Χρυσή Αυγή: 13 χρόνια σε Μιχαλολιάκο & Κασιδιάρη - Ισόβια σε Ρουπακιά

Ανακοινώθηκαν οι ποινές για τους 42 καταδικασθέντες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 16:49 Το ΓΕΣ καλεί γυναίκες 20 – 26 ετών για εθελοντική θητεία
11.03.26 , 16:43 Τα 61 προϊόντα σούπερ μάρκετ στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους
11.03.26 , 16:39 Mercedes Benz VLE: Αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία
11.03.26 , 16:08 Κηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη
11.03.26 , 15:51 Χρυσή Αυγή: 13 χρόνια σε Μιχαλολιάκο & Κασιδιάρη - Ισόβια σε Ρουπακιά
11.03.26 , 15:48 Η μαρτυρική ζωή του Άγγελου: Τον έδερναν, τον νάρκωναν & τραβούσαν βίντεο
11.03.26 , 15:40 MasterChef: Από την ηττημένη μπριγάδα θα είναι όλοι υποψήφιοι για αποχώρηση
11.03.26 , 15:33 Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα έως 30 Ιουνίου: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας
11.03.26 , 15:33 MasterChef: «Είναι η τελευταία ομαδική πριν την ένωση, πριν συγκατοικήσετε»
11.03.26 , 14:10 Γιώργος Μαρίνoς: «Tον είδα την Καθαρά Δευτέρα. Δεν επικοινωνούσε καθόλου»
11.03.26 , 13:49 Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
11.03.26 , 13:37 Στυλ των σταρ που μπορείς εύκολα να ενσωματώσεις στην γκαρνταρόμπα σου
11.03.26 , 13:31 Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ του χρόνου»
11.03.26 , 13:27 Ρόδος: Εξανάγκασαν μαθητή δημοτικού να πιει νερό από την τουαλέτα
11.03.26 , 13:13 Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Γιώργος Μαρίνoς: «Tον είδα την Καθαρά Δευτέρα. Δεν επικοινωνούσε καθόλου»
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου (11/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Πενταμελές Εφετείο επικύρωσε ποινές για τα στελέχη της Χρυσής Αυγής, με τον Νίκο Μιχαλολιάκο και τον Ηλία Κασιδιάρη να καταδικάζονται σε 13 χρόνια κάθειρξης.
  • Άλλοι ηγετικοί παράγοντες της Χρυσής Αυγής, όπως οι Γιάννης Λαγός και Χρήστος Παππάς, έλαβαν επίσης 13 χρόνια.
  • Ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια, ενώ ο Ηλίας Παναγιώταρος σε 6 χρόνια.
  • Πρώην βουλευτές της οργάνωσης αντιμετωπίζουν ποινές από 5 έως 7 χρόνια φυλάκισης.
  • Ο Γιώργος Ρουπακιάς καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε τις ποινές που είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό στα στελέχη και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. 

Ανάμεσα στους καταδικασθέντες βρίσκονται πρόσωπα που κατείχαν ηγετικό ρόλο στη Χρυσή Αυγή και κατηγορήθηκαν για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Στον πρώην γενικό γραμματέα της οργάνωσης, Νίκο Μιχαλολιάκο, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών. Την ίδια ποινή επέβαλε το δικαστήριο και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά και Γιώργο Γερμενή, οι οποίοι κρίθηκαν επίσης ένοχοι για το ίδιο αδίκημα.

Χρυσή Αυγή: Ένοχοι και στο Εφετείο οι 42 κατηγορούμενοι

Παράλληλα, διαφορετικές ποινές επιβλήθηκαν και σε άλλα στελέχη. Ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, ενώ στον Ηλία Παναγιώταρο επιβλήθηκε ποινή 6 ετών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ποινές που αφορούν πρώην βουλευτές της οργάνωσης, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι ποινές για αρκετούς από αυτούς κυμαίνονται μεταξύ πέντε και επτά ετών. 

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, και η Ελένη Ζαρούλια φαίνεται να αντιμετωπίζει αυξημένη πιθανότητα φυλάκισης. 

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας

Χρυσή Αυγή: Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν στους καταδικασθέντες 

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

  • Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια
  • Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια
  • Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια
  • Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια
  • Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια
  • Ηλία Παναγιώταρος: 6 χρόνια
  • Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

  • Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση 
  • Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση 
  • Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση 
  • Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση 
  • Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη 
  • Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη 
  • Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη 
  • Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης
  • Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη 
  • Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση 
  • Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση 

Εισαγγελέας για Χρυσή Αυγή: «Γνήσιο τέκνο της ναζιστικής ιδεολογίας»

Δολοφονία Φύσσα

  • Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη 
  • Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη 
  • Ι. Άγγος: 9 έτη 
  • Α. Αναδιώτης: 7 ετη
  • Γ. Δήμου: 7 έτη
  • Ε. Καλαρίτης: 9 έτη
  • Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη
  • Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη
  • Α. Μιχάλαρος: 9 έτη 
  • Γ. Πατέλης: 10 έτη
  • Γ. Σκάλκος: 7 έτη
  • Γ. Σταμπέλος: 9 έτη
  • Λ. Τσαλίκης: 9 έτη
  • Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

  • Αν. Πανταζής: 10 έτη 
  • Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη
  • Μ. Ευγενικός: 6 έτη
  • Θ. Μαρίας: 6
  • Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική 

  • Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση 
  • Ν. Αποστόλου: 7 έτη 
  • Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση  
  • Β. Ποπορη: 6 έτη 
  • Γ. Τσακανίκας: 5 έτη 
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 |
ΔΙΚΗ
 |
ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
 |
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
 |
ΠΟΙΝΗ
 |
ΦΥΛΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top