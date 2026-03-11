Προειδοποίηση ΗΠΑ στα πλοία: Μην χρησιμοποιείτε λιμάνια του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες ότι το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί πολιτικά λιμάνια κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων που απειλούν τη διεθνή ναυτιλία.

«Αυτή η επικίνδυνη ενέργεια θέτει σε κίνδυνο τις ζωές αθώων ανθρώπων. Τα πολιτικά λιμάνια που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς χάνουν το καθεστώς προστασίας και γίνονται νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Η CENTCOM προτρέπει τους πολίτες στο Ιράν να αποφεύγουν αμέσως όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις όπου επιχειρούν ιρανικές ναυτικές δυνάμεις.

Οι Ιρανοί λιμενεργάτες, το διοικητικό προσωπικό και τα πληρώματα εμπορικών πλοίων θα πρέπει να αποφεύγουν τα ιρανικά ναυτικά πλοία και τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις έχουν τοποθετήσει στρατιωτικά πλοία και εξοπλισμό εντός πολιτικών λιμένων που εξυπηρετούν εμπορική θαλάσσια κυκλοφορία.

Παρόλο που ο στρατός των ΗΠΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για στρατιωτικούς σκοπούς, οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κάθε εφικτή προφύλαξη για την ελαχιστοποίηση της βλάβης στους πολίτες».

