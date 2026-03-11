Κηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη

Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας- «Υπέροχος πατέρας & σύζυγος»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 16:49 Το ΓΕΣ καλεί γυναίκες 20 – 26 ετών για εθελοντική θητεία
11.03.26 , 16:43 Τα 61 προϊόντα σούπερ μάρκετ στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους
11.03.26 , 16:39 Mercedes Benz VLE: Αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία
11.03.26 , 16:08 Κηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη
11.03.26 , 15:51 Χρυσή Αυγή: 13 χρόνια σε Μιχαλολιάκο & Κασιδιάρη - Ισόβια σε Ρουπακιά
11.03.26 , 15:48 Η μαρτυρική ζωή του Άγγελου: Τον έδερναν, τον νάρκωναν & τραβούσαν βίντεο
11.03.26 , 15:40 MasterChef: Από την ηττημένη μπριγάδα θα είναι όλοι υποψήφιοι για αποχώρηση
11.03.26 , 15:33 MasterChef: «Είναι η τελευταία ομαδική πριν την ένωση, πριν συγκατοικήσετε»
11.03.26 , 15:33 Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα έως 30 Ιουνίου: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας
11.03.26 , 14:10 Γιώργος Μαρίνoς: «Tον είδα την Καθαρά Δευτέρα. Δεν επικοινωνούσε καθόλου»
11.03.26 , 13:49 Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
11.03.26 , 13:37 Στυλ των σταρ που μπορείς εύκολα να ενσωματώσεις στην γκαρνταρόμπα σου
11.03.26 , 13:31 Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ του χρόνου»
11.03.26 , 13:27 Ρόδος: Εξανάγκασαν μαθητή δημοτικού να πιει νερό από την τουαλέτα
11.03.26 , 13:13 Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Γιώργος Μαρίνoς: «Tον είδα την Καθαρά Δευτέρα. Δεν επικοινωνούσε καθόλου»
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 11.03.26, 16:08
Χρήστος Βαλαβανίδης: Όσα είπε η σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Βαλαβανίδης απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών, μετά από προβλήματα υγείας.
  • Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, με την παρουσία οικογένειας και φίλων.
  • Η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη, εξέφρασε τη θλίψη της και μίλησε για την 54χρονη σχέση τους.
  • Ο Βαλαβανίδης ήταν γνωστός για τους ρόλους του στο θέατρο και την τηλεόραση, όπως στη σειρά 'Οι αυθαίρετοι'.
  • Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και κέρδισε βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1979.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο ηθοποιό Χρήστο Βαλαβανίδηη οικογένειά του, συγγενείς και στενοί του φίλοι, το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Μαρτίου.

Kηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη/ NDP

Kηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη/ NDP

Συντετριμμένη η επί 53 χρόνια σύζυγός του, επίσης ηθοποιός, Ασπασία Κράλλη, καθώς και η κόρη τους, Κατερίνα. 

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Στο τελευταίο «αντίο» παραβρέθηκαν επίσης ο Δημήτρης Πιατάς, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο Παντελής Καναράκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δημήτρης Πιατάς/ NDP

Δημήτρης Πιατάς/ NDP

 Σπύρος Μπιμπίλας- Δημήτρης Φραγκιόγλου/ ΝDP

 Σπύρος Μπιμπίλας- Δημήτρης Φραγκιόγλου/ ΝDP

Παντελής Καναράκης/ NDP PHOTO

Παντελής Καναράκης/ NDP PHOTO

 Ζωή Κωνσταντοπούλου/ NDP PHOTO

 Ζωή Κωνσταντοπούλου/ NDP PHOTO

O αγαπημένος ηθοποιός, με το μοναδικό ταλέντο, το πηγαίο χιούμορ και τη βαθιά αγάπη για την ποίηση, έφυγε σε ηλικία 82 ετών, μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είμαι καλά. Η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο»

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και το 1979, πήρε το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία «Τα Κουρέλια τραγουδούν ακόμα». Ο ρόλος του στη σειρά «Οι αυθαίρετοι» έχει γράψει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Ασπασία Κράλλη: «Eρωτευτήκαμε στη Δραματική Σχολή- 54 χρόνια ήταν ο καλύτερος μου φίλος»

Με τη σύζυγό του, Ασπασία Κράλλη, έζησαν παραπάνω από μισό αιώνα μαζί. 

Χρήστος Βαλαβανίδης: Η ηλικία, η σύζυγος και η αδυναμία στην κόρη του

«54 χρόνια ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Ζήσαμε 54 χρόνια αγαπημένοι, με κοινά ενδιαφέροντα, με κοινό χιούμορ. Μας άρεσαν τα ίδια πράγματα, θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Ήταν ένας υπέροχος πατέρας, υπέροχος σύζυγος, τρυφερός και μεγάλος ποιητής, μεγάλος ηθοποιός», εξομολογήθηκε η σύζυγός του στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα», πριν από δύο μέρες.

Κηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη

«Περάσαμε μια πολύ ωραία ζωή μαζί. Κάναμε ένα υπέροχο παιδί. Ο Χρήστος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, είχε βέβαια και τις παραξενιές του, θύμωνε εύκολα, αλλά ήταν πολύ τρυφερός και γενναιόδωρος άνθρωπος», συμπλήρωσε.

Χρήστος Βαλαβανίδης με τη σύζυγό του, Ασπασία Κράλλη, το 2021/ NDP

Χρήστος Βαλαβανίδης με τη σύζυγό του, Ασπασία Κράλλη, το 2021/ NDP

«Ήμασταν συμμαθητές στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Εκεί ερωτευτήκαμε, από εκεί είμαστε συνέχεια μαζί. Τι να πω, τι να πρωτοθυμηθώ; Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τώρα κάθομαι στο σπίτι μου και δεν είναι εδώ.

Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος και παρόλο που ήταν πιο κοντός από μένα, τον ερωτεύτηκα για το ταλέντο του βασικά και για την τότε πολύ μεγάλη ομορφιά που είχε

Φτιάξαμε μαζί ένα θέατρο και το λειτουργήσαμε καλά για 15 χρόνια. Ο Χρήστος έχει παίξει στο θέατρο εξαιρετικούς ρόλους, σπουδαίους και μεγάλους ρόλους. Και δεν ξέρω, ο κόσμος δυστυχώς τον θυμάται από τους Αυθαίρετους, που εντάξει, ήταν μια πολύ επαναστατική παρουσία. Δηλαδή εγώ δε θεωρώ τον Χρήστο μεγάλο ηθοποιό από την τηλεόραση, τον θεωρώ από το θέατρο. Αρρώστησε δυστυχώς, πέρασε 55 μέρες στο νοσοκομείο, πολύ κουραστικές και για το σώμα του και για την ψυχή του και για μένα πάρα πολύ», κατέληξε η σύζυγός του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑ
 |
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΡΑΛΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top