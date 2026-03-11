Τα 61 προϊόντα σούπερ μάρκετ στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Αναλυτικά η λίστα - Το μέτρο θα ισχύσει ως τις 30 Ιουνίου

11.03.26 , 16:43 Τα 61 προϊόντα σούπερ μάρκετ στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
«Ταβάνι» σε απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης: Πλαφόν σε εταιρείες και πρατήρια για την προστασία του καταναλωτή / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για 61 βασικά προϊόντα διαβίωσης έως 30 Ιουνίου 2025.
  • Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως 5 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν χονδρεμπόριο και σούπερ μάρκετ.
  • Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κάλεσε την επιχειρηματικότητα σε κοινωνική ευθύνη και την αντιπολίτευση να στηρίξει τα μέτρα.
  • Η λίστα περιλαμβάνει προϊόντα όπως ρύζι, ψωμί, γάλα, κρέας, τυρί και απορρυπαντικά.
  • Οι έλεγχοι στην αγορά θα ενταθούν για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου.

Ενδεικτική λίστα κατηγοριών αγαθών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ελέγχου έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως δήλωσε, νωρίτερα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα που σημαίνει ότι δε θα μπορούν να πωλούνται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε το 2025. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα αξιολογηθεί, εκ νέου, σε ποια προϊόντα θα συνεχιστεί.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ και το μέτρο αφορά το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων. «Είναι ένα αυστηρό μέτρο, αλλά οι συνθήκες το καθιστούν δίκαιο», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, καλώντας την επιχειρηματικότητα να επιδείξει κοινωνική ευθύνη. «Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», σημείωσε.

Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα έως 30 Ιουνίου: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς την αντιπολίτευση να στηρίξει τα μέτρα και προς την ανεξάρτητη αρχή να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου προς όφελος των πολιτών.

 Η ενδεικτική λίστα με τα 61 προϊόντα είναι η εξής:

  1. Ρύζι
  2. Ψωμί για τοστ
  3. Ψωμί φρατζόλα
  4. Φρυγανιές
  5. Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι
  6. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  7. Όσπρια (φακές)
  8. Όσπρια (φασόλια)
  9. Όσπρια (ρεβύθια)
  10. Πάριζα
  11. Γαλοπούλα (αλλαντικά)
  12. Κατεψυγμένα ψάρια
  13. Φρέσκα ψάρια
  14. Νωπό χοιρινό
  15. Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
  16. Νωπό μοσχάρι
  17. Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο
  18. Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)
  19. Γάλα φρέσκο πλήρες
  20. Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
  21. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
  22. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
  23. Γάλα εβαπορέ
  24. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
  25. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
  26. Τυρί φέτα
  27. Λευκό τυρί
  28. Τυρί γκούντα
  29. Τυρί με χαμηλά λιπαρά
  30. Χυμός τομάτας διατηρημένος
  31. Αυγά
  32. Μαργαρίνες
  33. Βούτυρο αγελάδος
  34. Ελαιόλαδο
  35. Ηλιέλαιο
  36. Κατεψυγμένα λαχανικά
  37. Λευκή ζάχαρη
  38. Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)
  39. Δημητριακά
  40. Κρέμα βρεφικής ηλικίας
  41. Γάλα βρεφικής ηλικίας
  42. Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)
  43. Σοκολάτες και σοκολατοειδή
  44. Μπισκότα
  45. Χυμός πορτοκάλι
  46. Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)
  47. Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες
  48. Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
  49. Χαρτί κουζίνας
  50. Χαρτί υγείας
  51. Οδοντόκρεμες
  52. Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών
  53. Σαμπουάν
  54. Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή
  55. Αφρόλουτρα
  56. Πάνες ακράτειας
  57. Πάνες για μωρά
  58. Μωρομάντηλα
  59. Σαμπουάν για μωρά
  60. Τροφές για σκύλους
  61. Τροφές για γάτες.
