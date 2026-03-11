Κηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη

Χρήστος Βαλαβανίδης: Όσα είπε η σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο ηθοποιό Χρήστο Βαλαβανίδη, η οικογένειά του, συγγενείς και στενοί του φίλοι, το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Μαρτίου.

Kηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη/ NDP

Συντετριμμένη η επί 53 χρόνια σύζυγός του, επίσης ηθοποιός, Ασπασία Κράλλη, καθώς και η κόρη τους, Κατερίνα.

Στο τελευταίο «αντίο» παραβρέθηκαν επίσης ο Δημήτρης Πιατάς, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο Παντελής Καναράκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δημήτρης Πιατάς/ NDP

Σπύρος Μπιμπίλας- Δημήτρης Φραγκιόγλου/ ΝDP

Παντελής Καναράκης/ NDP PHOTO

Ζωή Κωνσταντοπούλου/ NDP PHOTO

O αγαπημένος ηθοποιός, με το μοναδικό ταλέντο, το πηγαίο χιούμορ και τη βαθιά αγάπη για την ποίηση, έφυγε σε ηλικία 82 ετών, μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και το 1979, πήρε το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία «Τα Κουρέλια τραγουδούν ακόμα». Ο ρόλος του στη σειρά «Οι αυθαίρετοι» έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Ασπασία Κράλλη: «Eρωτευτήκαμε στη Δραματική Σχολή- 54 χρόνια ήταν ο καλύτερος μου φίλος»

Με τη σύζυγό του, Ασπασία Κράλλη, έζησαν παραπάνω από μισό αιώνα μαζί.

«54 χρόνια ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Ζήσαμε 54 χρόνια αγαπημένοι, με κοινά ενδιαφέροντα, με κοινό χιούμορ. Μας άρεσαν τα ίδια πράγματα, θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Ήταν ένας υπέροχος πατέρας, υπέροχος σύζυγος, τρυφερός και μεγάλος ποιητής, μεγάλος ηθοποιός», εξομολογήθηκε η σύζυγός του στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα», πριν από δύο μέρες.

«Περάσαμε μια πολύ ωραία ζωή μαζί. Κάναμε ένα υπέροχο παιδί. Ο Χρήστος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, είχε βέβαια και τις παραξενιές του, θύμωνε εύκολα, αλλά ήταν πολύ τρυφερός και γενναιόδωρος άνθρωπος», συμπλήρωσε.

Χρήστος Βαλαβανίδης με τη σύζυγό του, Ασπασία Κράλλη, το 2021/ NDP

«Ήμασταν συμμαθητές στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Εκεί ερωτευτήκαμε, από εκεί είμαστε συνέχεια μαζί. Τι να πω, τι να πρωτοθυμηθώ; Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τώρα κάθομαι στο σπίτι μου και δεν είναι εδώ.

Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος και παρόλο που ήταν πιο κοντός από μένα, τον ερωτεύτηκα για το ταλέντο του βασικά και για την τότε πολύ μεγάλη ομορφιά που είχε

Φτιάξαμε μαζί ένα θέατρο και το λειτουργήσαμε καλά για 15 χρόνια. Ο Χρήστος έχει παίξει στο θέατρο εξαιρετικούς ρόλους, σπουδαίους και μεγάλους ρόλους. Και δεν ξέρω, ο κόσμος δυστυχώς τον θυμάται από τους Αυθαίρετους, που εντάξει, ήταν μια πολύ επαναστατική παρουσία. Δηλαδή εγώ δε θεωρώ τον Χρήστο μεγάλο ηθοποιό από την τηλεόραση, τον θεωρώ από το θέατρο. Αρρώστησε δυστυχώς, πέρασε 55 μέρες στο νοσοκομείο, πολύ κουραστικές και για το σώμα του και για την ψυχή του και για μένα πάρα πολύ», κατέληξε η σύζυγός του.