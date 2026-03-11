Mercedes Benz VLE: Αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία

Με την ολοκαίνουργια ηλεκτρική VLE, η Mercedes-Benz εγκαινιάζει μια νέα εποχή. Ως το πρώτο όχημα που βασίζεται στη νέα, αρθρωτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική Van Architecture (VAN.EA), η VLE επαναπροσδιορίζει πλήρως την έννοια του πολυτελούς MPV.

Δείτε για ποιούς λόγους η νέα VLE επανακαθορίζει τα πολυτελή MPVs

1. Νέα αρθρωτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική (VAΝ.ΕΑ) – εντυπωσιακή αισθητική που μαγνητίζει:

Η νέα VLE ενσωματώνει μια εντελώς νέα σχεδιαστική φιλοσοφία, με χαμηλή, αεροδυναμική σιλουέτα και εμβληματική αισθητική. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετική αεροδυναμική απόδοση, με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25.

2. Ιδιαίτερα ευέλικτη διάταξη καθισμάτων για έως και οκτώ άτομα – χειροκίνητη ρύθμιση Roll & Go ή απομακρυσμένο “seat ballet”:

Τα καθίσματα χειροκίνητης ρύθμισης διαθέτουν τέσσερις ενσωματωμένους τροχούς και μπορούν να μετακινούνται εύκολα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, να ασφαλίζονται σε οποιαδήποτε θέση ή να αφαιρούνται εύκολα και να μεταφέρονται στο γκαράζ. Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα μπορούν να μετακινούνται άνετα μέσω εφαρμογής ή της κεντρικής μονάδας ελέγχου, σχεδόν σαν μια χορογραφία μπαλέτου (Remote Variable Rear Space).

3. Καθίσματα νέας σχεδίασης – για επιλογές άνεσης και το στυλ που ταιριάζει στον καθένα:

Τα νέα μηχανικά και ηλεκτρικά ατομικά καθίσματα και οι πάγκοι μπορούν να διαμορφωθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ξεχωρίζει το ηλεκτρικό Grand Comfort Seat, με επιπλέον μαξιλάρι, ασύρματη φόρτιση, στήριξη οσφυϊκής μοίρας, λειτουργία μασάζ και στήριξη για τις γάμπες.

4. Απαράμιλλη εμπειρία MBUX Rear Space Experience – κάθε διαδρομή γίνεται μια καθηλωτική εμπειρία:

Κρυμμένη στην επένδυση οροφής πάνω από τα εμπρός καθίσματα βρίσκεται μια αναδιπλούμενη πανοραμική οθόνη 79 εκατοστών (31,3 ιντσών) με ανάλυση 8K, λειτουργία split-screen και κάμερα οκτώ megapixel – ιδανική για ταινίες, μουσικά βίντεο, παιχνίδια – ακόμη και για συμμετοχή σε βιντεοδιασκέψεις.

5. Εξαιρετική άνεση κύλισης – ευελιξία και άνεση ενός πραγματικά πολυτελούς MPV:

Η αερανάρτηση AIRMATIC με δυνατότητα ρύθμισης ύψους κατά 40 mm μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια ιδιαίτερα ήρεμη εμπειρία. Παράλληλα, με τετραδιεύθυνση στον πίσω άξονα έως 7 μοίρες, η VLE είναι εξαιρετικά ευέλικτη, με εντυπωσιακά μικρό κύκλο στροφής μόλις 10,9 μέτρων από κράσπεδο σε κράσπεδο.

6. Αυτονομία άνω των 700 χιλιομέτρων WLTP – άνετα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων χωρίς άγχος φόρτισης:

Σε μεγάλες διαδρομές, η VLE μπορεί να φορτίσει ενέργεια για έως και 320 χιλιόμετρα αυτονομίας (WLTP) μέσα σε μόλις 15 λεπτά, χάρη στην τεχνολογία 800 Volt και τη νέα μπαταρία με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 115 kWh.

7..Εντυπωσιακή εμπειρία εσωτερικού – πανοραμική οροφή Sky View:

Η εντυπωσιακή γυάλινη οροφή δημιουργεί μια πρωτόγνωρη αίσθηση χώρου, ελευθερίας και ηρεμίας. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός την αναδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο. Το μόνο που μένει είναι να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τη διαδρομή. Ένα ηλεκτρικό σκίαστρο προστατεύει από την έντονη ηλιοφάνεια.

8.Κορυφαία ψηφιακή ευφυΐα – η VLE κάνει την οδήγηση πιο προσωπική και πιο έξυπνη:

Χάρη στο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, η VLE διαθέτει την πιο πρόσφατη γενιά MBUX με διαισθητικό και εξατομικευμένο χειρισμό. Επωφελείται επίσης από τον ψηφιακό βοηθό MBUX Virtual Assistant, ο οποίος χρησιμοποιεί γενετική τεχνητή νοημοσύνη πολλαπλών πρακτόρων, κατανοεί σύνθετες συνομιλίες, διαθέτει μνήμη και απαντά σαν ένας ενημερωμένος φίλος. Μέσω over-the-air ενημερώσεων, η VLE παραμένει πάντα επίκαιρη, προσθέτοντας νέες λειτουργίες χωρίς ο πελάτης να χρειάζεται να επισκεφθεί το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων και Επισκευαστών Mercedes-Benz.

9.Ψηφιακό cockpit – MBUX Superscreen:

Τρεις οθόνες πίσω από μία μεγάλη γυάλινη επιφάνεια: πίνακας οργάνων 26 cm (10,25 ιντσών) για τον οδηγό, κεντρική οθόνη 35,6 cm (14 ιντσών) και οθόνη 35,6 cm (14 ιντσών) για τον συνοδηγό. Ο οδηγός λαμβάνει καθαρές και στοχευμένες πληροφορίες, ενώ ο συνοδηγός μπορεί να απολαμβάνει εξατομικευμένη ψυχαγωγία, όπως streaming βίντεο, παιχνίδια ή εφαρμογές.

10.Αλλαγή λωρίδας και καθοδήγηση με απόλυτη ευκολία – MB.DRIVE:Το Distance Assist DISTRONIC περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Προαιρετικά, το MB.DRIVE ASSIST προσθέτει ημιαυτόνομη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο και ένα επαναστατικό Lane Change Assist. Αρκεί να ενεργοποιηθεί το φλας και το όχημα αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα.

11. Η ιδανική επιλογή για οικογένειες: Η VLE αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο για τις οικογένειες, κάνοντας την καθημερινότητά τους πιο εύκολη. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά μπορεί να φορτίσει για έως και 320 χιλιόμετρα αυτονομίας (WLTP). Σε ένα ταξίδι μεγάλων αποστάσεων - περίπου 1.100 χιλιομέτρων - από τη Στουτγάρδη έως τη Ρώμη, η VLE χρειάστηκε μόλις δύο σύντομες στάσεις φόρτισης των 15 λεπτών. Χάρη στο MB.OS, διαθέτει επίσης προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης τελευταίας γενιάς (ADAS).



12. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης διαθέτει έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη (PSM) στον εμπρός άξονα. Η απόδοση από την μπαταρία έως τους τροχούς σε μεγάλες αποστάσεις φτάνει το 93%. Τα μοντέλα με τετρακίνηση διαθέτουν επίσης έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Αυτός ενεργοποιείται μόνο όταν απαιτείται επιπλέον ισχύς ή πρόσφυση, ανάλογα με την οδηγική κατάσταση ή το επιλεγμένο πρόγραμμα. Η διαχείριση αυτής της λειτουργίας πραγματοποιείται από τη μονάδα Disconnect Unit (DCU), την οποία η Mercedes-Benz χρησιμοποιεί για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία. Για ακόμη πιο αποδοτική αξιοποίηση της ενέργειας, και οι δύο μονάδες κίνησης διαθέτουν ηλεκτρονικά ισχύος υψηλής απόδοσης με μετατροπείς πυριτίου-καρβιδίου (silicon-carbide inverters).

13/. AIRMATIC με έξυπνη απόσβεση και έλεγχο ύψους: μόνο η αιώρηση θα ήταν πιο ομαλή

Η νέα ανάρτηση AIRMATIC με έξυπνο έλεγχο μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια ιδιαίτερα ήρεμη εμπειρία. Η νέα αερανάρτηση είναι επίσης πιο έξυπνη στον έλεγχο του ύψους του οχήματος. Για πρώτη φορά χρησιμοποιεί δεδομένα από το Google Maps ώστε να διατηρεί το όχημα όσο το δυνατόν χαμηλότερο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας την αεροδυναμική αντίσταση και κατά συνέπεια την κατανάλωση ενέργειας.Με την αερανάρτηση AIRMATIC, το ύψος του αμαξώματος μπορεί να αυξομειωθεί έως 40 χιλιοστά, είτε για μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος είτε για ευκολότερη επιβίβαση.

14.Τετραδιεύθυνση: περισσότερη ευελιξία και εντυπωσιακά μικρός κύκλος στροφής

Με τετραδιεύθυνση και πιο άμεση σχέση μετάδοσης στο σύστημα διεύθυνσης του εμπρός άξονα, η VLE είναι ιδιαίτερα ευέλικτη αλλά και σταθερή. Η γωνία στρέψης του πίσω άξονα φτάνει τις 7 μοίρες, μειώνοντας τον κύκλο στροφής από κράσπεδο σε κράσπεδο στα 10,9 μέτρα.

Έτσι, η VLE επιτυγχάνει κύκλο στροφής αντίστοιχο με εκείνον της νέας Mercedes-Benz CLA. Επιπλέον, χάρη στην πιο άμεση σχέση του τιμονιού, ο οδηγός χρειάζεται λιγότερες περιστροφές του τιμονιού για να ολοκληρώσει έναν ελιγμό.



