Ιράν: Χτυπήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κοίτασματα φυσικού αερίου στον κόσμο

Πλήγμα που εξαπέλυσαν σήμερα το Ισραήλ και οι ΗΠΑ χτύπησε ιρανικές εγκαταστάσεις με ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου στον Κόλπο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

«Πριν από λίγο, ορισμένα τμήματα των εγκαταστάσεων αερίου του κοιτάσματος του Νότιου Παρς, που βρίσκεται στην πόλη-λιμάνι Κανγκάν επλήγησαν από βλήματα του αμερικανοσιωνιστή εχθρού», ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον αναπληρωτή κυβερνήτη της νότιας επαρχίας Μπουσέχρ.

Ομάδες πυροσβεστών εστάλησαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Iranian state-run media has confirmed strikes recently targeted the Phase 14 Refinery of the South Pars Gas Field, the Fajr Jam Natural Gas Refinery, and the Kangan LNG Port on the coast of the Persian Gulf, all in the Bushehr Province of Southern Iran. It appears that Israel has… pic.twitter.com/vJKaFukjab — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios μετέδωσε από την πλευρά του, επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο, ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίου στο νοτιοδυτικό Ιράν και ότι η επίθεση έγινε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Το τεράστιο πεδίο αερίου Νότιο Παρς/Βόρειος Θόλος διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου που είναι γνωστά παγκοσμίως και το Ιράν το μοιράζεται με το Κατάρ. Παρέχει περίπου το 70% του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στο Ιράν, το οποίο το εκμεταλλεύεται από τα τέλη των χρόνων του 1990.

🚨 IRAN HIT HARD: Fires have broken out at Iran’s South Pars gas field, the world’s largest, after strikes by Israeli-American forces, critically damaging multiple processing units and taking them offline.



— Breaking911 (@Breaking911) March 18, 2026

Το Ισραήλ είχε πλήξει ιρανικές εγκαταστάσεις αυτού του πεδίου στη διάρκεια του πλέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025.

Ιράν: Πλήθος κόσμου στις κηδείες αξιωματούχων που σκοτώθηκαν

Σε ένα εκρηκτικό σκηνικό που μυρίζει μπαρούτι, η Τεχεράνη αποχαιρέτησε σήμερα τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους και το πλήρωμα του πλοίου Dena που σκοτώθηκαν σε ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα. Ενώ το Ιράν εκπέμπει μήνυμα επιχειρησιακής συνέχειας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαιώνει την εξόντωση στελεχών-κλειδιά του ιρανικού μηχανισμού.

Η Τεχεράνη «πνίγηκε» στις ιρανικές σημαίες. Ένα φορτηγό μετέφερε το βάρος της ιρανικής οργής. Μέσα στα φέρετρα, οι στυλοβάτες του καθεστώτος που σκοτώθηκαν από τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα.

Μαζί με τους ηγέτες του θεοκρατικού καθεστώτος κηδεύτηκαν και οι ναύτες του Ιρανικού Ναυτικού. Το πλήρωμα του πλοίου Dena που έχασε τη ζωή του μετά από τορπιλισμό από αμερικανικό υποβρύχιο ανοιχτά της Σρι Λάνκα. Για την Τεχεράνη, οι ναύτες αυτοί λογίζονται ως μάρτυρες.

Παράλληλα, το καθεστώς πενθεί και τον Εσμαέλ Κατίμπ, τον επί 40 χρόνια «εξολοθρευτή» του Χαμενεΐ και Υπουργό Πληροφοριών. Η εξόντωσή του από το Ισραήλ θεωρείται το πιο καίριο πλήγμα στον μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας.

