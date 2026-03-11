Ξέσπασε η Ρ. Κουσκουρή για τον αδικοχαμένο αστυνομικό: «Είστε απαράδεκτοι»

«Τον δολοφόνησαν την ημέρα που του είπαν ότι τελικά έχει καρκίνο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 18:48 Πετρέλαιο: Ιστορική  πρόταση για αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών
11.03.26 , 18:30 Cash or Trash: Ένα αλογάκι εντυπωσιάζει τους αγοραστές με το μέγεθός του
11.03.26 , 18:14 Καθηγήτρια Θεσσαλονίκη: «Ήθελαν να την βγάλουν τρελή για να τη διώξουν»
11.03.26 , 18:13 Προειδοποίηση ΗΠΑ στα πλοία: Μην χρησιμοποιείτε λιμάνια του Ιράν
11.03.26 , 18:04 BMW Group: Βάζει ανθρωποειδή ρομπότ στην παραγωγή
11.03.26 , 18:00 Cash or Trash: Σταυρίδης και Παγώνης κοντράρονται για το θρυλικό Kitt
11.03.26 , 17:41 Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει γιατί δεν έμεινε τίποτα στο Ιράν!
11.03.26 , 17:31 15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
11.03.26 , 17:15 Ξέσπασε η Ρ. Κουσκουρή για τον αδικοχαμένο αστυνομικό: «Είστε απαράδεκτοι»
11.03.26 , 16:49 Το ΓΕΣ καλεί γυναίκες 20 – 26 ετών για εθελοντική θητεία
11.03.26 , 16:43 Τα 61 προϊόντα σούπερ μάρκετ στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους
11.03.26 , 16:39 Mercedes Benz VLE: Αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία
11.03.26 , 16:08 Κηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη
11.03.26 , 15:51 Χρυσή Αυγή: 13 χρόνια σε Μιχαλολιάκο & Κασιδιάρη - Ισόβια σε Ρουπακιά
11.03.26 , 15:48 Η μαρτυρική ζωή του Άγγελου: Τον έδερναν, τον νάρκωναν & τραβούσαν βίντεο
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Καραλής: Βόλτα με τη σύντροφό του Αναστασία
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Γιώργος Μαρίνoς: «Tον είδα την Καθαρά Δευτέρα. Δεν επικοινωνούσε καθόλου»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θλίψη και οργή προκάλεσε ο θάνατος αστυνομικού που ενημερώθηκε με καθυστέρηση ενός χρόνου για την ασθένειά του.
  • Η Ρούλα Κουσκουρή ξέσπασε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», χαρακτηρίζοντας τον θάνατο του αστυνομικού δολοφονία λόγω της καθυστέρησης ενημέρωσης.
  • Τόνισε ότι η έγκαιρη διάγνωση θα μπορούσε να είχε σώσει τη ζωή του, καθώς ο αστυνομικός ήταν δυνατός και μάχιμος.
  • Κατηγόρησε τους υπεύθυνους για την έλλειψη ενημέρωσης και υποστήριξε ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να κρύβει την αλήθεια από τους ασθενείς.
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασε την συναισθηματική φόρτιση της Κουσκουρή, αναγνωρίζοντας τη διαφορετική εμπειρία των καρκινοπαθών.

Θλίψη και οργή έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του αστυνομικού, ο οποίος ενημερώθηκε με καθυστέρηση ενός χρόνου από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ότι έπασχε από καρκίνο.

Πέθανε ο αστυνομικός που ενημερώθηκε μετά από έναν χρόνο πως είχε καρκίνο

Με αφορμή το περιστατικό που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, η Ρούλα Κουσκουρή, η οποία έχει δώσει τη δική της μάχη με την επάρατη νόσο, ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Θέλω να πω το εξής. Χθες την είδηση την έμαθα από τη δημοσιογραφική ομάδα που έχουμε, όταν ο συνάδελφος, νομίζω ο Γιώργος Σόμπολος, την έβαλε ως είδηση, ότι έφυγε αυτός ο αστυνομικός. Από εκείνη τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι ήταν από τα βράδια που δεν κοιμήθηκα, σκεπτόμενη αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν τον ξέρω προσωπικά. Ξέρω όμως τον Γολγοθά που ανέβηκε.

Θέλω να πω το εξής. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σκοτώθηκε χθες, δεν έχασε τη ζωή του χθες, δεν άφησε την τελευταία του πνοή χθες. Τον δολοφόνησαν την ημέρα που του είπαν ότι τελικά έχει καρκίνο. Και γιατί το λέω αυτό; Γιατί όταν όλοι εμείς ακούμε από τα χείλη των γιατρών ότι πλέον είμαστε αντιμέτωποι με αυτό το θεριό, με τον καρκίνο, το πρώτο πράγμα που ζητάμε, κοιτώντας τον γιατρό στα μάτια και κρεμόμενοι από τα χείλη του, είναι: σε ποιο στάδιο είμαι; Το έχω προλάβει; Θα γίνω καλά; Ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής; Θα προλάβω να δω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν;

Όταν, λοιπόν, από τα χείλη του γιατρού εκείνη τη στιγμή ακούς ότι “δεν προλάβαμε, έχει προχωρήσει εδώ και έναν χρόνο” και δεν ευθύνεσαι εσύ επειδή αμέλησες να κάνεις κάποιες εξετάσεις ή επειδή δεν έδωσες σημασία σε κάποια συμπτώματα -οπότε αναλαμβάνεις και την ευθύνη αυτού που έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή- αλλά κάποιοι άλλοι επέλεξαν να σε δολοφονήσουν, να σου στερήσουν το δικαίωμα να μάθεις από τι πάσχεις, να σε προφυλάξουν… γιατί αν αυτός ο άνθρωπος το είχε μάθει νωρίς, τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο… ίσως σήμερα -όχι ίσως, εγώ θεωρώ σίγουρο- ένας άνθρωπος τόσο δυνατός, γιατί έδινε τη μάχη και αυτού του δικαστικό αγώνα… άρα ήταν πολύ δυνατός για να παλέψει, για να ζήσει… θα είχε ζήσει», τόνισε φανερά ταραγμένη η δημοσιογράφος.

Η συγκίνηση της Ρούλας Κουσκουρή για τον αδικοχαμένο αστυνομικό

Η συγκίνηση της Ρούλας Κουσκουρή για τον αδικοχαμένο αστυνομικό

«Δεν έχει δικαίωμα κανείς από όλους εσάς που έχετε αυτή την ευθύνη για τον θάνατο αυτού του ανθρώπου να του στερεί το δικαίωμα να παλέψει για να γίνει καλά. Είστε απαράδεκτοι! Δεν ξέρω αν θα αναλάβετε τις ευθύνες σας. Σας κοιτώ στα μάτια και σας το λέω: δεν έχετε δικαίωμα, σε κανέναν από εμάς που πάσχουμε από καρκίνο, να μας κρύβετε -ηθελημένα ή αθέλητα- την αλήθεια. Να μη μας το λέτε και να μη μας αφήνετε να μπορέσουμε να γίνουμε καλά. Αυτό ήθελα να πω και το βγάζω μέσα από την καρδιά μου. Δεν έχω λόγια να πω για τα παιδιά του και την οικογένειά του», συμπλήρωσε η ίδια. 

Η Ζήνα Κουτσελίνη, βλέποντας τη συνεργάτιδά της συναισθηματικά φορτισμένη, σχολίασε συγκινημένη: «Προσπαθεί να ισορροπήσει τα χέρια της στο τραπέζι, γιατί τρέμουν. Και προσπαθεί να τα κρατήσει σταθερά. Γιατί η διαδρομή ενός ανθρώπου που έχει περάσει από τον καρκίνο είναι τελείως διαφορετική από τη δική μου, από του άλλου εκεί έξω που δεν το γνωρίζει, γιατί ξέρει ότι ο αγώνας είναι από το πρώτο λεπτό να τον προλάβεις και να τον νικήσεις. Γιατί πια ο καρκίνος νικιέται, έτσι; Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν έδωσαν τα περιθώρια να τον νικήσει. Αυτό είναι».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΥΛΑ ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top