Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα έως 30 Ιουνίου: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Τα 5 εκατομμύρια ευρώ θα φτάνουν τα πρόστιμα

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR / Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου (11/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση θεσπίζει πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα έως 30 Ιουνίου για περιορισμό της αισχροκέρδειας.
  • Πλαφόν 5 λεπτών ανά λίτρο για εταιρείες και 12 λεπτών για πρατήρια καυσίμων.
  • Επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα έως 5 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις.
  • Η κυβέρνηση παρακολουθεί την κρίση στην Μέση Ανατολή και διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας εφοδιασμού.
  • Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά με 1.500 ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων.

Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την εφαρμογή έκτακτων μέτρων στην αγορά καυσίμων και βασικών αγαθών, με στόχο τον περιορισμό της αισχροκέρδειας λόγω της διεθνούς κρίσης.

Τα μέτρα θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου και περιλαμβάνουν ανώτατα όρια κέρδους για εταιρείες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ, καθώς και εντατικοποίηση των ελέγχων.

Στα καύσιμα τίθεται πλαφόν 5 λεπτών ανά λίτρο για τις εταιρείες και 12 λεπτών για τα πρατήρια. Παράλληλα, επιβάλλεται όριο κέρδους και σε βασικά προϊόντα, το οποίο δε θα μπορεί να ξεπερνά τα επίπεδα του 2025.

Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»

Για παραβάσεις προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Κωστής Χατζηδάκης

Ο Κωστής Χατζηδάκης στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια / Eurokinissi (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε, παρουσιάζοντας τα μέτρα, ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προωθείται ώστε «τα μέτρα να τεθούν σε άμεση εφαρμογή». Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και ξεκαθαρίζει ότι δε θα υπάρξει ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. «Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα βρίσκονται στις επάλξεις ώστε να κινηθούμε με την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα που απαιτείται», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση στον Περσικό Κόλπο με σοβαρότητα και ταχύτητα τόσο στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα όσο και την οικονομία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας εφοδιασμού στη χώρα. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα δεν εξαρτάται ενεργειακά από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης

Σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι η κατάσταση παρακολουθείται σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ότι τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις θα αποφασιστούν όταν υπάρξει σαφέστερη εικόνα. «Η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών μάς δίνει σήμερα περιθώρια δράσης», είπε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει τον παγκόσμιο πληθωρισμό, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Κάθε κατεργάρης θα καθίσει στον πάγκο του», υπογράμμισε.

Ο Σταύρος Παπασταύρου

Ο Σταύρος Παπασταύρου / Eurokinissi (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημείωσε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και αβεβαιότητα με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Όπως ανακοίνωσε, με την έναρξη ισχύος της πράξης νομοθετικού περιεχομένου θεσπίζεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα, προκειμένου να αποτραπεί η αθέμιτη κερδοφορία. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες εμπορίας δεν θα μπορούν να επιβάλλουν περιθώριο μεγαλύτερο από 5 λεπτά ανά λίτρο για βενζίνη και πετρέλαιο, ενώ τα πρατήρια δε θα μπορούν να υπερβαίνουν τα 12 λεπτά ανά λίτρο στην τελική τιμή προς τους καταναλωτές.

Παράλληλα προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τις νησιωτικές περιοχές, όπου λόγω αυξημένου κόστους μεταφοράς μπορεί να οριστούν διαφορετικά όρια με υπουργική απόφαση. Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η χώρα διαθέτει αυξημένη ενεργειακή ανθεκτικότητα, καθώς πάνω από το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σημείωσε ακόμη ότι προχωρά η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, ενώ ενισχυμένη είναι και η συμβολή των υδροηλεκτρικών λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων. Επόμενο βήμα, όπως είπε, αποτελεί η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων.

Τάκης Θεοδωρικάκος

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος  / Eurokinissi (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η διεθνής αβεβαιότητα επιβαρύνει την οικονομία και αυξάνει τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα στα βασικά είδη. Όπως ανέφερε, το υπουργείο έχει ήδη εντείνει τους ελέγχους, πραγματοποιώντας περίπου 1.500 ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ και το μέτρο αφορά το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων. «Είναι ένα αυστηρό μέτρο, αλλά οι συνθήκες το καθιστούν δίκαιο», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, καλώντας την επιχειρηματικότητα να επιδείξει κοινωνική ευθύνη. «Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», σημείωσε.

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς την αντιπολίτευση να στηρίξει τα μέτρα και προς την ανεξάρτητη αρχή να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου προς όφελος των πολιτών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
