιράν με βόμβες διασποράς

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ερευνά αν το Ιράν έχει βρει κάποιο ρήγμα στον «Θόλο» του Ισραήλ με τον οποίο καταφέρνει να υπερκεράσει τα συστήματα εντοπισμού και αναχαίτισης πυραύλων και επιτυγχάνει θανατηφόρα  χτυπήματα στην «καρδιά» του Ισραήλ. 

Την ίδια ώρα προσπαθούν να ενημερώσουν ακόμα και με ενημερωτικά φυλλάδια  τους πολίτες του Ισραήλ για τον κίνδυνο που συνιστούν οι ιρανικές επιθέσεις.,  
 
 

