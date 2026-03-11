BMW Group: Βάζει ανθρωποειδή ρομπότ στην παραγωγή

Για πρώτη φορά, το BMW Group φέρνει τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη (Physical AI) στην Ευρώπη και ξεκινά ένα πιλοτικό πρόγραμμα με ανθρωποειδή ρομπότ στο εργοστάσιο της Λειψίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενσωμάτωση των ανθρωποειδών ρομπότ στην υπάρχουσα μαζική παραγωγή αυτοκινήτων και στη διερεύνηση περαιτέρω εφαρμογών στην παραγωγή μπαταριών και εξαρτημάτων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος του συστήματος παραγωγής του BMW Group. Από το Virtual Factory με ψηφιακά δίδυμα (digital twins) και τους ποιοτικούς ελέγχους με υποστήριξη AI, έως τον τομέα intralogistics με αυτόνομες λύσεις μεταφοράς, έξυπνα συστήματα χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλα τα στάδια της παραγωγής.Προϋπόθεση για την αποτελεσματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή αποτελεί ένα ενιαίο μοντέλο IT και δεδομένων σε ολόκληρο το σύστημα παραγωγής

Ο Όμιλος BMW έχει μετατρέψει με συνέπεια τα σιλό δεδομένων σε μια ενιαία πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα είναι συνεπή, τυποποιημένα και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ψηφιακούς AI agents να αναλαμβάνουν σταδιακά πιο απαιτητικές εργασίες σε πολύπλοκα περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα μαθαίνουν συνεχώς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νέους τομείς. Η εισαγωγή έξυπνων και αυτόνομων agents λήψης αποφάσεων σηματοδοτεί μια θεμελιώδη αλλαγή στην παραγωγή. Σε συνδυασμό με τα ρομπότ, αυτοί οι AI agents συνθέτουν τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Όμιλος BMW διευρύνει στρατηγικά το χαρτοφυλάκιο λύσεων αυτοματοποίησης, ενσωματώνοντας την Physical AI και τα ανθρωποειδή ρομπότ. Τα τελευταία ενισχύουν την υπάρχουσα αυτοματοποίηση σε επιλεγμένες εργασίες. Ιδιαίτερα σε μονότονες, σωματικά απαιτητικές ή κρίσιμες για την ασφάλεια εργασίες, προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες. Στόχος είναι η υποστήριξη των εργαζομένων και η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Μια επιπλέον δοκιμαστική εφαρμογή προγραμματίζεται από τον Απρίλιο του 2026, για να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση πριν από την έναρξη της πραγματικής πιλοτικής φάσης το καλοκαίρι του 2026.Στη Λειψία δοκιμάζεται η αξιοποίηση του ρομπότ σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Η εφαρμογή βασίζεται στον ανθρωπομορφικό σχεδιασμό του AEON, ο οποίος επιτρέπει την ευέλικτη προσαρμογή μιας ευρείας γκάμας εξαρτημάτων χειρισμού και αρπάγων. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργεί δυναμικά με διαφορετικά εργαλεία σάρωσης πάνω σε κινητή πλατφόρμα. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών και στη συνέχεια στην πιλοτική φάση, το ρομπότ θα χρησιμοποιηθεί στη συναρμολόγηση μπαταριών υψηλής τάσης και στην παραγωγή εξαρτημάτων.



Μέσα σε δέκα μήνες, το ρομπότ Figure 02 υποστήριξε την παραγωγή περισσότερων από 30.000 οχημάτων BMW X3, εργαζόμενο σε καθημερινές βάρδιες δέκα ωρών, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανέλαβε την ακριβή αφαίρεση και τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων για τη διαδικασία συγκόλλησης — μια εργασία ιδιαίτερα απαιτητική σε ταχύτητα και ακρίβεια, με ιδιαίτερη σωματική καταπόνηση. Συνολικά, μετακίνησε περισσότερα από 90.000 εξαρτήματα και πραγματοποίησε περίπου 1,2 εκατομμύρια βήματα σε σχεδόν 1.250 ώρες λειτουργίας.Το BMW Group και η Figure αξιολογούν αυτήν την περίοδο περαιτέρω περιπτώσεις χρήσης για το ρομπότ Figure 03.