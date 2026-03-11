MasterChef: «Είναι η τελευταία ομαδική πριν την ένωση, πριν συγκατοικήσετε»

Κομβική στιγμή του φετινού διαγωνισμού μαγειρικής

11.03.26 , 15:33 MasterChef: «Είναι η τελευταία ομαδική πριν την ένωση, πριν συγκατοικήσετε»
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Βίντεο από το Breakfast@Star

Στο αποκλειστικό απόσπασμα του νέου επεισοδίου του MasterChef που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 11/3, στην εκπομπή Breakfast@Star, είδαμε τους παίκτες να βρίσκονται μπροστά σε μια πολύ σημαντική στιγμή του διαγωνισμού: την τελευταία ομαδική δοκιμασία πριν από τη μεγάλη Ένωση.

Δες το MasterChef

masterchef

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε στους διαγωνιζόμενους πως όλα τα μέλη βρίσκονται πλέον στην κουζίνα του MasterChef και πως αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα διαγωνιστούν σε ομαδική δοκιμασία πριν μετακομίσουν όλοι μαζί και συγκατοικήσουν στο ίδιο σπίτι. «Είναι η τελευταία ομαδική πριν την ένωση, πριν συγκατοικήσετε» αναφέρει ο κριτής. Η συγκεκριμένη δοκιμασία, λοιπόν, αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν αλλάξει εντελώς η καθημερινότητά τους μέσα στον διαγωνισμό.

μαστερσεφ

Στο απόσπασμα ξεχώρισε και μια πολύ συγκινητική στιγμή από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει μαζί του ένα γούρι, που του το έχει χαρίσει ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο της ζωής του, που αυτή την περίοδο δίνει μάχη με την υγεία του. Όπως είπε συγκινημένος, αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που βρίσκεται στον διαγωνισμό, θέλοντας να τα πάει καλά και να κάνει περήφανο αυτόν τον άνθρωπο. Τόνισε μάλιστα πως, όπως εκείνος παλεύει για την υγεία του, έτσι κι ο ίδιος παλεύει μέσα στο MasterChef για να πετύχουν όλα όσα έχουν συζητήσει.

Οι αλλαγές που βλέπουμε στο φετινό MasterChef

Φέτος, πάντως, τα δεδομένα στο MasterChef έχουν αλλάξει σημαντικά. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού MasterChef δεν υπάρχει ένα μόνο σπίτι για τους παίκτες, αλλά δύο διαφορετικά σπίτια.

Oι διαγωνιζόμενοι έχουν χωριστεί σε δύο διαφορετικές μπριγάδες που ζουν σε ξεχωριστά σπίτια και συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες.

Η διαμονή σε δύο σπίτια σημαίνει επίσης ότι:

  • δε γνωρίζουν τους χαρακτήρες των αντιπάλων τους,
  • δεν έχουν καμία εικόνα για τις μαγειρικές ικανότητες της άλλης ομάδας,
  • και ο στρατηγικός σχεδιασμός ξεκινά από το μηδέν σε κάθε δοκιμασία.

Μετά από αρκετές εβδομάδες και καθώς οι παίκτες λιγοστεύουν, έρχεται τελικά η στιγμή της μεγάλης Ένωσης. Οι δύο μπριγάδες, που μέχρι τότε ζούσαν σε διαφορετικούς «κόσμους» και ανταγωνίζονταν χωρίς να γνωρίζονται, θα αναγκαστούν να συγκατοικήσουν κάτω από την ίδια στέγη.

Εκεί αναμένεται να δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν εντελώς. Η συγκατοίκηση με τους μέχρι τότε άγνωστους αντιπάλους θα φέρει νέες φιλίες, αλλά και έντονες συγκρούσεις για την καθαριότητα, τις καθημερινές συνήθειες και την ιεραρχία μέσα στο σπίτι.

