Ιράν: Χτυπήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κοίτασματα φυσικού αερίου στον κόσμο

Απειλεί με αντίποινα το Ιράν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο κοίτασμα Νότιου Παρς, προκαλώντας πυρκαγιά.
  • Η επίθεση συντονίστηκε από τις ΗΠΑ και επιβεβαιώθηκε από Ισραηλινό αξιωματούχο.
  • Το κοίτασμα Νότιου Παρς παρέχει το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ιράν.
  • Η Τεχεράνη πενθεί τους αξιωματούχους και το πλήρωμα του πλοίου Dena που σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα.
  • Η εξόντωση του Υπουργού Πληροφοριών Εσμαέλ Κατίμπ θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την εσωτερική ασφάλεια του Ιράν.

Πλήγμα που εξαπέλυσαν σήμερα το Ισραήλ και οι ΗΠΑ χτύπησε ιρανικές εγκαταστάσεις με ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου στον Κόλπο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Ιράν: Νεκρός και ο υπουργός Πληροφοριών Εσμαήλ Χατίμπ

«Πριν από λίγο, ορισμένα τμήματα των εγκαταστάσεων αερίου του κοιτάσματος του Νότιου Παρς, που βρίσκεται στην πόλη-λιμάνι Κανγκάν επλήγησαν από βλήματα του αμερικανοσιωνιστή εχθρού», ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον αναπληρωτή κυβερνήτη της νότιας επαρχίας Μπουσέχρ.

Συνεχίζεται η αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς στον Περσικό Κόλπο

Ομάδες πυροσβεστών εστάλησαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

 

 

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios μετέδωσε από την πλευρά του, επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο, ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίου στο νοτιοδυτικό Ιράν και ότι η επίθεση έγινε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Το τεράστιο πεδίο αερίου Νότιο Παρς/Βόρειος Θόλος διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου που είναι γνωστά παγκοσμίως και το Ιράν το μοιράζεται με το Κατάρ. Παρέχει περίπου το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ιράν, το οποίο το εκμεταλλεύεται από τα τέλη των χρόνων του 1990.

 

 

Το Ισραήλ είχε πλήξει ιρανικές εγκαταστάσεις αυτού του πεδίου στη διάρκεια του πλέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025.

Ιράν: Πλήθος κόσμου στις κηδείες αξιωματούχων που σκοτώθηκαν

Σε ένα εκρηκτικό σκηνικό που μυρίζει μπαρούτι, η Τεχεράνη αποχαιρέτησε σήμερα τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους και το πλήρωμα του πλοίου Dena που σκοτώθηκαν σε ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα. Ενώ το Ιράν εκπέμπει μήνυμα επιχειρησιακής συνέχειας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαιώνει την εξόντωση στελεχών-κλειδιά του ιρανικού μηχανισμού. 

Η Τεχεράνη «πνίγηκε» στις ιρανικές σημαίες. Ένα φορτηγό μετέφερε το βάρος της ιρανικής οργής. Μέσα στα φέρετρα, οι στυλοβάτες του καθεστώτος που σκοτώθηκαν από τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα. 

 

 

Μαζί με τους ηγέτες του θεοκρατικού καθεστώτος κηδεύτηκαν και οι ναύτες του Ιρανικού Ναυτικού. Το πλήρωμα του πλοίου Dena που έχασε τη ζωή του μετά από τορπιλισμό από αμερικανικό υποβρύχιο ανοιχτά της Σρι Λάνκα. Για την Τεχεράνη, οι ναύτες αυτοί λογίζονται ως μάρτυρες.

Παράλληλα, το καθεστώς πενθεί και τον Εσμαέλ Κατίμπ, τον επί 40 χρόνια «εξολοθρευτή» του Χαμενεΐ και Υπουργό Πληροφοριών. Η εξόντωσή του από το Ισραήλ θεωρείται το πιο καίριο πλήγμα στον μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας.

Μεγάλες οι απώλειες για το ιρανικό καθεστώς / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top