Προειδοποίηση ΗΠΑ στα πλοία: Μην χρησιμοποιείτε λιμάνια του Ιράν

Απευθύνεται και σε Ιρανούς πολίτες

Προειδοποίηση ΗΠΑ στα πλοία: Μην χρησιμοποιείτε λιμάνια του Ιράν
Πηγή: Photo AP/Altaf Qadri βίντεο Star
Οι εναλλακτικές του Πενταγώνου των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η CENTCOM προειδοποιεί για χρήση ιρανικών πολιτικών λιμανιών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.
  • Τα πολιτικά λιμάνια που χρησιμοποιούνται στρατιωτικά χάνουν την προστασία τους και γίνονται στόχοι.
  • Συνιστάται στους πολίτες στο Ιράν να αποφεύγουν λιμενικές εγκαταστάσεις με ιρανικές ναυτικές δυνάμεις.
  • Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν τοποθετήσει στρατιωτικά πλοία σε πολιτικά λιμάνια.
  • Ο στρατός των ΗΠΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες ότι το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί πολιτικά λιμάνια κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων που απειλούν τη διεθνή ναυτιλία.

Τραμπ στο Ιράν: «Απομακρύνετε τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ»

«Αυτή η επικίνδυνη ενέργεια θέτει σε κίνδυνο τις ζωές αθώων ανθρώπων. Τα πολιτικά λιμάνια που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς χάνουν το καθεστώς προστασίας και γίνονται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Η CENTCOM προτρέπει τους πολίτες στο Ιράν να αποφεύγουν αμέσως όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις όπου επιχειρούν ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. 

Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Οι Ιρανοί λιμενεργάτες, το διοικητικό προσωπικό και τα πληρώματα εμπορικών πλοίων θα πρέπει να αποφεύγουν τα ιρανικά ναυτικά πλοία και τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις έχουν τοποθετήσει στρατιωτικά πλοία και εξοπλισμό εντός πολιτικών λιμένων που εξυπηρετούν εμπορική θαλάσσια κυκλοφορία. 

Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο των Εμιράτων μετά από χτύπημα του Ιράν

Παρόλο που ο στρατός των ΗΠΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για στρατιωτικούς σκοπούς, οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κάθε εφικτή προφύλαξη για την ελαχιστοποίηση της βλάβης στους πολίτες».
 

ΗΠΑ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΛΙΜΑΝΙΑ
