Εισαγγελέας για Χρυσή Αυγή: «Γνήσιο τέκνο της ναζιστικής ιδεολογίας»

«Είναι εγκληματική οργάνωση, με εκλογές για βιτρίνα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 14:15 Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
12.12.25 , 14:02 Μάρα Μεϊμαρίδη: Τα σχόλια για την εγκυμοσύνη της Καινούργιου
12.12.25 , 13:56 Ορέστης Τζιόβας: «Είμαι με μια κοπέλα και είμαστε μια χαρά»
12.12.25 , 13:51 Δημήτρης Μηλιόγλου: Θα συνεργαστεί ξανά με την Τσολάκη;
12.12.25 , 13:45 Δημήτρης Σαράντος: «Η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν υποστηρικτική μαζί μου»
12.12.25 , 13:35 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συλληφθείς στην Κρήτη κουμπάρος του Ανδρουλάκη»
12.12.25 , 13:31 Αποχωρούν οι αγρότες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Επιστροφή στα μπλόκα
12.12.25 , 13:30 Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
12.12.25 , 13:26 Ναύπλιο: Στο νοσοκομείο μαθητής μετά από κροτίδα που έπεσε σε σχολείο
12.12.25 , 13:22 Τραϊάνα Ανανία: «Μου έχει τύχει τσιγκούνης στο πρώτο ραντεβού»
12.12.25 , 13:10 Stars System: Οι ετήσιες προβλέψεις για το 2026 από την Άση Μπήλιου
12.12.25 , 13:08 Cash or Trash: «Φουρτούνα» προσφορών κατακλύζει το δωμάτιο των αγοραστών
12.12.25 , 13:05 Μητσοτάκης: «Περιμένω τους αγρότες τη Δευτέρα στις 17:00 στο γραφείο μου»
12.12.25 , 12:50 GNTM: Η εμφάνιση της Δέσποινας Μοιραράκη και η παρεξήγηση Ανέστη - Ειρήνης
12.12.25 , 12:49 Η Η3Ν2 πιο μεταδοτική από τη γρίπη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Ο Άρης φεύγει, ο Ερμής επιστρέφει: Ποια ζώδια ευνοούνται άμεσα;
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Ιωάννα Τούνη: «Μεγαλώνει το παιδί μας μια Mπαλινέζα»
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Δανός δότης: Νεκρό ένα παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του στην Ελλάδα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Στην τελική ευθεία η δίκη της Χρυσής Αυγής / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Η Χρυσή Αυγή είναι γνήσιο τέκνο ναζιστικής ιδεολογίας και αυτό είναι το κίνητρο των πράξεών τους. Τα μέλη όφειλαν πλήρη υποταγή στην ιεραρχία. Τα πάντα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της Κεντρικής Διοίκησης». Το στίγμα της εκτίμησής της για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, έδωσε με την αγόρευσή της που συνεχίζεται η εισαγγελέας της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κυριακή Στεφανάτου.

Η εισαγγελέας αναφερόμενη στη Χρυσή Αυγή δεν εξέφρασε καμία αμφιβολία για το βασικό χαρακτηριστικό της οργάνωσης: «πρόκειται περί ενός ναζιστικού κόμματος κατά τα πρότυπα της Εταιρείας της Θούλης, μήτρας του εθνικοσοσιαλισμού κόμματος της Γερμανίας, το τάγμα της οποίας με το όνομα Χρυσή Αυγή είχε ως βασική αρχή ότι “ ο χώρος στην Γη δεν φτάνει για όλους”». Σημείωσε μάλιστα πως στο συγκεκριμένο Τάγμα θήτευσε ο Χίτλερ.

Δίκη Χρυσής Αυγής: Απολογούνται Κασιδιάρης & Λαγός- Τι είπε ο Παππάς

Όπως είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας για την Χρυσή Αυγή και τους 42 κατηγορούμενους, «είναι γνήσιο τέκνο ναζιστικής ιδεολογίας και αυτό είναι το κίνητρο των πράξεών τους». Ανέφερε μάλιστα ότι αν και οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι διεκδικούσαν γερμανικές αποζημιώσεις, ωστόσο «είναι θιασώτες της Γερμανίας του Χίτλερ».

Είπε επίσης ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι κόμμα αλλά εγκληματική οργάνωση, σημειώνοντας ότι το κόμμα ήταν «βιτρίνα» για να ενδυθεί η «δράση και ο ακτιβισμός». Επικαλούμενη τα λόγια μάρτυρα στην δίκη, συνιδρυτής της Χρυσής Αυγής, ανέφερε ότι τα μέλη της οργάνωσης ήταν «απόβλητα, επαγγελματικά αποτυχημένοι.. Ο Μιχαλολιάκος ενδιαφερόταν να στήνει γιουρούσια. Ήταν άνθρωπος του πεζοδρομίου. Η Χρυσή Αυγή ήταν πεζοδρόμιο».

Η εισαγγελική λειτουργός επεσήμανε ότι ο εν λόγω μάρτυρας δεν τα είπε αυτά για να επιτεθεί στην Χρυσή Αυγή, αλλά για να στηρίξει τον παλιό του συνοδοιπόρο Νίκο Μιχαλολιάκο. «Δεν είναι εγκληματική οργάνωση μία συμμορία είναι, μας είπε εδώ».

Η κ. Στεφανάτου ανέπτυξε με λεπτομέρειες την διαδρομή του ιδρυτή και αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου. Αναφέρθηκε εκτενώς επίσης και στο θέμα του καταστατικού της Χρυσής Αυγής.

«Πάντα έχω την απορία γιατί άνθρωποι πραγματικά ευφυείς θεωρούν όλους τους άλλους ηλίθιους» είπε η Εισαγγελέας αναφερόμενη στην προσπάθεια κατηγορουμένων για την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης να κρύψουν τη ναζιστική ιδεολογία τους. «Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις αρνήθηκαν τη ναζιστική τους ιδεολογία» είπε.

Παύλος Φύσσας: «Μας βύθισαν στα τάρταρα. Θα τον κουβαλήσουμε στους ώμους»

«Όταν κοιτάμε το Άουσβιτς βλέπουμε το τέλος της διαδικασίας» ανέφερε η κ. Στεφανάτου, επικαλούμενη παλαιότερη ανακοίνωση του Ιστορικού Μουσείου Άουσβιτς - Μπιργκεναου στην οποία τονίζεται ότι έχει προηγηθεί μια πορεία απάνθρωποποίησης και απαξίωσης κοινωνικών ομάδων. «Κατσαρίδες» έλεγαν κατηγορούμενοι, είπε η Εισαγγελέας.

«Το γεγονός ότι ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να έχει όποια ιδεολογία θέλει, δεν αναιρεί τον αντιρατσιστικό νόμο και τις καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες του εθνικοσοσιαλισμού. Την στοχοποίηση μειονοτήτων, την κοινωνική απαξία που μετατρέπεται σε στίγμα και επιζητείται η εξόντωσή τους» σημείωσε η κ. Στεφανάτου, υπογραμμίζοντας πως η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής δεν άλλαξε ποτέ.

Στην διάρκεια της αγόρευσής της η εισαγγελέας επικαλέστηκε σωρεία δηλώσεων και κείμενα του Νίκου Μιχαλολιάκου και άλλων καταδικασμένων πρωτόδικα για την ηγεσία, που αναφέρονται σαφώς στη ναζιστική ιδεολογία. «Ο Μιχαλολιάκος λέει “ είμαστε ναζιστές” και σημειώνει πόσο απεχθάνονται τις εκλογές και την Δημοκρατία» είπε η Εισαγγελέας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η εισαγγελική λειτουργός στην ιεραρχική δομή της Χρυσής Αυγής, την πλήρη υποταγή των μελών στον κεντρικό σχεδιασμό της οργάνωσης και την αδιάλειπτη ενημέρωση της κεντρικής διοίκησης για όσα συμβαίνουν. Έτσι διάβασε σειρά εσωτερικών εγκυκλίων και κανονισμών που, όπως είπε η κ. Στεφανάτου, «τα πάντα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της Κεντρικής Διοίκησης».

Κατά την έναρξη της αγόρευσής της, η κ. Στεφανάτου ανέπτυξε πλήρως το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τους κατηγορούμενους μετά τις διαδοχικές αλλαγές του Ποινικού Κώδικα, τονίζοντας ότι εφαρμόζεται η ευμενέστερη διάταξη τόσο ως προς την επιμέτρηση ποινών όσο και ως προς την υπόσταση του αδικήματος που αφορά την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η εισαγγελική λειτουργός τόνισε εξαρχής πως η Χρυσή Αυγή είναι «μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τριάντα χρόνια και μετεξελίχθηκε σε κόμμα. Δεν είναι μπουλούκι ούτε συμμορία».

Η αγόρευση της κ. Στεφανάτου συνεχίζεται.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
 |
ΔΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top