Συνεχίζεται η αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς στον Περσικό Κόλπο

Εγκλωβισμένα για 2η εβδομάδα πολλά πλοία και εκατοντάδες ναυτικοί μας

Τα εγκλωβισμένα ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεκάδες ελληνικά εμπορικά πλοία και ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο λόγω της απειλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.
  • Συγκεκριμένα, 10 ελληνικά πλοία είναι εγκλωβισμένα, ενώ 33 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στην περιοχή.
  • Υπάρχει αίτημα 10 ναυτικών για επαναπατρισμό από πλοίο στο Ντουμπάι, αλλά δεν μπορούν λόγω έλλειψης ναυτικού φυλλαδίου.
  • Η περιοχή είναι υψηλού κινδύνου, με ναυτικές νάρκες και πιθανότητα οικολογικής καταστροφής αν υπάρξει σύγκρουση.
  • Ο ναύαρχος Σπανός προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους αν εισέλθει στόλος στα Στενά του Ορμούζ.

Στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν έχει μπει η εμπορική ναυτιλία. Στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου για δεύτερη εβδομάδα παραμένουν εγκλωβισμένα πολλά ελληνικά εμπορικά πλοία και εκατοντάδες ναυτικοί μας. Με τη βοήθεια ειδικών χαρτών, ο ναύαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος και πρώην διευθυντής της Λιμενικής Αστυνομίας Νίκος Σπανός, ανέλυσε στο ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star την άκρως επικίνδυνη κατάσταση που εξελίσσεται σε αυτές τις «ταραγμένες»  θάλασσες της Μέσης Ανατολής.

Ο Τραμπ απειλεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα έχει πολύ κακό μέλλον»

«Η σημερινή εικόνα είναι ότι μέσα στον Περσικό Κόλπο υπάρχουν εγκλωβισμένα 10 ελληνικά πλοία. Ένα πλοίο βρίσκεται στο Ομάν,  ενώ στην περιοχή βρίσκονται 33 πλοία με ελληνική σημαία και στην ευρύτερη περιοχή 158 πλοία ελληνικών συμφερόντων» τόνισε ο κ. Σπανός. 

Περσικός Κόλπος και Στενά του Ορμούζ: Τα εγκλωβισμένα ελληνικά πλοία

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει αίτημα 10 ναυτικών σε ελληνόκτητο πλοίο που έχει αγκυροβολήσει στο Ντουμπάι, που ζητούν να επαναπατριστούν, αλλά δεν μπορούν λόγω έλλειψης ναυτικού φυλλαδίου, καθώς στα πλοία με ξένη σημαία οι ναυτικοί έχουν μόνο διαβατήριο. 

Προειδοποίηση ΗΠΑ στα πλοία: Μην χρησιμοποιείτε λιμάνια του Ιράν

Επιπλέον, συμπλήρωσε ζήτησαν να επαναπατριστούν και 7 Έλληνες, που δεν είναι ναυτικοί αλλά τεχνικοί που συμμετέχουν σε συνεργεία εμπορικών πλοίων. 

«Όλη η περιοχή από τον Περσικό έως την Ερυθρά είναι ζώνη υψηλού κινδύνου. Ειδικά στα Στενά του Ορμούζ πλέον δεν κινείται ούτε ψαρόβαρκα. Αν χτυπηθεί και βυθιστεί εκεί έναν δεξαμενόπλοιο, πέρα από την οικολογική καταστροφή, θα κλείσουν τελείως τα Στενά. Οι Ιρανοί εκεί έχουν τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στο βυθό. Αν στο Ορμούζ μπει στόλος θα γίνει «της Κολάσεως», παρανάλωμα του πυρός, θα πρόκειται για αποστολή αυτοκτονίας» προειδοποίησε επίσης ο κ. Σπανός.  


 

