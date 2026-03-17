Συνεχίζεται η αγωνία για τους Έλληνες ναυτικούς στον Περσικό Κόλπο

Στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν έχει μπει η εμπορική ναυτιλία. Στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου για δεύτερη εβδομάδα παραμένουν εγκλωβισμένα πολλά ελληνικά εμπορικά πλοία και εκατοντάδες ναυτικοί μας. Με τη βοήθεια ειδικών χαρτών, ο ναύαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος και πρώην διευθυντής της Λιμενικής Αστυνομίας Νίκος Σπανός, ανέλυσε στο ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star την άκρως επικίνδυνη κατάσταση που εξελίσσεται σε αυτές τις «ταραγμένες» θάλασσες της Μέσης Ανατολής.

«Η σημερινή εικόνα είναι ότι μέσα στον Περσικό Κόλπο υπάρχουν εγκλωβισμένα 10 ελληνικά πλοία. Ένα πλοίο βρίσκεται στο Ομάν, ενώ στην περιοχή βρίσκονται 33 πλοία με ελληνική σημαία και στην ευρύτερη περιοχή 158 πλοία ελληνικών συμφερόντων» τόνισε ο κ. Σπανός.

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει αίτημα 10 ναυτικών σε ελληνόκτητο πλοίο που έχει αγκυροβολήσει στο Ντουμπάι, που ζητούν να επαναπατριστούν, αλλά δεν μπορούν λόγω έλλειψης ναυτικού φυλλαδίου, καθώς στα πλοία με ξένη σημαία οι ναυτικοί έχουν μόνο διαβατήριο.

Επιπλέον, συμπλήρωσε ζήτησαν να επαναπατριστούν και 7 Έλληνες, που δεν είναι ναυτικοί αλλά τεχνικοί που συμμετέχουν σε συνεργεία εμπορικών πλοίων.

«Όλη η περιοχή από τον Περσικό έως την Ερυθρά είναι ζώνη υψηλού κινδύνου. Ειδικά στα Στενά του Ορμούζ πλέον δεν κινείται ούτε ψαρόβαρκα. Αν χτυπηθεί και βυθιστεί εκεί έναν δεξαμενόπλοιο, πέρα από την οικολογική καταστροφή, θα κλείσουν τελείως τα Στενά. Οι Ιρανοί εκεί έχουν τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στο βυθό. Αν στο Ορμούζ μπει στόλος θα γίνει «της Κολάσεως», παρανάλωμα του πυρός, θα πρόκειται για αποστολή αυτοκτονίας» προειδοποίησε επίσης ο κ. Σπανός.



